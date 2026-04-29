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Uranio, litio e minerali rari. Il segnale che i grandi fondi stanno già seguendo (e tu no)

Tommaso Scarpellini

29 Aprile 2026 - 18:32

Il denaro istituzionale ruota in silenzio verso uranio, litio e terre rare. Mentre l’S&P 500 si concentra su pochi nomi, i grandi fondi caricano settori che il retail ignora.

Uranio, litio e minerali rari. Il segnale che i grandi fondi stanno già seguendo (e tu no)

C’è una rotazione silenziosa che sta potrebbe star avvenendo in questo momento nei portafogli dei grandi investitori istituzionali. Non riguarda i titoli tecnologici che dominano i telegiornali finanziari, non riguarda i magnifici sette dell’S&P 500, non riguarda i BTP o l’oro.

Riguarda qualcosa di molto più concreto e molto meno visibile: i minerali che muovono fisicamente il mondo. Uranio, litio, terre rare. Materiali che l’investitore retail medio non ha mai considerato seriamente.

Per comprendere perché questi settori potrebbero diventare rilevanti nei prossimi anni occorre partire da un principio semplice che i grandi investitori istituzionali applicano sistematicamente: il denaro non scompare dai mercati, si sposta. [...]

Money

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