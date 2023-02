Uragano mediterraneo in arrivo in Italia, le conseguenze per il meteo

Nubifragi di neve o uragano di gelo in arrivo in Italia. L’arrivo di un eccezionale e fuori stagione “medicane” è stato ribattezzato in diversi modi nelle ultime ore, da quando la notizia della risalita del ciclone è uscito fuori dai canali meteo per farsi notizia di attualità.

L’arrivo di un medicane (uragano mediterraneo) di neve ha messo in allerta le isole e non solo. Sicilia e Sardegna infatti saranno le più colpite da freddo e vere proprie bufere di neve, ma il maltempo toccherà a macchia di leopardo tutta la penisola. Le giornate sottoposte al fenomeno sono quelle di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10, mentre per il weekend il meteo è ancora incerto, ma secondo i primi calcoli potrebbe tornare a splendere un sole più caldo.

Ecco che cosa sappiamo dell’uragano mediterraneo in arrivo in Italia e quali sono le conseguenze per il meteo locale, tra termometro ed eventi meteorologici.

leggi anche Quanto siamo vicini alla catastrofe nucleare?

Arriva un uragano in Italia: che cos’è il fenomeno del medicane

È attesa su tutta la penisola l’arrivo dell’uragano mediterraneo, ovvero bufere di neve e freddo direttamente dall’inverno mancato. Si tratta di un fuori stagione del medicane (“medi” per mediterranean e “cane” di hurricane) ovvero uragano del mediterraneo. Si tratta di un fenomeno simile al ciclone tropicale per violenza e durata, che interessa specificatamente il Mediterraneo.

Secondi gli esperti l’effetto serra crea sul Mediterraneo le condizioni per la formazione dei veri e propri uragani del Mediterraneo. Seppure più tipico della stagione autunnale (prime settimane della stagione), non è raro che il fenomeno si verifichi anche al di fuori della propria stagione, come in questo caso. Ci si aspetta quindi maltempo sulla penisola, in particolare tra Sicilia e Sardegna, con l’arrivo del freddo e neve a macchia di leopardo su tutto lo stivale.

Per quanto si tratti di un evento di freddo, pioggia e neve, questo non basterà però a sconfiggere la siccità manifestata in alcune Regioni, in particolare in Piemonte. Non basta infatti un evento meteorologico più freddo e bagnato degli altri per risolvere un problema sistematico come quello della siccità in Italia.

Quando è previsto l’uragano di freddo e quali le zone più colpite?

L’arrivo del freddo, delle piogge e della neve sono previste già a partire da oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, ma solo in alcune zone. Infatti mentre al Nord ci sarà il sole a tentare di scaldare una giornata piuttosto fredda, al Centro nubi e nevicate sparse inizieranno a manifestarsi. Sarà il Sud però che il maltempo si presenterà prima e in maniera più rapida. Giovedì 9 febbraio 2023 neve e maltempo persisteranno su Calabria e Sicilia e la neve andrà a posarsi anche in collina nella Regione Sardegna.

L’ultimo giorno di uragano Mediterraneo in Italia dovrebbe essere venerdì 10 febbraio 2023, con sole su tutta la penisola e maltempo presente solo nel Sud e sulle isole. Quest’ultimo strascico del fenomeno sarà dovuto in realtà l’incontro del freddo con il caldo in risalita dall’Africa. Questo porterà, dopo un primo momento di turbolenza, nuovamente il sole sul Sud della penisola.