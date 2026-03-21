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Uno studio europeo svela le tratte ferroviarie con più ritardi in Italia. Ecco dove il treno è sempre in ritardo

Andrea Fabbri

21 Marzo 2026 - 05:23

Secondo una recente ricerca quasi un treno su cinque arriva in ritardo in Europa. Scopriamo quali sono le tratte peggiori nel Vecchio Continente e in Italia

Uno studio europeo svela le tratte ferroviarie con più ritardi in Italia. Ecco dove il treno è sempre in ritardo

136 anni. Non è l’età di una tartaruga gigante. Sono le ore di ritardo accumulate nel 2025 sulle tratte ferroviarie europee. A svelarlo è una società belga, la Chuuchuu, che ha condotto una interessante ricerca sulla puntualità dei treni nel Vecchio Continente.

Gli analisti hanno confrontato più di 17 milioni di arrivi e hanno registrato un tasso di puntualità complessivo leggermente superiore all’80%. Significa che un treno su cinque in Europa non arriva nei tempi previsti. Un dato che peggiora ulteriormente se parliamo di treni serali e treni notturni.

Ma proviamo a scoprire come sta l’Italia a livello di puntualità ferroviaria e quali sono le tratte in cui i treni non arrivano quasi mai in orario.

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I numeri dell’Italia e le tratte peggiori

Come era facile intuire, l’Italia non brilla per efficienza del trasporto ferroviario. Nel nostro Paese lo scorso anno è arrivato in orario appena il 62% dei treni, percentuale che ci piazza al sesto posto in Europa.

A livello di numeri complessivi le cose vanno ancora peggio: 22,7 anni di ritardi, il secondo dato più alto dopo quello della Germania.

Entrando nel dettaglio risulta che, a sorpresa, non sono i regionali a soffrire di più, bensì gli Intercity. La tratta peggiore dell’anno è stata quella da Torino Porta Nuova a Reggio Calabria Calabria Centrale con i suoi 55,5 minuti di ritardo medio. Subito dopo troviamo quella da Milano a Siracusa con ritardi medi leggermente superiori ai 50 minuti.

Dal punto di vista delle stazioni, invece, le peggiori in assoluto sono state quelle di Pisciotta-Palinuro e di Ascea: se prendiamo un treno qui dobbiamo mettere in conto un ritardo superiore ai 15 minuti già prima di partire.

La situazione in Europa e la sorpresa Germania

Il 2025 segna anche la fine ufficiale dello stereotipo della “precisione tedesca”. La Germania si è piazzata ultima in Europa a livello di puntualità ferroviaria con una percentuale di poco superiore al 58% e un totale di ritardi che ha sfiorato i 67 anni.

Incredibili, in negativo, i numeri della stazione di Bonn che con il 26,8% di puntualità è risultata la peggiore in Europa tra quelle analizzate.

Il primato della puntualità è stato “vinto” dalla Svizzera, seguita sul podio dai Paesi Bassi e dal Belgio. Dietro di loro si piazzano l’Austria, la Francia e le già citate Italia e Germania.

Tra le rotte europee, invece, la peggiore in assoluto è stata quella tra Stoccolma e Berlino con 81,1 minuti di ritardo medio. Leggermente meno peggio hanno fatto i collegamenti tra Innsbruck e Amsterdam (80,8 minuti di ritardo medio) e quelli tra Vienna e Amsterdam (79,1 minuti).

Il giorno peggiore del 2025 a livello di ritardi è stato il 1° luglio con il 36% di treni arrivati fuori dagli orari previsti, mentre il migliore è stato il 25 dicembre.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

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