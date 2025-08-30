Università più facili d’Italia, quali sono i corsi più semplici e veloci?

Agosto è ormai terminato, ed è tempo per gli studenti e le studentesse, che quest’estate hanno superato gli esami di maturità, di pensare all’università: ma quale scegliere?

Dopo aver trascorso questi mesi di puro relax, le matricole si trovano di fronte a un nuovo inizio. È arrivato quindi il momento di valutare con attenzione quale percorso accademico intraprendere ed è inevitabile che qualcuno si domandi quali siano le lauree “più facili” e “veloci” da prendere.

In un mondo sempre più performativo e competitivo, sembra che il percorso universitario non sia più considerato come un momento in cui approfondire le materie che più si amano, raggiungendo un livello di studi maggiore, ma una corsa a prendere i voti più alti e nel modo più veloce per conquistare un “pezzo di carte” e gettarsi a capofitto nel mondo del lavoro: dove solo la produttività da la misura di quanto valiamo.

Un consiglio che si può dare alle matricole per non cadere in questa trappola. è di non ricercare soluzioni “facili”: lo studio non è mai stato facile, richiede dedizione e un po’ di “fatica”. Anche perché, in realtà, non esiste una risposta univoca al quesito sui corsi di laurea meno impegnativi. Alcuni studi hanno provato a dare una risposta alla domanda su quali siano le lauree considerate più facili. Scopriamo insieme cosa dicono gli studi e proviamo a sfatare una volta per tutte questo mito.

Università, come individuare le lauree più facile o difficili da prendere? Per scegliere al meglio un ateneo e il relativo corso di laurea, esistono diversi criteri utili: dalla predisposizione per determinate discipline, agli aspetti pratici legati a costi e logistica. Molti studenti, tuttavia, tendono a basarsi soprattutto sulla presunta semplicità del percorso, anche se questo approccio non sempre rappresenta la scelta più adatta. Ogni persona, infatti, dovrebbe seguire le proprie passioni e capacità naturali. Uno studio della Durham University, pubblicato nel 2023, ha analizzato quali siano le facoltà più o meno impegnative, prendendo in considerazione parametri come: La distribuzione dei voti ;

; Il numero di studenti che concludono nei tempi;

La percentuale di promossi agli esami;

La media generale dei risultati. Le università considerate più difficili risultano quindi quelle con valutazioni più severe e un minor numero di promozioni, segnale della rigidità dei criteri di valutazione e del livello di preparazione richiesto.

Università, guida per le matricole: come scegliere la facoltà più adatta Scegliere una facoltà basandosi unicamente sulla “facilità” può essere il riflesso di una visione competitiva del sistema universitario, dove conta soprattutto concludere velocemente e ottenere voti alti. Tuttavia, questa pressione può portare a decisioni affrettate, dimenticando che l’università è soprattutto un’occasione di crescita personale, fatta non solo di studio, ma anche di esperienze e relazioni. Per individuare il corso più adatto, conviene riflettere su: Le proprie aspirazioni professionali ;

; La passione per determinate materie ;

Quali sono le lauree più facili d’Italia: la classifica Secondo alcune ricerche, le facoltà umanistiche sono percepite come più accessibili, un’idea diffusa che però non considera il carico di studio e la capacità critica richiesta da queste discipline. L’assenza di materie scientifiche, come la matematica, può dare l’impressione di semplicità, ma materie come latino, greco o filosofia richiedono impegno e metodo. Ecco una panoramica delle facoltà suddivise in base al livello di difficoltà: Facoltà “facili” Discipline Arti, Musica e Spettacolo (Dams)

Filosofia

Psicologia

Scienze della Formazione

Scienze della Comunicazione

Beni culturali

Scienze ambientali

Scienze Politiche| Facoltà “medio-facili” Lettere

Scienze alimentari

Biotecnologie

Design| Facoltà di “media” difficoltà Architettura

Economia

Lingue

Matematica

Fisica

Sociologia| Facoltà “medio-difficili” Farmacia

Agraria

Chimica| Facoltà “difficili” Medicina

Giurisprudenza

Veterinaria

Università, le lauree umanistiche sono più facili: è veramente così? Oggi le discipline umanistiche stanno vivendo una nuova valorizzazione. Se in passato erano considerate poco utili sul piano lavorativo, oggi sono apprezzate per le competenze trasversali che aiutano a sviluppare. Secondo alcune ricerche condotte da Harvard University, questi percorsi favoriscono abilità sempre più richieste, come: Capacità di scrittura ;

; Organizzazione e pianificazione ;

; Gestione del tempo ;

; Empatia e intelligenza emotiva ;

