Le migliori business school per diventare ricco, una è italiana

Ogni anno il Financial Times pubblica la classifica delle migliori business school del mondo e, rispetto al 2024, in Europa, le prime tre posizioni sono rimaste invariate. È interessante notare come in classifica, al sesto posto, compaia anche una scuola italiana, un risultato che conferma l’eccellenza formativa riconosciuta a livello internazionale. Gli analisti, per definire la graduatoria, hanno preso in considerazione i programmi Master of Management (MiM), Master of Business Administration (MBA) ed Executive Master of Business Administration (EMBA), valutando categorie come lo stipendio più alto dopo la laurea, la percentuale di docenti e studenti donne e il numero complessivo di stranieri presenti, indicatori fondamentali per misurare la competitività dell’offerta didattica.

Per il 2025, la miglior business school europea si conferma l’Istituto Europeo di Management (INSEAD). Al secondo posto figura un altro prestigioso istituto francese, l’HEC di Parigi, mentre al terzo posto si colloca la London Business School. Le prime tre posizioni restano quindi identiche a quelle del 2024, consolidando un podio ormai stabile. C’è anche un po’ d’Italia in classifica grazie al sesto posto ottenuto dalla SDA Bocconi School of Management. L’istituto milanese conquista inoltre il primo posto per lo stipendio più alto dei laureati dopo gli studi nella business school. Con una media di 217.000 dollari all’anno, chi esce dalla Bocconi School of Management è al primo posto in Europa. Guadagna circa 8.000 dollari in più rispetto all’INSEAD, primo nella classifica generale. Al secondo posto nella classifica degli stipendi si trova invece la London Business School con 214.800 dollari annui.

È curioso osservare come le università di Oxford e Cambridge, storicamente prestigiose e considerate tra le più importanti al mondo, compaiano solo al 14º e al 22º posto, un dato che sorprende considerando la loro tradizione accademica. Ancora più indietro l’Imperial Business School, che si ferma al 39º posto, e il Trinity College, che si colloca alla posizione numero 43. Queste le prime dieci posizioni.

Le 10 migliori business school in Europa

1. INSEAD

2. HEC Paris

3. London Business School

4. ESCP Business School

5. IESE Business School

6. SDA Bocconi School of Management

7. Essec Business School

8. University of St. Gallen

9. Edhec Business School

10. EMLyon Business School

Chi ha registrato un aumento record degli stipendi, con la percentuale più elevata, sono i laureati in economia aziendale. La crescita anno su anno più significativa è stata rilevata tra i laureati della spagnola Esade Business School. Anche altre istituzioni spagnole presenti in classifica hanno evidenziato un incremento notevole. In questo caso si parla del 173%, seguita al secondo posto dalla IESE Business School con il 139% e dall’HEC di Parigi con il 136%.

Gli incrementi più bassi sono stati osservati invece tra i laureati magistrali in management. Si tratta quindi della specializzazione meno retribuita tra le tre prese in esame, che mostra una tendenza a una crescita più lenta degli stipendi nel settore e riflette probabilmente la saturazione del mercato e la natura più generalista del percorso accademico.