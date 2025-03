UniCredit, ok BCE a scalata su Commerz. Quell’incontro segreto con BlackRock, Merz ha già deciso?

Almeno il nodo Commerzbank, per UniCredit, banca italiana guidata dal Ronaldo dei banchieri Andrea Orcel che ha lanciato una tripla scommessa, è stato per ora risolto.

Nel commentare il via libera di Francoforte, UniCredit ha parlato di un’approvazione alla sua scalata in Commerzbank che “ evidenzia la solidità finanziaria e l’ottemperanza regolamentare ” del gruppo.

Una vittoria, quella di Orcel, contro i ripetuti nein arrivati dalla stessa preda e dalla politica tedesca , che rappresenta una pietra miliare per UniCredit, che non ha mai nascosto il desiderio di creare una banca paneuropea .

Non finisce qui, mancano altri via libera cruciali. Il governo di Friedrich Merz darà l’ok?

Non finisce inoltre qui, visto che, affinché la scalata possa essere blindata, è necessario il sì dell’Antitrust tedesco. UniCredit ha precisato infatti che “sono tuttora pendenti alcuni procedimenti autorizzativi avanti le rispettive autorità competenti, ivi inclusa l’Autorità Federale Tedesca della Concorrenza, la cui positiva conclusione è necessaria prima che la quota di circa il 18,5% detenuta tramite strumenti derivati possa essere convertita in azioni ”.

Ancora, “UniCredit resta in attesa dell’opportunità di avviare un dialogo costruttivo con il nuovo governo della Repubblica Federale di Germania, una volta formatosi”. Questo significa che è necessario anche l’ok del governo tedesco in via di formazione che sarà capitanato dal neo cancelliere Friedrich Merz.

Fino al giorno successivo alle elezioni tedesche dello scorso 23 febbraio, è emersa la possibile formazione di un governo di grande coalizione formato dai conservatori CDU/CSU e dai socialdemocratici, che hanno già unito le loro forze presentando un mazi bazooka fiscale da 500 miliardi di euro volto a strappare l’economia teutonica dalle fauci della recessione, che la tengono stretta da due anni consecutivi.

Così come il governo Scholz, anche quello Merz si opporrà molto probabilmente alla conquista di Commerzbank da parte della banca straniera, per di più italiana, UniCredit. Oltre ai nein degli ultimi mesi, non sono mancati veri e propri insulti e minacce concrete, come quella che è arrivata dal presidente del comitato aziendale di Commerzbank, Sascha Uebel che, in una recente intervista rilasciata all’agenzia di stampa tedesca DPA, ha affermato di essere disposto a trascinare il CEO di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel addirittura nel fango, pur di impedirgli di prendere il controllo della seconda banca tedesca.