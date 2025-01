UniCredit, Orcel da Davos: con Banco BPM quota mercato Italia al 15%. Le frasi su Commerz e Trump

Un matrimonio tra UniCredit e Banco BPM, proprio quello che secondo il governo Meloni non s’ha da fare, renderebbe più forte la stessa economia italiana.

Lo ha lasciato intendere l’amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel, in una intervista rilasciata al TG1, parlando da Davos, Svizzera, dove sono in corso i lavori del World Economic Forum.

UniCredit, Orcel: con Banco BPM nostra quota mercato in Italia dal 9%, ora bassa, al 15%

“Le banche, in generale le banche forti, sono la chiave per poter dare un impulso alla crescita, per poter investire, per poter supportare le famiglie e le imprese ”, ha ricordato Orcel, aggiungendo che “un’aggregazione come quella di BPM permetterebbe a UniCredit di passare da una quota di mercato del 9% in Italia, che è bassa, a una quota di mercato del 15% e di poter dare a tutti i clienti di BPM il beneficio di tutti gli sviluppi che noi abbiamo conseguito negli ultimi anni tre anni”.

Per quanto riguarda l’altra partita aperta, quella per la conquista della seconda banca tedesca Commerzbank, Orcel ha ricordato che UniCredit voleva “il 29%, ci siamo arrivati, lo abbiamo detto dal giorno 1. Successivamente, abbiamo detto che volevamo aspettare le elezioni tedesche (che si terranno il prossimo 23 febbraio) e poi parlare con il governo e chiarire quello che è successo, i benefici dell’operazione, per poi ottenere il loro supporto ”.

Cosa significa la presidenza USA Trump e cosa dovrà fare l’Europa

Cosa accadrà a questo punto al settore bancario europeo con la seconda amministrazione di Donald Trump?

“Ma io credo che in generale, il messaggio degli Stati Uniti sia un messaggio di crescita economica e sia un messaggio di ’La nostra priorità sono gli Stati Uniti’, e molto meno che in passato il resto del mondo e il supporto all’Europa”. Un messaggio che, secondo il CEO di UniCredit, dovrebbe a questo punto indurre l’Europa a diventare artefice in misura più importante del proprio destino. “Per l’Europa vuol dire prendere il controllo del nostro destino”, ha detto al TG1 Andrea Orcel.

Il titolo UniCredit si è confermato oggi, mercoledì 23 gennaio, il migliore del Ftse Mib di Piazza Affari, mettendo a segno un rialzo del 2,53%, a quota 43,525 euro.

Orcel aveva già rilasciato un’intervista, parlando da Davos, a Bloomberg TV, rimarcando come l’offerta presentata per la conquista di Banco BPM, banca italiana guidata dal CEO Giuseppe Castagna, sia giusta. Le azioni BAMI hanno riportato oggi un rialzo pari a +0,39%, salendo a quota 8,262 euro.