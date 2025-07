UniCredit, nuovo attacco di Orcel su Commerzbank. Su OPS Banco BPM oggi altra giornata campale

L’annuncio è arrivato ieri sera da UniCredit: la banca italiana nelle mani dell’amministratore delegato Andrea Orcel, che attende il verdetto UE sull’OPS promossa su Banco BPM, ha reso noto di aver convertito in azioni parte dei derivati accumulati nel capitale di Commerzbank, portando così la sua partecipazione complessiva al 20%.

Non finisce neanche qui, dal momento che UniCredit, forte del via libera della BCE non solo all’OPS su Banco BPM ma anche a salire ulteriormente in Commerzbank, ha precisato che intende convertire in azioni altri derivati che compongono la sua attuale partecipazione potenziale.

UniCredit, nuova mossa su Commerzbank: l’annuncio Così la banca: “Dopo aver ricevuto tutte le necessarie approvazioni legali e regolamentari - comprese quelle della Banca Centrale Europea (BCE), dell’Autorità federale tedesca per la concorrenza (Bundeskartellamt) e della Federal Reserve (FED), a riprova dell’adeguatezza delle proprie azioni

e dell’approccio adottato - UniCredit annuncia oggi (ieri per chi legge) di aver convertito in azioni circa il 10% della sua posizione sintetica in Commerzbank, portando la propria quota in azioni e i relativi diritti di voto effettivi a circa il 20%”. UniCredit ha continuato, confermando l’intenzione di “ convertire in azioni la restante posizione sintetica di circa il 9% a tempo debito ”, così arrivando a detenere il 29% dei diritti di voto in Commerzbank e diventare ufficialmente, con queste manovre, il “ maggiore azionista di riferimento di Commerzbank ”. leggi anche UniCredit, Orcel anticipa la data dei conti. Incognita BPM e la sbornia di buy sulle azioni che fa impallidire il Ftse Mib

OPS Banco BPM, altra giornata cruciale per UniCredit Oggi altra giornata campale per UniCredit, in una settimana che potrebbe decidere il destino dell’OPS lanciata per conquistare Banco BPM, che ha tanto irritato il governo Meloni. Mentre si attende la decisione della Commissione europea, che potrebbe bocciare il golden power che Palazzo Chigi ha deciso di esercitare sull’offerta pubblica di scambio promossa su Piazza Meda oggi, mercoledì 9 luglio, è attesa l’udienza del TAR del Lazio, che si esprimerà anch’essa sulla richiesta di Orcel di annullare il decreto sul golden power. Nella giornata di ieri Piazza Affari ha premiato le azioni di UniCredit e di Banco BPM, dopo la diffusione di alcuni rumor, riportati dall’agenzia di stampa Bloomberg, secondo cui Bruxelles sarebbe pronta a mettere all’angolo il governo Meloni, ricordando all’Italia che è la Commissione europea, in questi casi di operazioni di risiko bancario, ad avere l’ultima parola. leggi anche OPS UniCredit, UE boccia golden power Meloni? Azioni Banco BPM in volo a Piazza Affari