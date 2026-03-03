Il gruppo bancario UniCredit, con sede a Milano, è alla ricerca di nuovi candidati da inserire nel proprio organico presso le diverse sedi situate in Italia: Roma, Torino, Genova, Palermo e molte altre. Le opportunità riguardano sia i giovani diplomati, sia i laureati o laureandi che hanno intenzione di entrare nel settore bancario o lavorare nel mondo dell’economia e della finanza.

L’istituto di credito offre percorsi formativi e di stage volti all’inserimento di nuove risorse al termine dell’esperienza iniziale. I candidati selezionati avranno l’opportunità di entrare in uno dei gruppi bancari più importanti d’Italia, oltre a poter comprendere e apprendere i segreti del mestiere.

Vediamo quali sono le posizioni aperte in UniCredit, i profili richiesti e i requisiti per candidarsi.

UniCredit assume in tutta Italia: le posizioni aperte

UniCredit apre le porte ai giovani con nuovi percorsi formativi volti alla specializzazione e all’apprendimento delle tecniche e dei segreti del mestiere, con l’obiettivo di inserire in organico nuove figure nei prossimi anni. L’opportunità è interessante per chi cerca un trampolino di lancio nel settore economico-finanziario, ma non solo.

Le posizioni aperte presso le diverse sedi italiane di UniCredit comprendono:

stage curricolari , rivolti a studenti universitari che necessitano crediti per completare il proprio percorso di studi;

, rivolti a che necessitano crediti per completare il proprio percorso di studi; tirocini extracurricolari , rivolti a giovani neolaureati in materie economiche o finanziarie con una durata di 6 mesi;

, rivolti a giovani in materie economiche o finanziarie con una durata di 6 mesi; percorsi di inserimento lavorativo adatti anche a candidati diplomati, più brevi (circa 3 mesi) ma orientati a trasferire competenze utili per il ruolo.

Al termine di ciascuna delle esperienze lavorative, i candidati più meritevoli potrebbero essere invitati a proseguire la carriera all’interno di UniCredit con proposte di assunzione concreta.

Sebbene non specificato negli annunci, uno stagista in UniCredit in Italia guadagna mediamente tra i 600 euro e gli 800 euro lordi al mese, in linea con le altre offerte di lavoro per queste posizioni. Le indennità variano in base al tipo di stage (curricolare o extracurriculare) e alla sede. Una volta inserito in organico, invece, lo stipendio medio di un neolaureato presso UniCredit varia tra i 1.100 euro e i 1.600 euro al mese, con concrete possibilità di crescita.

I profili cercati e i requisiti richiesti

Nonostante l’elevata specializzazione in Economia e Finanza, non è necessario possedere una laurea per candidarsi alle varie posizioni aperte in UniCredit. Infatti, la selezione è aperta sia a candidati in possesso di diploma di scuola superiore (preferibilmente con ottimi voti), sia a studenti universitari o laureati interessati a inserirsi in un ambiente dinamico e a raggiungere posizioni di rilievo in ambito bancario.

I ruoli disponibili all’interno dell’istituto non si limitano a una sola funzione e richiedono buone capacità di collaborazione e lavoro in team. Tra i profili più cercati c’è la figura del consulente di filiale, particolarmente importante per il contatto con la clientela e in alcuni casi anche per il supporto digitale.

In tutti i casi e per tutte le posizioni aperte è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, oltre a una serie di competenze trasversali tra le quali capacità comunicative, attitudine al lavoro di squadra e interesse per il mondo finanziario e bancario. Non si richiede il trasferimento, visto che ci sono numerose opportunità aperte in tutta Italia.

Come candidarsi per lavorare in UniCredit

Le numerose opportunità offerte da UniCredit non riguardano solo la sede centrale di Milano, ma sono distribuite in 12 regioni italiane, da Nord a Sud della penisola. Nonostante i percorsi di formazione si svolgano quasi esclusivamente in presenza, c’è la possibilità di adottare a margine lo smart working o altre modalità di lavoro ibride e da remoto.

Tutti i candidati interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono inviare la propria candidatura visitando il sito web di UniCredit e cercando l’opportunità più adatta alle proprie esigenze nella sezione Lavora con Noi.