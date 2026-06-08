Settimana di scioperi dall’8 al 14 giugno 2026 tra treni, aerei, avvocati e insegnanti. Orari e città coinvolte

Le vacanze sono appena iniziate e già si prospetta un mese difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici, treni e aerei in particolare: nel denso calendario degli scioperi di giugno ci sono numerose manifestazioni che coinvolgeranno i trasporti pubblici, gli uffici pubblici ma anche altri servizi essenziali per i cittadini. Si prevedono difficoltà negli spostamenti per milioni di viaggiatori e turisti.

La settimana dall’8 al 14 giugno vedrà una manifestazione al giorno in diverse città italiane. In alcuni casi gli scioperi si protraggono per più di un giorno, con ricadute sui servizi pubblici essenziali.

A incrociare le braccia saranno numerose categorie di lavoratori: a partire dagli avvocati (dall’8 al 12 giugno) fino agli insegnanti (dal 13 giugno) in vista degli scrutini di fine anno scolastico. Dal trasporto pubblico locale ai treni, fino alla Pubblica Amministrazione, saranno moltissimi i settori che si fermeranno a giugno: ecco le date e gli orari.

Sciopero degli avvocati dall’8 al 12 giugno 2026

La prima categoria di professionisti a incrociare le braccia sono gli avvocati: l’Unione delle camere penali ha infatti indetto una mobilitazione che durerà tutta la settimana (solo per i giorni lavorativi), da lunedì 8 giugno fino a venerdì 12 giugno.

La mobilitazione è stata proclamata per un evento specifico: le intercettazioni dei colloqui tra alcuni detenuti del carcere di Perugia e i loro legali. Per questo motivo, l’11 giungo si terrà una manifestazione nella città di Perugia.

Sciopero dei trasporti pubblici locali per lunedì 8 giugno

Lunedì 8 giugno sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici locali: aderiscono allo sciopero diverse aziende di trasporto pubblico in Sicilia, Puglia ed Emilia Romagna.

In particolare, sono previste le seguenti mobilitazioni:

lo sciopero dei dipendenti dell’ Atm di Messina , dalle 16 fino alla mezzanotte;

, dalle 16 fino alla mezzanotte; lo sciopero dei dipendenti dell’’ Atms di Catania , dalle 12 alle 16, senza fasce di garanzia;

, dalle 12 alle 16, senza fasce di garanzia; lo sciopero dei lavoratori dell’ Ataf di Foggia , tra le 8:30 e le 12:30;

, tra le 8:30 e le 12:30; lo sciopero dei lavoratori della Seta di Modena, Reggio e Piacenza, per 24 ore, con fasce di garanzia fino alle 9 e tra le 13:30 e le 15:30.

Per tutta la durata delle manifestazioni potrebbero non essere garantiti i servizi essenziali per i cittadini.

Sciopero 9-10 giugno 2026: i settori coinvolti

Due giornate di sciopero, il 9 e 10 giugno per diverse categorie di lavoratori: a incrociare le braccia in queste giornate saranno vigili del fuoco, lavoratori del trasporto marittimo e delle telecomunicazioni.

Martedì 9 giugno sono in programma le seguenti manifestazioni:

la mobilitazione dei dipendenti di Elior , azienda che si occupa della ristorazione sui treni, per tutto il giorno;

, azienda che si occupa della ristorazione sui treni, per tutto il giorno; lo sciopero dei vigili del fuoco di Ferrara , dalle 8 alle 12;

, dalle 8 alle 12; lo sciopero dei collaboratori a contratto del Cefpas a Palermo e Caltanissetta.

Mercoledì 10 giugno, invece, sono previsti due eventi:

lo sciopero dalle 10 alle 22 dei dipendenti di Sers , azienda del trasporto marittimo di Ravenna;

, azienda del trasporto marittimo di Ravenna; lo sciopero dei dipendenti del call center Callmat a Matera.

Sciopero dei treni l’11 giugno 2026

Giovedì 11 giugno sarà una giornata nera per chi si sposta con il treno: è in programma uno sciopero nazionale del settore ferroviario di 8 ore, dalle ore 9 alle ore 17. Saranno coinvolti i treni a lunga percorrenza e regionali di Trenitalia, Trenord e quelli alta velocità di Italo, oltre ai Frecciarossa.

Nella medesima giornata sono in programma anche altre piccole manifestazioni a livello locale:

lo sciopero del trasporto merci su rotaia, dalle 6 alle 14;

lo sciopero di Fs Security in Sicilia;

lo sciopero dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

lo sciopero dei dipendenti di Amat, azienda del trasporto pubblico locale di Palermo, dalle 11 alle 15.

Sciopero nazionale 12 giugno 2026

Venerdì 12 giugno sono in programma numerose manifestazioni e scioperi che riguarderanno i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Nel dettaglio:

gli agenti della polizia locale sciopereranno in tutta Italia per l’intera giornata;

sciopereranno in tutta Italia per l’intera giornata; i dipendenti dei ministeri si fermeranno per tutto il giorno;

si fermeranno per tutto il giorno; i lavoratori delle società appaltatrici della pubblica amministrazione, escluso il settore dei trasporti si fermeranno per tutto il turno.

Nella stessa giornata si registreranno anche numerosi scioperi in tutta Italia:

dipendenti di Blujet, azienda del trasporto marittimo, a Messina;

trasporto pubblico locale di Potenza, con fasce di garanzie dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15;

trasporto pubblico locale di Latina, dalle 9:30 alle 11:30;

lavoratori dell’igiene ambientale a Roma e a Giugliano in Campania;

trasporto pubblico locale a Vicenza, dalle 11 alle 15;

dipendenti di Hospitale Service e Soresa a Napoli.

Sciopero del settore aereo per il 13 giugno 2026

Infine, la settimana si chiude con uno sciopero aereo per sabato 13 giugno, quando si fermeranno i dipendenti di numerose compagnie nazionali;

Easyjet , con mobilitazioni in programma dalle 6 alle 24;

, con mobilitazioni in programma dalle 6 alle 24; Sky Services a Milano, con mobilitazioni in programma dalle 12 alle 16;

a Milano, con mobilitazioni in programma dalle 12 alle 16; Sogaer a Cagliari, con mobilitazioni in programma dalle 6 alle 24;

a Cagliari, con mobilitazioni in programma dalle 6 alle 24; Enav a Verona, con mobilitazioni in programma dalle 6 alle 24.

Sempre il 13 giugno avrà inizio lo sciopero degli scrutini da parte degli insegnanti delle scuole superiori: si tratta di una breve mobilitazione di un’ora che proseguirà anche la settimana successiva.