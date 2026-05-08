Ormai lo sappiamo, l’intelligenza artificiale continua a rivoluzionare il mondo del lavoro nel profondo, soprattutto all’interno del settore tecnologico. E adesso anche Cloudflare, una delle aziende più importanti al mondo nel campo della sicurezza informatica e dei servizi cloud, ha annunciato un maxi piano di licenziamenti che coinvolgerà oltre 1.100 dipendenti a livello globale.

Secondo i dati delle ultime trimestrali, l’azienda sta registrando dei risultati solidi e una crescita importante del proprio business, ma ha scelto comunque di avviare una riorganizzazione interna per accelerare la transizione verso un modello operativo sempre più basato sull’intelligenza artificiale.

Dopo l’annuncio dei licenziamenti e della nuova strategia AI, le azioni Cloudflare hanno registrato un forte calo nelle contrattazioni successive alla chiusura di Wall Street, per un ribasso superiore al 17%.

Cloudflare dice addio a oltre 1.000 dipendenti per investire in agenti AI

Secondo quanto comunicato dalla stessa Cloudflare, negli ultimi mesi l’utilizzo interno di strumenti AI sarebbe aumentato di oltre il 600%. Un dato che, secondo i vertici dell’azienda, avrebbe reso necessario ripensare completamente il modo in cui vengono svolte molte attività operative.

L’obiettivo dichiarato è costruire una struttura aziendale “AI-first”, cioè progettata fin dall’inizio per lavorare insieme ad agenti intelligenti e sistemi automatizzati capaci di svolgere sempre più compiti in autonomia.

Negli ultimi anni il termine “agenti AI” è diventato centrale nel mondo della tecnologia, in cui non si parla più soltanto di chatbot o assistenti virtuali, ma di software avanzati in grado di prendere decisioni, analizzare dati, scrivere codice, gestire processi aziendali e supportare interi team operativi. Ed è proprio questa evoluzione che sta spingendo molte aziende a ridurre il personale in alcuni reparti per investire invece nello sviluppo di nuove infrastrutture basate sull’intelligenza artificiale.

Cloudflare ha precisato che i licenziamenti non sarebbero legati a problemi finanziari o alle performance dei dipendenti, ma a una trasformazione strutturale del modello aziendale. Intanto, però, la società continuerà ad assumere in alcuni settori strategici, soprattutto nelle aree legate all’ingegneria, allo sviluppo tecnologico e ai ruoli commerciali più vicini ai clienti.

I licenziamenti non riguardano solo Cloudflare

Il caso Cloudflare non è isolato. Negli ultimi mesi diverse grandi aziende tech hanno annunciato tagli al personale collegandoli direttamente all’adozione dell’AI e all’automazione di numerose attività aziendali.

Microsoft ha continuato a ridurre organici in alcune divisioni mentre aumentava gli investimenti miliardari nell’AI generativa e nell’infrastruttura legata a OpenAI. Anche Google sta riorganizzando diversi team interni per concentrare risorse e personale sullo sviluppo di Gemini e dei suoi sistemi AI, con conseguenti riduzioni in reparti considerati meno strategici.

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha avviato negli ultimi anni una lunga serie di licenziamenti che Mark Zuckerberg stesso aveva definito parte di un processo di “efficientamento”. E anche Amazon ha eliminato migliaia di posti di lavoro in diversi reparti corporate mentre accelerava sull’automazione logistica, sui sistemi predittivi e sugli strumenti AI destinati sia all’e-commerce sia al cloud computing. Lo stesso sta accadendo in aziende come Salesforce, IBM e Oracle, che stanno ridefinendo molte funzioni interne proprio attorno all’intelligenza artificiale.

Quello che fino a poco tempo fa sembrava uno scenario lontano sta iniziando a concretizzarsi, e anche molto rapidamente. Le aziende stanno scoprendo che alcuni compiti amministrativi, organizzativi e persino tecnici possono essere svolti in modo più veloce ed economico attraverso sistemi AI sempre più sofisticati.

Quale futuro per il lavoro nel settore tech?

Negli ambienti tecnologici cresce sempre di più la sensazione che il settore stia entrando in una nuova fase. Per anni le big tech hanno assunto personale a ritmi rapidissimi, espandendo continuamente organici e divisioni interne. Oggi, invece, molte aziende sembrano orientate verso strutture più snelle, automatizzate e supportate da sistemi AI avanzati.

Questo non comporta necessariamente la scomparsa del lavoro umano, ma certamente un cambiamento profondo delle competenze richieste. I ruoli più ripetitivi o facilmente automatizzabili rischiano infatti di diventare sempre meno centrali, mentre aumenterà la domanda di figure capaci di lavorare insieme all’intelligenza artificiale e gestire sistemi sempre più complessi.