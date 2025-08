Ucraina, il grande paradosso. È il miglior cliente del Paese che fa affari d’oro con la Russia

A parlare sono i numeri incisi nella bilancia dei pagamenti relativa ai primi sei mesi del 2025. Il più grande fornitore dell’Ucraina è la Cina, lo stesso Paese che fa grandi affari con la Russia. In generale, dai numeri resi noti dall’Autorità doganale dell’Ucraina, gli scambi commerciali dell’Ucraina con il resto del mondo sono ammontati, nel periodo compreso tra il gennaio e il giugno del 2025, a un valore equivalente a $58,3 miliardi, in crescita di 5,6 miliardi in più rispetto al primo semestre del 2024 (52,7 miliardi).

In evidenza il record negativo accusato dalla bilancia dei pagamenti dell’Ucraina nel mese di giugno, quando il valore negativo tra le esportazioni e le importazioni è stato tale da portare Kiev a soffrire un deficit commerciale di ben $5,1 miliardi.

Non una vera e propria sorpresa, in quanto il fenomeno dell’accelerazione delle importazioni era già sotto gli occhi di tutti da un po’ di tempo. Allo stesso tempo va detto che quel segno meno che ha accompagnato la cifra di 5,1 miliardi di dollari ha fatto la storia, confermando il deficit commerciale mai registrato in precedenza dal Paese. Paese che fa fronte a un doppio fenomeno: la crescita delle importazioni e l’indebolimento della domanda interna.

L’Ucraina fa shopping soprattutto di prodotti cinesi. I numeri relativi al I semestre 2025 A parlare più in generale i numeri della bilancia commerciale relativa all’intero primo semestre dell’anno: l’Ucraina ha importato beni per un valore di $38,3 miliardi, mentre le esportazioni sono ammontate a $20 miliardi. All’interno della categoria delle importazioni, in evidenza il record dei beni che Kiev ha acquistato dalla Cina - proprio l’economia che non ha mai reciso il cordone ombelicale che tiene il suo commercio legato alla Russia di Vladimir Putin - per un valore di $8,2 miliardi. Pechino si è confermata insomma il principale fornitore dell’Ucraina. Una sorpresa non di poco conto, se si considera che la Cina è il principale partner commerciale della Russia. Al secondo e al terzo posto della classifica dei Paesi che hanno esportato di più in Ucraina la Polonia ($3,5 miliardi) e la Germania ($3,2 miliardi). Cosa ha importato, soprattutto, l’Ucraina? Del volume dei beni importati nel periodo compreso tra gennaio e giugno, il 68% ha visto ai primi posti macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, per un valore di $14,8 miliardi; prodotti chimici industriali ($6,2 miliardi); carburante e prodotti energetici ($4,9 miliardi). leggi anche La Cina batte Stati Uniti e Russia, corre verso un nuovo primato

I Paesi dove l’Ucraina ha esportato di più nel primo semestre del 2025 Quali sono state invece le economie dove si è diretta la maggior parte delle esportazioni ucraine? Dai numeri è emerso che, a fare incetta di beni ucraini, sono stati soprattutto la Polonia ($2,4 miliardi), l’Italia ($1.2 miliardi) e la Turchia ($1.7 miliardi). La notizia dello strano rapporto commerciale tra l’Ucraina e la Cina, Paese a cui la Russia, bastonata dalle sanzioni commerciali scattate dopo l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio del 2022, deve praticamente la resilienza del suo commercio, si accompagna a un’altra appena emersa, che desta altrettanto stupore. Nel corso del 2024 le importazioni degli Stati Uniti dalla Russia sono ammontate a $1,7 miliardi, tre volte la quantità di beni dell’Ucraina che è stata importata sempre dagli States nello stesso anno. A causa delle sanzioni, le importazioni USA dalla Russia sono ovviamente scese, e anche di molto, per la precisione di quasi l’84% rispetto al valore superiore a $10 miliardi del 2022. Dai dati del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti è emerso che la guerra tra Mosca e Kiev ha ridotto anche le importazioni americane dall’Ucraina. Andando più a ritroso, all’anno precedente lo scoppio della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti, dunque nel 2021, gli Stati Uniti avevano fatto shopping di prodotti russi per un valore superiore agli $11 miliardi, importando beni dall’Ucraina per un valore di $683 milioni. leggi anche La Russia non è davvero in crisi? Ecco quanto costano oggi le case a Mosca