Tutti questi marchi automobilistici falliranno. La previsione degli esperti

Nel settore automotive in crisi a livello globale, alcuni marchi potrebbero scomparire.

Questa la previsione di alcuni esperti che hanno avanzato ipotesi drastiche su un comparto che lotta per la sua sopravvivenza tra la novità della transizione verso i veicoli elettrici e il vantaggio competitivo di colossi cinesi.

Proprio il dragone è sotto i riflettori: se il gigante automobilistico BYD non sembra avere rivali, i marchi automobilistici cinesi come Nio, Xpeng e Li Auto potrebbero invece avere un futuro assai incerto e difficile. E fallire sotto il peso schiacciante di gruppi più grandi e solidi.

Solo pochi giocatori forti sopravvivranno secondo queste stime. Alcuni esperti ritengono che le fusioni siano necessarie per la sopravvivenza dei produttori più piccoli. Il settore automotive, in bilico tra il rischio di fallimenti e la sfida per il rilancio, può soccombere con pochi vincitori. Che fine faranno alcuni importanti brand?

Questi brand automobilistici possono fallire, ecco perché Raccogliendo diverse analisi di esperti intervistati da giornali e media internazionali si scopre che c’è un clima assai cupo sul futuro del comparto automobilistico. Non solo in Europa, come sperimentato in questi mesi e anni con la fragilità del colosso Volkswagen e alcuni fallimenti di peso, ma anche in Cina. Per molti marchi automobilistici cinesi potrebbe esserci una svolta drammatica. Secondo alcune stime, solo dieci brand auto continueranno a sopravvivere. Ciò crea grande incertezza per i numerosi marchi attualmente presenti sul mercato cinese. La pressione sui produttori più piccoli è già evidente. Nio, per esempio, ha attraversato di recente grandi difficoltà finanziarie. L’azienda ha dovuto raccogliere circa 400 milioni di euro di nuovo capitale. Ciò è accaduto dopo una perdita di circa 670 milioni di euro nell’ultimo trimestre del 2023. La situazione illustra le sfide che devono affrontare le case automobilistiche cinesi più piccole. Non solo Nio, ma anche Xpeng e Li Auto rischiano seriamente di non riuscire a sopravvivere in un mercato auto “troppo affollato”. leggi anche La risposta tariffaria della Cina potrebbe paralizzare la produzione di automobili