Tutti pazzi per questo ETF sull’AI. Conviene davvero?

L’intelligenza artificiale continua ad essere uno dei temi più caldi della finanza. Non si parla solo di innovazione tecnologica, ma di un vero e proprio fenomeno capace di spostare capitali e accendere dibattiti in tutto il mondo. Non è un caso, dunque, se sono tutti pazzi per un nuovo ETF sull’AI creato da Dan Ives, analista di lungo corso e Managing Director di Wedbush Securities. Ives è una presenza fissa su CNBC e Bloomberg e tra le voci più ascoltate di Wall Street quando si parla di tech.

La sua visione è chiara e, soprattutto, ottimista: l’AI, dice, sarà “più grande di internet”, perché già oggi sta ridefinendo interi settori dell’economia e della società. Non a caso sostiene con convinzione nomi come Tesla, Microsoft, Nvidia e Palantir. Oggi, però, non si limita più alle analisi: ha deciso di tradurle in un prodotto concreto, l’AI Revolution ETF, un fondo pensato per puntare sui protagonisti di questa trasformazione e cavalcare l’onda dell’innovazione.

[...]