Tutti pazzi per questo ETF sull’AI. Conviene davvero?

Claudia Cervi

13 Settembre 2025 - 13:22

Conviene davvero il nuovo ETF dedicato all’AI? Ecco le migliori alternative per investire sull’intelligenza artificiale e le soluzioni più redditizie.

Tutti pazzi per questo ETF sull’AI. Conviene davvero?

L’intelligenza artificiale continua ad essere uno dei temi più caldi della finanza. Non si parla solo di innovazione tecnologica, ma di un vero e proprio fenomeno capace di spostare capitali e accendere dibattiti in tutto il mondo. Non è un caso, dunque, se sono tutti pazzi per un nuovo ETF sull’AI creato da Dan Ives, analista di lungo corso e Managing Director di Wedbush Securities. Ives è una presenza fissa su CNBC e Bloomberg e tra le voci più ascoltate di Wall Street quando si parla di tech.

La sua visione è chiara e, soprattutto, ottimista: l’AI, dice, sarà “più grande di internet”, perché già oggi sta ridefinendo interi settori dell’economia e della società. Non a caso sostiene con convinzione nomi come Tesla, Microsoft, Nvidia e Palantir. Oggi, però, non si limita più alle analisi: ha deciso di tradurle in un prodotto concreto, l’AI Revolution ETF, un fondo pensato per puntare sui protagonisti di questa trasformazione e cavalcare l’onda dell’innovazione.

[...]

Money

Argomenti

# Investimenti
# Asset Allocation
# Stock picking

FT logo

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Correlato