Il mese di aprile è caratterizzato da numerose giornate di festa a livello nazionale tra Pasqua, Pasquetta e 25 aprile: per molti italiani saranno giorni di vacanza e di spostamenti su tutto il territorio nazionale. Non mancheranno però i disagi e i ritardi sui trasporti pubblici a causa degli scioperi, così come i rincari sui prezzi dei carburanti per chi viaggia con la propria auto.

Subito dopo lo sciopero del 27 marzo 2026, si apre infatti un ricco calendario di manifestazioni e scioperi nazionali e locali che coinvolgeranno diversi mezzi di trasporto pubblico nel mese di aprile 2026.

Esclusa la prima settimana del mese, sono in programma almeno 14 scioperi suddivisi in 6 giornate: vediamo il calendario, le città coinvolte e le fasce di garanzia.

Sciopero trasporto aereo per il 10 aprile 2026: venerdì nero per chi viaggia

La giornata di venerdì 10 aprile 2026 è caratterizzata da uno sciopero nazionale del trasporto aereo che coinvolgerà i principali aeroporti nazionali.

I sindacati UILT, UIL, UGL-TA, ASTRA, FAST-CONFSAL-AV hanno indetto uno sciopero del personale ENAV e Techno Sky della durata di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, che coinvolgerà diversi scali:

società ENAV ACC Roma ;

; società ENAV ACC Milano ;

; società ENAV Aeroporto Milano Malpensa ;

; società ENAV Aeroporto Napoli.

Nella suddetta giornata potrebbero verificarsi disagi, ritardi e cancellazioni negli orari di sciopero. I viaggiatori possono ottenere informazioni sui propri voli direttamente sui siti ufficiali delle compagnie aeree.

Sciopero dei trasporti per il 13 aprile 2026

Nella giornata del 13 aprile (lunedì) è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale a Napoli: il sindacato ORSA Autoferro ha proclamato uno stop di 4 ore per il personale dell’azienda EAV (Ente Autonomo Volturno), dalle ore 11:00 alle ore 15:00.

In questa occasione potrebbero verificarsi disagi sulle ferrovie suburbane, sulle linee flegree e vesuviane gestite dalla società.

Sciopero generale dei trasporti per il 14-15 aprile 2026

Nelle giornate del 14 e del 15 aprile 2026 è stato proclamato uno sciopero generale che coinvolgerà il settore aereo, marittimo, ferroviario e il trasporto pubblico locale per 24 ore.

La protesta coinvolge moltissimi lavoratori dei trasporti pubblici nazionali e locali e prevede diverse modalità e orari che variano a seconda del comparto:

per il trasporto ferroviario l’agitazione è programmata dalle ore 21:00 del 14 aprile alle ore 20:59 del 15 aprile . Saranno coinvolti il personale del Gruppo FS Italiane (Trenitalia), Italo NTV e le società regionali come Trenord;

l’agitazione è programmata . Saranno coinvolti il personale del Gruppo FS Italiane (Trenitalia), Italo NTV e le società regionali come Trenord; il trasporto pubblico locale (autobus, i tram e le metropolitane) si fermerà per 24 ore il 15 aprile, con modalità e orari che varieranno da città a città;

(autobus, i tram e le metropolitane) si fermerà il 15 aprile, con modalità e orari che varieranno da città a città; il personale dei traghetti e delle navi incrocerà le braccia per l’intera giornata del 14 e 15 aprile, con particolare impatto sui collegamenti con le isole e nello Stretto di Messina.

Le principali sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e altre) hanno indetto questa mobilitazione per richiedere il rinnovo dei contratti nazionali scaduti, ma anche migliori condizioni di sicurezza sul lavoro e adeguamenti salariali per contrastare l’inflazione e la perdita del potere d’acquisto.

Sciopero 17 aprile 2026: a rischio i trasporti marittimi

Venerdì 17 aprile 2026 le agitazioni si spostano sul trasporto marittimo con uno sciopero che coinvolge i traghetti tra la Sicilia e la Calabria. La manifestazione è stata proclamata da Filt-Cgil/Fit-Cisl e coinvolge tutto il personale della società BluJet Area Stretto di Messina.

Lo sciopero durerà 8 ore, dalle ore 9:01 alle ore 17:01 e metterà a rischio numerosi collegamenti veloci per passeggeri tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Sciopero dei trasporti pubblici per il 24 aprile 2026 in Lombardia

In occasione del ponte del 25 aprile, Confial-Trasporti ha proclamato un ennesimo sciopero dei mezzi pubblici in Lombardia - in particolare per le città di Milano, Como e Monza - nella giornata del 24 aprile 2026.

Le mobilitazioni coinvolgeranno la società Gruppo ATM Milano e si svolgeranno nell’arco di 8 ore, con modalità diverse a seconda della zona di riferimento:

Milano (ATM) e NET Trezzo, servizio a rischio dalle 08:45 alle 15:00 ;

; NET Monza, stop previsto dalle 14:50 fino al termine del servizio (dopo le 18:50);

(dopo le 18:50); Funicolare Como-Brunate, possibili disservizi dalle 08:30 alle 16:30.

Si ricorda che in caso di scioperi e manifestazioni vengono comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce di garanzia, che solitamente riguardano le corse fino alle 8:45 e quelle dalle 15:00 alle 18:00. Per le manifestazioni in Lombardia potrebbero non essere garantiti tutti i servizi.