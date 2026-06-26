Tutti gli scioperi di luglio 2026: treni, aerei e trasporto pubblico locale. Il calendario

Il mese di luglio si preannuncia molto caldo per tutti i turisti che dovranno spostarsi in Italia utilizzando i mezzi pubblici. Oltre alle temperature elevate, sono in programma diversi scioperi e manifestazioni che coinvolgeranno i lavoratori del settore ferroviario, aereo, marittimo e diverse aziende di trasporti pubblici locali. Da Nord a Sud, i lavoratori incroceranno le braccia in diverse giornate e con orari prestabiliti: treni, aerei, autobus, metro e tram sono a rischio nelle giornate di mobilitazione nazionale o locale.

Si inizia dal 2 luglio quando incroceranno le braccia i lavoratori DB Cargo Italia (operante in Lombardia) dalle 3.31 alle 11.29. La mobilitazione riguarda il trasporto merci ferroviario e potrebbe avere effetti sulla logistica e sulla movimentazione delle merci nell’area del Nord Italia.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le date degli scioperi di luglio 2026: il calendario, le città coinvolte, gli orari e le fasce di garanzia.

Sciopero aerei 5 luglio 2026: previsti disagi in tutta Italia

Una delle date chiave da segnare in rosso sul calendario è domenica 5 luglio, quando è previsto uno sciopero del comparto aereo in tutta Italia. A fermarsi per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59, saranno i lavoratori delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’handling, sia quelle associate ad Assohandlers sia quelle non aderenti all’associazione. Possibili ripercussioni anche sui voli easyJet, a causa della protesta nazionale di 24 ore del personale navigante.

A Milano Malpensa sono previste due manifestazioni per il personale Enav:

uno sciopero di 24 ore, dalle 00.01 alle 24.00;

e un secondo sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17.

Nello stesso scalo milanese si fermeranno anche i lavoratori FedEx grazie a una manifestazione in programma dalle 14 alle 18. A Roma, invece, il personale di ADR Security negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino incrocerà le braccia dalle 10 alle 18. Previsti disagi anche nello scalo di Catania Fontanarossa, dove i dipendenti di Asc Handling si fermeranno per quattro ore, dalle 14 alle 18.

Oltre al 5 luglio, potrebbero verificarsi disagi anche nella giornata dl 21 luglio, quando le società Alha e MLE-BCube (attive a Malpensa) hanno proclamato una ennesima mobilitazione di 24 ore.

Sciopero treni luglio 2026: quattro stop in un mese

Anche i treni rischiano di fermarsi in diverse occasioni nel mese di luglio e non soltanto per i numerosi lavori di ammodernamento dei binari. Sono infatti in programma numerosi scioperi del settore ferroviario, a partire dal 6-7 luglio, quando il personale di Mercitalia Shunting & Terminal si fermerà per 24 ore, dalle 21 del 6 luglio alle 21 del giorno successivo.

Il 7 luglio, inoltre, anche i lavoratori di RFI della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Palermo si asterranno dal lavoro per otto ore, dalle 9 alle 17.

A distanza di pochi giorni, il 10 luglio, sono attesi nuovi possibili disagi: il personale di Captrain Italia si fermerà per otto ore, dalle 16.01 alle 23.59.

Infine, merita attenzione anche la giornata del 15 luglio, quando a fermarsi saranno i lavoratori della società Elior addetto alla ristorazione e alla logistica a bordo dei treni Trenitalia. La protesta nazionale durerà per l’intero turno di lavoro, ma non dovrebbe avere alcun impatto sulle corse della giornata.

Sciopero trasporti pubblici locali luglio 2026

A livello locale ci saranno numerose manifestazioni e scioperi nel mese di luglio che potrebbero rendere più difficili gli spostamenti da Nord a Sud Italia. Resteranno comunque garantiti i servizi essenziali, ma si invitano i viaggiatori a pianificare con anticipo i propri viaggi e a verificare orari e corse dei mezzi pubblici sui siti web delle rispettive aziende di trasporto.

Si parte il 5 luglio con uno stop di 24 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino di Firenze. Il giorno successivo, 16 luglio, sarà la volta di Catania, dove i dipendenti dell’AMTS hanno proclamato due diverse proteste, entrambe della durata di 24 ore.

L’11 luglio incroceranno le braccia i lavoratori dell’AMAT di Palermo, che si fermeranno per l’intera giornata. A Napoli lo sciopero è previsto per il 14 luglio, quando il personale della Divisione Trasporto Automobilistico di EAV effettuerà una mobilitazione di quattro ore, dalle 9 alle 13.

Infine, il 20 luglio è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici a Latina, dove il personale di CSC Mobilità ha annunciato uno stop di 24 ore.