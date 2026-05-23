Dopo lo sciopero del 29 maggio 2026, il calendario delle manifestazioni di giugno si fa ancora più fitto. Ci sono almeno 8 scioperi dei mezzi pubblici già fissati per uno dei mesi più caldi dell’anno, non solo per le temperature anche per i viaggi. Con la fine della scuola e l’inizio dell’estate, sarà sempre più difficile viaggiare con i mezzi pubblici soprattutto nei weekend.

Alla base di questa ondata di scioperi, proclamati da diverse sigle sindacali (tra cui CUB Trasporti, SGB, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, Cobas e FAST-CONFSAL), ci sono principalmente motivi economici e politici: i rinnovi contrattuali, la gestione della sicurezza sul lavoro, la tutela del personale negli appalti e il miglioramento delle condizioni salariali nei servizi di logistica e ristorazione di bordo.

Ecco il calendario completo degli scioperi di giugno 2026 con le date di stop per il trasporto pubblico locale (TPL), il settore ferroviario, il comparto aereo e i collegamenti marittimi. Le date, gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia per chi si sposta con i mezzi pubblici.

Sciopero dei trasporti locale per l’8 giugno 2026

Si parte lunedì 8 giugno con il primo sciopero dei mezzi di trasporto locale nella città di Messina: la mobilitazione, indetta dalle sigle sindacali OSP FILT-CGIL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e ORSA TRASPORTI, avrà una durata di 8 ore. A rischio le corse dei mezzi ATM di Messina dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

Sciopero dei trasporti ferroviari 9 giugno 2026

Martedì 9 giugno è previsto invece uno sciopero dei lavoratori della Società ELIOR Div. Itinere addetti ai servizi di ristorazione e logistica a bordo dei treni della Società Trenitalia.

Lo sciopero, indetto dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, ORSA TRASPORTI, a cui si aggiungono le proclamazioni separate di FAST-CONFSAL e COBAS LAVORO PRIVATO, riguarderà tutte le Regioni e le Province italiane e si protrarrà per l’intero turno di lavoro.

Sciopero generale nazionale 11 giugno 2026

La giornata più complessa sarà quella di giovedì 11 giugno 2026, quando è indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata. In questa data, il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria si fermerà per 23 ore, aderendo alla protesta della sigla sindacale CUB Trasporti/SGB: più precisamente, i lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 3:00 dell’11 giugno alle 2:00 del 12.

Disagi anche per il trasporto pubblico locale. All’interno dello stesso sciopero plurisettoriale di CUB/SGB, si ferma per l’intera prestazione lavorativa il personale TPL di specifiche società collegate alle reti ferroviarie locali: Ferrovie del Sud Est, GTT (Torino), SAD, Trentino Trasporti, Ferrovie Udine Cividale, Sistemi Territoriali, TFT, Ferrotramviaria, Ferrovia Adriatica Sangritana-TUA, EAV (Napoli), Ferrovie del Gargano, Ferrovie della Calabria.

E ancora, sempre l’11 giugno si fermeranno i seguenti lavoratori:

personale della Soc. FS Security della Regione Sicilia , sciopero di 8 ore (dalle 10:01 alle 18:00);

, sciopero di 8 ore (dalle 10:01 alle 18:00); personale della Soc. AMAT di Palermo , sciopero di 4 ore (dalle 11:00 alle 15:00);

, sciopero di 4 ore (dalle 11:00 alle 15:00); personale della Soc. BLUJET operante nell’area dello Stretto di Messina, sciopero di 24 ore (dalle 21:01 dell’11/06 alle 20:59 del 12/06).

Nella stessa giornata, l’Assemblea nazionale PDM/PDB del gruppo Fsi ha indetto uno sciopero a cui aderirà il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’agitazione durerà 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00 dell’11 giugno.

Sciopero plurisettoriale per il 12 giugno 2026

Il giorno successivo, venerdì 12 giugno, è previsto uno sciopero plurisettoriale per il settore degli appalti e somministrazione P.A. e privati. Lo stop riguarda in particolare il personale divisione trasporto ferroviario della società Eav di Napoli e la protesta sarà di 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00.

Sciopero aerei per il 13 giugno 2026

Domenica 13 giugno 2026 è stato indetto uno sciopero del comparto aereo (servizi i controllo e assistenza a terra), in particolare per gli scali di Verona e Milano:

il personale della Soc. ENAV di Verona Airport si ferma per 18 ore, dalle 06:00 alle 24:00 ;

si ferma per 18 ore, ; il personale della Soc. Sky Service operante presso lo scalo di Milano Linate (Piazzale Ovest) si ferma per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00.

Sciopero dei trasporti locali 14 e 22 giugno 2026

Il 14 giugno è indetto invece uno sciopero del trasporto pubblico locale per la città di Firenze: si ferma il personale della Soc. Autolinee Toscane (Bacino di Firenze) per 24 ore.

Lunedì 22 giugno tocca invece ai trasporti pubblici di Lecce (Società SGM): il personale si ferma per 3 ore, dalle 09:30 alle 12:30.

Sciopero settore ferroviario per il 23 giugno 2026

Infine, martedì 23 giugno è previsto uno sciopero del personale delle unità di manutenzione, amministrativo ed ingegneria della Soc. RFI DOIT Verona (Unità Territoriale Sud). La mobilitazione, indetta da OSR ORSA FERROVIE, SLM-FAST-CONFSAL, avrà una durata di 8 ore (dalle 09:01 alle 17:00).