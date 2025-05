Tutti gli orologi nella collezione di Elon Musk

Nonostante sia uno degli uomini più potenti e influenti del pianeta, nonché l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk non è noto per ostentare ricchezza. Fondatore e CEO di aziende rivoluzionarie come Tesla, SpaceX e Neuralink, e da qualche tempo anche protagonista del turbolento universo dei social media con l’acquisizione di X (ex Twitter) e nel panorama politico statunitense - è capo del DOGE, su nomina di Donald Trump -, Musk continua a incarnare un’idea quasi minimalista di lifestyle.

Niente ville sontuose né armadi colmi di abiti su misura: il miliardario che sogna Marte sembra vivere più per il futuro dell’umanità che per i piaceri del presente.

Eppure, in mezzo a questo stile di vita apparentemente spartano, si cela un dettaglio affascinante: una collezione di orologi tanto discreta quanto significativa. Non si tratta di una selezione vistosa o appariscente, ma di pezzi che raccontano storie di tecnologia, design e, forse, anche qualcosa dello stesso Musk.

Esploriamo gli orologi che ha scelto di indossare nel tempo, per capire meglio cosa ci rivelano dell’uomo dietro il mito.