Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Trust, vincolo di destinazione o mandato fiduciario. Come proteggere un familiare fragile?

Flavia Provenzani

7 Settembre 2026 - 08:39

Trust, vincolo di destinazione, mandato fiduciario. Proteggere un familiare fragile non è una questione di strumenti, ma delle domande da farsi prima di scegliere quale usare.

Trust, vincolo di destinazione o mandato fiduciario. Come proteggere un familiare fragile?
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Seduti nel mio ufficio. Hanno un figlio che non potrà mai gestire da solo un patrimonio; altre volte invece la persona fragile è un anziano con un patrimonio da salvaguardare. E la prima domanda che fanno è quasi sempre la stessa: «Ci serve un trust?»

È la domanda sbagliata, o meglio: è la domanda che salta tutte quelle che dovrebbero venire prima. Prima di arrivare a «quale strumento», va capito con che grado di autonomia si muove la persona fragile, se esiste già un amministratore di sostegno o se ne servirà uno in futuro, come sono davvero i rapporti tra i familiari coinvolti - perché la stessa struttura che protegge in una famiglia unita può bloccarsi in una famiglia in conflitto - e cosa si vuole ottenere per davvero: segregare il patrimonio da eventuali creditori? Garantire continuità assistenziale? Proteggere da un familiare specifico? O solo pianificare la successione senza sorprese?

Prima, questa raccolta di informazioni la facevo a sentimento e il rischio era sempre lo stesso: saltare una domanda scomoda perché il colloquio andava avanti, oppure orientarmi in modo precostituito verso uno strumento che mi pareva meglio invece di vagliare sistematicamente tutti gli aspetti per quel caso. Il trust è spesso la prima parola che viene in mente a chiunque si occupi di questi temi, ma non sempre è la risposta giusta. Adesso, prima di esporre una soluzione, faccio passare ogni caso attraverso una raccolta dati che non lascia buchi: se manca un’informazione, me lo segnala invece di procedere.

leggi anche

Perché non mi fido dei portafogli costruiti a tavolino?
Perché non mi fido dei portafogli costruiti a tavolino?

E confronta sempre più strumenti, in parallelo, sullo stesso caso - non solo il trust, ma anche il vincolo di destinazione, il mandato fiduciario, la società semplice usata come contenitore patrimoniale: a volte emerge una combinazione per creare un effetto giuridico che tiene davanti a un creditore, che resta in piedi se subentra un amministratore di sostegno, che controlla chi gestisce e chi può revocarlo - e quello fiscale, separato. Perché sono due aspetti diversi e confonderli è l’errore più comune che vedo.

Quello che mi ha cambiato davvero il modo di lavorare non è la lista degli strumenti: quella la conoscevo già. È che ora nessun caso arriva sulla scrivania del notaio o dell’avvocato prima di essere passato al vaglio degli errori più comuni: una segregazione che sembra solida sulla carta ma non lo è, l’assenza di un controllore indipendente sul gestore, una struttura così complessa che in famiglia nessuno riuscirà davvero a farla funzionare tra vent’anni, quando io non ci sarò più a spiegarla.

Il limite lo dico sempre, alla famiglia prima ancora che a me stesso: questo mio lavoro non sostituisce il notaio o l’avvocato, non redige un atto: ogni caso reale ha dettagli che nessuno schema generale può prevedere. Quello che cambia è che si arriva dal professionista con le domande giuste già fatte, non a chiedergli di scoprirle lui, mentre il tempo passa. E il tempo, in questi casi, è quasi sempre il fattore che manca di più.

È il lavoro meno visibile che faccio, ma probabilmente quello che conta di più: non genera un rendimento da mostrare a fine anno, non compare in nessun grafico. Conta il giorno in cui in famiglia non ci sarà più nessuno a decidere per chi non può farlo da solo.

Se in famiglia avete già una persona fragile da proteggere, vi siete mai chiesti cosa succede il giorno in cui non ci sarete più voi a occuparvene?

leggi anche

Le 5 cose che determineranno l’andamento dei tuoi investimenti al rientro delle vacanze
Le 5 cose che determineranno l'andamento dei tuoi investimenti al rientro delle vacanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Eredità
# Gestione patrimoniale
# Trust
FT logo

La crescita è una questione di vita o di morte per l’Europa

È l’unico modo per finanziare la difesa di un continente con nemici (…)

4 settembre 2026

Non trarre conclusioni errate dai rendimenti dei titoli del Tesoro USA

I rendimenti dei Treasury salgono, ma non per timori su debito, inflazione o (…)

28 agosto 2026

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Selezionati per te

Ecco quanto rendono 30.000 € investiti sul buono fruttifero ordinario e sul BTP 3,25%

Risparmio e Investimenti

Ecco quanto rendono 30.000 € investiti sul buono fruttifero ordinario e sul BTP 3,25%
Un BTP che paga il 3,30% fisso per 7 anni e oggi si compra a sconto sul mercato

Risparmio e Investimenti

Un BTP che paga il 3,30% fisso per 7 anni e oggi si compra a sconto sul mercato

Correlato