Trump è morto? Ecco perché tutti lo dicono

Donald Trump è veramente morto? Negli ultimi giorni si è diffusa su internet la fake news della morte improvvisa del presidente degli Stati Uniti.

La notizia ha iniziato a circolare rapidamente su X (ex Twitter) e altre piattaforme social, alimentata da meme, post virali e commenti ambigui.

Nonostante l’assenza di conferme da parte di fonti ufficiali, il trend “Trump Is Dead” è esploso nel giro di poche ore, portando con sé dubbi, speculazioni e perfino interpretazioni satiriche. A rendere la voce più credibile del solito è stata una combinazione di fattori: alcune dichiarazioni ambigue del vicepresidente James David Vance, il temporaneo silenzio social di Trump, vecchie profezie de I Simpson e persino teorie complottistiche legate all’aumento di attività notturna delle pizzerie vicino al Pentagono, il cosiddetto “Pizza Meter”.

Ma dietro al clamore non ci sono fatti concreti. La Casa Bianca non ha annunciato nessuna tragedia, i media hanno prontamente smentito e i medici hanno spiegato che i lividi visti sulle mani del presidente sono riconducibili a una condizione benigna. Insomma: Trump è vivo, e la sua presunta morte è solo l’ennesima fake news virale, scopriamo però quali sono state le cause che hanno spinto le persone a credere a questa notizia fittizia.

Donald Trump è morto? No, ecco come sta il presidente degli Stati Uniti Nonostante i rumor, Donald Trump non è morto né in fin di vita. Le immagini che lo ritraevano con lividi sulle mani avevano fatto pensare a gravi problemi di salute, ma la Casa Bianca ha chiarito che si tratta di insufficienza venosa cronica, una condizione comune e non preoccupante nelle persone della sua età. Inoltre, i medici hanno escluso complicazioni serie. Negli ultimi mesi Trump ha continuato a mantenere la sua agenda politica e a partecipare a eventi, anche se nelle ore successive all’esplosione della bufala è rimasto insolitamente silenzioso sui social. Questo silenzio temporaneo è stato interpretato come un segnale di crisi, contribuendo ad alimentare il panico online. In realtà, fonti vicine alla Casa Bianca confermano che il presidente gode di buona salute e mantiene un ritmo di lavoro intenso. Il presunto decesso non sarebbe altro che l’ennesima notizia falsa virale.