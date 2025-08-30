Abbonati

Trump è morto? Ecco perché tutti lo dicono

Luna Luciano

30 Agosto 2025 - 15:18

Donald Trump è morto? I social sono istati invasi dall’ennesima bufala virale: ecco come sta davvero il presidente degli Stati Uniti e perché tutti ne parlano.

Trump è morto? Ecco perché tutti lo dicono

Donald Trump è veramente morto? Negli ultimi giorni si è diffusa su internet la fake news della morte improvvisa del presidente degli Stati Uniti.

La notizia ha iniziato a circolare rapidamente su X (ex Twitter) e altre piattaforme social, alimentata da meme, post virali e commenti ambigui.

Nonostante l’assenza di conferme da parte di fonti ufficiali, il trend “Trump Is Dead” è esploso nel giro di poche ore, portando con sé dubbi, speculazioni e perfino interpretazioni satiriche. A rendere la voce più credibile del solito è stata una combinazione di fattori: alcune dichiarazioni ambigue del vicepresidente James David Vance, il temporaneo silenzio social di Trump, vecchie profezie de I Simpson e persino teorie complottistiche legate all’aumento di attività notturna delle pizzerie vicino al Pentagono, il cosiddetto “Pizza Meter”.

Ma dietro al clamore non ci sono fatti concreti. La Casa Bianca non ha annunciato nessuna tragedia, i media hanno prontamente smentito e i medici hanno spiegato che i lividi visti sulle mani del presidente sono riconducibili a una condizione benigna. Insomma: Trump è vivo, e la sua presunta morte è solo l’ennesima fake news virale, scopriamo però quali sono state le cause che hanno spinto le persone a credere a questa notizia fittizia.

Donald Trump è morto? No, ecco come sta il presidente degli Stati Uniti

Nonostante i rumor, Donald Trump non è morto né in fin di vita. Le immagini che lo ritraevano con lividi sulle mani avevano fatto pensare a gravi problemi di salute, ma la Casa Bianca ha chiarito che si tratta di insufficienza venosa cronica, una condizione comune e non preoccupante nelle persone della sua età. Inoltre, i medici hanno escluso complicazioni serie.

Negli ultimi mesi Trump ha continuato a mantenere la sua agenda politica e a partecipare a eventi, anche se nelle ore successive all’esplosione della bufala è rimasto insolitamente silenzioso sui social. Questo silenzio temporaneo è stato interpretato come un segnale di crisi, contribuendo ad alimentare il panico online. In realtà, fonti vicine alla Casa Bianca confermano che il presidente gode di buona salute e mantiene un ritmo di lavoro intenso. Il presunto decesso non sarebbe altro che l’ennesima notizia falsa virale.

Donald Trump è morto? Le cause della diffusione della fake news

A rendere credibile la bufala sono stati diversi fattori concatenati. Primo tra tutti, una dichiarazione del vicepresidente J.D. Vance:

Il presidente è in una salute incredibile. Ha un’energia straordinaria. È l’ultima persona ad andare a dormire la notte e la prima a svegliarsi e a fare telefonate al mattino. E se, Dio non voglia, dovesse accadere una tragedia, non riesco a pensare a una formazione migliore di quella che ho ricevuto in questi 200 giorni

Il vicepresidente, pur lodando la vitalità di Trump, si è detto pronto a subentrare in caso di una tragedia. Una frase che, estrapolata dal contesto, ha immediatamente acceso i sospetti.

A questo si sono aggiunte le sempreverdi profezie de I Simpson , che anni fa avevano messo in scena la morte di Trump, ora riprese in chiave satirica. Meme, video ironici e post ambigui hanno fatto il resto. In parallelo, molti cittadini hanno tenuto d’occhio il cosiddetto “Pizza Meter”: secondo questa ipotesi, un insolito aumento delle consegne di pizza vicino al Pentagono sarebbe segnale di crisi politica o operazioni segrete e ovviamente si è registrato proprio in questi giorni un aumento delle consegne.

Questi indizi, sommati al momentaneo silenzio social del presidente, hanno creato il terreno perfetto per una fake news globale, che in poche ore ha conquistato le tendenze di X.

Argomenti

# Stati Uniti
# Curiosità
# Donald Trump
# Fake news

Correlato