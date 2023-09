Trenord, tutti treni nuovi sulle linee Milano-Lodi-Piacenza e Milano-Pavia-Stradella

Trenord completa il rinnovo della flotta sulla linea Milano-Lodi-Piacenza e sulla Milano-Pavia-Stradella grazie all’immissione progressiva di quattro nuovi treni, due Caravaggio e due Donizetti, che si aggiungono ad altri convogli di ultima generazione già entrati in servizio nei mesi scorsi sui due collegamenti. Grazie alla messa in servizio di questi ulteriori quattro treni, Trenord assicura alla propria clientela viaggi su convogli di ultima generazione sulle due linee. Trenord, inoltre, estende la mappa dei nuovi treni: il convoglio a motore diesel-elettrico Colleoni è stato messo in servizio sulla Pavia-Torreberetti-Alessandria e un Donizetti sulla Voghera-Piacenza. Da settembre sulle linee non elettrificate del Sud Lombardia circolano solo treni di nuova generazione, dando così l’addio alle vecchie motrici Aln 668.

Trenord, nuovi treni per garantire un servizio di ultima generazione

Trenord, inoltre, allarga la mappa delle linee raggiunte dai nuovi treni: il nuovo treno diesel-elettrico Colleoni è entrato in servizio sulla linea non elettrificata Pavia-Torreberetti-Alessandria. In questo modo 19 corse delle 24 complessive, cioè il 79% del servizio, sono effettuate dal nuovo treno messo in servizio da Trenord. Trenord ha messo in servizio anche un nuovo treno Donizetti sulla la linea Voghera-Piacenza; tutte le 6 corse giornaliere sul collegamento sono servite dal nuovo treno.

Trenord, treni nuovi per il rinnovo della flotta nel Sud della Lombardia

Negli ultimi mesi, Trenord ha cambiato il volto della flotta delle linee nel Sud della Lombardia. Con l’entrata in servizio di nuovi treni prosegue nel Pavese il percorso che ha preso il via da dicembre 2022, con il progressivo rinnovo della flotta della linea Milano-Pavia-Voghera-Alessandria, su cui circolano convogli Caravaggio.

Trenord, con gli ultimi ingressi in servizio, ha rivoluzionato il volto delle flotte sulle linee non elettrificate del Sud della Lombardia: da inizio settembre, tutte le corse sulle linee Parma-Brescia, Pavia-Codogno, Pavia-Vercelli, Pavia-Alessandria sono affidate a treni di nuova generazione, Colleoni e ATR125. Con queste novità, il territorio dà l’addio alle vecchie motrici Aln 668, che dopo oltre 40 anni di attività saranno destinate solo a servizi di riserva.

Nel complesso sono 121 i nuovi treni di Trenord in circolazione nel servizio ferroviario lombardo, nell’ambito del piano di rinnovo della flotta avviato da Regione Lombardia a fronte di un investimento complessivo di 1,7 miliardi di euro.

Trenord, peculiarità del treno Caravaggio

Il treno Caravaggio di Trenord è organizzato in un unico ambiente, senza porte né divisori, con finestrini molto ampi. È dotato di impianti di illuminazione e climatizzazione di ultima generazione; a bordo sono installati sistemi per l’informazione ai passeggeri e 50 telecamere di videosorveglianza. Sugli ingressi dei treni Trenord Caravaggio dei sensori automatici conteggiano in tempo reale il numero dei passeggeri in discesa e in salita.

Il treno Caravaggio di Trenord mette a disposizione dei viaggiatori aree polifunzionali per il deposito di passeggini e di biciclette, con possibilità di ricarica per le bici elettriche. Su questi convogli Trenord, in corrispondenza di ogni posto a sedere, ci sono prese elettriche e USB per la ricarica di smartphone, tablet o altri dispositivi. Il treno Caravaggio è accessibile per le persone a mobilità ridotta. Ospita due aree riservate alle carrozzelle, con possibilità di ancoraggio e pulsanti per la chiamata di servizio. Alle porte del convoglio, pedane scorrevoli compensano la distanza con le banchine delle stazioni.

Trenord, inoltre, con i nuovi treni ha puntato sulla sostenibilità: Caravaggio consuma il 30% in meno di energia elettrica rispetto agli attuali TSR ed è realizzato per il 97% con materiali riciclabili.

Il treno Donizetti di Trenord è realizzato con materiali riciclabili al 97%

Il treno Donizetti di Trenord accoglie i passeggeri in un ambiente luminoso, grazie a grandi finestrini che lasciano entrare la luce naturale. I sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione sono regolati in funzione del numero dei passeggeri a bordo, grazie a un impianto di condizionamento potenziato. Il confort del viaggio per i clienti Trenord è garantito anche da sistemi che riducono al minimo rumori e vibrazioni.

Il treno Donizetti offre un servizio di informazione audio-video con display LCD. La sicurezza è garantita da un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza: 32 per la composizione a quattro carrozze e 24 per quella a tre. I sedili dei convogli Trenord sono dotati di prese elettriche e USB per l’alimentazione di PC, tablet e cellulari. A disposizione dei viaggiatori Trenord sono anche spazi per il deposito biciclette. Ampi corridoi e porte con pedane a raso rendono le carrozze dei treni Donizetti totalmente accessibili ai viaggiatori con ridotta mobilità.

Donizetti, in linea con gli obiettivi sul tema sostenibilità di Trenord, consuma il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione di convogli ed è realizzato con materiali riciclabili al 97%.

Trenord, caratteristiche del treno Colleoni

Il treno Colleoni di Trenord è alimentato da due motori diesel di nuova generazione a basse emissioni, che consentono migliori prestazioni: si guadagna il 20% in accelerazione, con una riduzione dei tempi di percorrenza particolarmente significativo in una realtà come la Lombardia, con numerose stazioni ravvicinate. I motori del treno Trenord Colleoni permettono inoltre di recuperare energia in frenata e di ridurre il peso sugli assi delle ruote.

Le carrozze dei nuovi treni Trenord sono illuminate da sistemi LED; a bordo sono presenti display per l’informazione ai passeggeri. Per la sicurezza del viaggio, sono installate telecamere di videosorveglianza. Il treno Colleoni è dotato di postazioni per biciclette. Nei pressi dei sedili sono collocate prese elettriche 220V e USB per la ricarica dei dispositivi mobili.

Il nuovo treno Colleoni consuma il 30% in meno di carburante, rispetto alla flotta attuale, per un risparmio stimato di 3 milioni di euro all’anno. Anche le emissioni di CO2 si riducono di 12.4000 tonnellate/anno, l’equivalente del consumo di 8.600 auto. Il 93% dei materiali di cui è realizzato il nuovo treno Trenord è riciclabile.