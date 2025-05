Le tre professioni che sopravvivranno all’intelligenza artificiale, secondo Bill Gates

L’intelligenza artificiale rappresenta il futuro. Un po’ come successe con i social circa 15 anni fa, l’AI si appresta a rivoluzionare il mondo.

Una delle più grandi preoccupazioni è legata al mondo del lavoro. Vige il timore comune che l’intelligenza artificiale possa far perdere milioni di posti di lavoro in alcuni settori, dove l’automazione tramite l’AI snellirà e automatizzerà alcuni processi. Ma se ci saranno settori inevitabilmente colpiti dall’intelligenza artificiale, al tempo stesso ci saranno settori che invece, grazie all’AI, aumenteranno la richiesta di forza lavoro.

Bill Gates, co fondatore di Microsoft, ha di recente risposto ad alcune domande sul suo portale GatesNotes. Tra queste, c’era chi chiedeva quali settori non subiranno l’influenza dell’intelligenza artificiale in peggio, ma anzi si creeranno nuovi posti di lavoro. Gates ha confermato quanto detto già in passato, ovvero che settori come quello della programmazione, della biologia e dell’energia non subiranno scossoni a causa dell’avvento dell’AI.

In un contesto lavorativo sempre più automatizzato, queste discipline continueranno a mantenere un ruolo centrale, non solo per la loro complessità tecnica, ma anche per la loro straordinaria capacità di evolversi e adattarsi alle nuove frontiere del sapere.

Gates ha ammesso che, se dovesse ricominciare da capo oggi, sceglierebbe di investire in uno di questi tre ambiti. E non è difficile comprenderne la ragione. Tutti e tre coniugano rigore scientifico, una domanda in costante crescita e, soprattutto, un fine ambizioso: trasformare il mondo. Non si tratta semplicemente di resistere all’automazione, ma di guidare il cambiamento, restando protagonisti dell’innovazione.