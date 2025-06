Titoli di Stato, i nuovi BTP in arrivo nel III trimestre 2025. L’annuncio del MEF

Il MEF ha appena annunciato il programma trimestrale di emissione dei Titoli di Stato italiani, relativo al terzo trimestre del 2025, comunicando nuovi BTP in arrivo e le possibili riaperture dei Titoli in circolazione.

I nuovi BTP sono un BTP a 3 anni con scadenza fissata al 15 gennaio 2029, che sarà collocato per un ammontare minimo di 9 miliardi di euro.

Un BTP a 7 anni con scadenza al 15/11/2032, che sarà emesso per un ammontare minimo di 10 miliardi di euro.

Un BTP a 10 anni con scadenza in data 01/02/2023 emesso per un ammontare minimo, anche in questo caso, di 10 miliardi di euro.

Così il Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti:

“I nuovi BTP a tasso fisso in emissione nel terzo trimestre del 2025 avranno scadenze di tre, sette e dieci anni. L’ammontare minimo si riferisce al valore che il circolante del titolo dovrà necessariamente raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla stessa scadenza. Nel corso del terzo trimestre, ulteriori nuovi titoli potranno altresì essere emessi a

seconda delle condizioni dei mercati finanziari”

Il Tesoro ha reso noto che, sempre nel terzo trimestre del 2025, potranno essere offerte ulteriori tranche di BTP in corso di emissione, per la precisione, di seguenti titoli in corso di emissione di BTP con data di godimento e scadenza rispettivamente al 27/06/2025 e 26/08/2027 con cedola al 2,10%); di BTP con data di godimento e scadenza all’11/06/2025 e al 01/10/2030, con cedola al 2,70%; di BTP con data di godimento e scadenza al 25/04/2025 e al 15/07/2032, con cedola al 3,25%; di BTP con data di godimento e scadenza al 02/05/2025 - 01/10/2035, e cedola al 3,60%.

Ancora, il MEF ha precisato che, a seconda delle condizioni di mercato, si riserva la facoltà di offrire

ulteriori tranche di titoli di Stato in corso di emissione con scadenza superiore ai 10 anni, CCTeu e BTP indicizzati all’inflazione anche al fine di tenere conto di eventuali dislocazioni sul mercato secondario di detti titoli.

Potranno essere infine offerte anche ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all’inflazione, non più in corso di emissione, per assicurare l’efficienza del mercato secondario.

Il Tesoro ha precisato che per tutte le aste di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile(CCTeu) – e indicizzati all’inflazione (BTP€i), il Tesoro utilizzerà la procedura d’asta

marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dell’intervallo comunicato negli annunci di emissione.

Oltre ad annunciare il programma trimestrale di emissione dei Titoli di Stato relativo al terzo trimestre del 2025, il MEF ha fatto il punto della situazione, comunicando che, alla fine di maggio ha emesso titoli di Stato a medio-lungo termine per un importo nominale complessivo pari a circa 172 miliardi di euro,attraverso una attività di funding che, “oltre a coprire il Fabbisogno del Settore

Statale, ha consentito di rifinanziare titoli di Stato a medio-lungo termine in scadenza per un importo complessivo pari a circa 120 miliardi di euro”.

Per il periodo rimanente del 2025, ha precisato il MEF, ovvero per l’arco temporale che va dal 1° giugno al 31 dicembre 2025, “l’attività di funding dovrà tener conto delle scadenze di titoli di Stato a medio-lungo termine – nonché dei prestiti SURE - per un importo complessivo pari a circa 119 miliardi di euro, ai quali va aggiunta la quota di Fabbisogno del Settore Statale dei prossimi mesi”.

Di conseguenza, considerando le disponibilità di cassa attuali, le emissioni del mese di giugno

effettuate e quelle già annunciate che regolano entro il 30 giugno, pari a circa 51 miliardi di euro, rispetto agli obiettivi di fine anno, per la restante parte del 2025, dal 1° luglio al 31 dicembre, il MEF prevede emissioni lorde di titoli a medio-lungo termine attorno a 115-125 miliardi di euro.

Si tratta di un ammontare, ha precisato il MEF, al netto dei previsti prestiti del pacchetto NGEU per il 2025 nonché l’attività di gestione delle disponibilità di cassa nel corso dell’anno. Considerate le scadenze, questo implica una stima di emissioni nette per circa 14-24 miliardi di euro nello stesso periodo.

A fine maggio 2025, ha reso noto ancora il Tesoro, lo stato di avanzamento del programma di emissione per l’anno in corso si è attestato al 50%, percentuale che sale al 65% se si includono le emissioni effettuate e quelle già annunciate che regolano nel mese di giugno.

La vita media del debito al 31 maggio è stata pari a 7,05 anni, mentre il costo medio all’emissione fino a fine maggio 2025 è stato pari al 2,91%.