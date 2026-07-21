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TIM annuncia nuovi aumenti fino a 1,99 euro dal 1° settembre. Ecco le offerte coinvolte

Pasquale Conte

21 Luglio 2026 - 12:14

Nuovi rincari in arrivo per alcune offerte TIM con SIM ricaricabile. Ecco la lista delle promo coinvolte e cosa fare per evitare l’aumento del canone.

TIM annuncia nuovi aumenti fino a 1,99 euro dal 1° settembre. Ecco le offerte coinvolte
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Subito dopo l’estate, ci sarà una nuova ondata di aumenti in casa TIM. L’operatore telefonico ha avviato una campagna comunicativa per avvisare migliaia di suoi clienti che, a partire dal 1° settembre 2026, è in programma una rimodulazione dedicata ad alcune offerte di rete mobile con SIM ricaricabile.

Il motivo della decisione? Esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato. Tutti i clienti privati interessati riceveranno in questi giorni un SMS con avviso diretto della decisione presa. Come già successo più volte in passato, anche in questo caso c’è la possibilità di evitare il rincaro agendo entro la scadenza prestabilita.

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Le offerte interessate dall’aumento

Il nuovo aumento voluto da TIM interesserà migliaia di clienti ricaricabili. La lista completa di tutti i piani tariffari coinvolti non è stata resa pubblica all’interno dell’informativa ufficiale, dunque non è da escludere che vengano inseriti nell’elenco anche coloro che già avevano visto la propria offerta venire modificata ad inizio 2025.

Il canone può salire fino a 1,99 euro al mese in più rispetto a quello attuale, già a partire dal primo addebito successivo al 31 agosto 2026. Vuoi sapere se anche il tuo numero di telefono dovrà vedersela con la rimodulazione voluta dall’operatore telefonico?

L’unica cosa che puoi fare è controllare il tuo telefono e verificare la ricezione dell’SMS informativo. O in alternativa, puoi accedere alla tua area personale tramite app o sito web per controllare se ci sono avvisi da leggere. In caso contrario, sei esente dal rincaro e continuerai a pagare lo stesso canone per il quale hai sottoscritto il contratto.

Come evitare il rincaro

Se vuoi evitare l’aumento dei prezzi senza recedere dal contratto, TIM offre la possibilità a tutti i clienti coinvolti di aderire a una nuova offerta con lo stesso canone e 2 Giga di internet in più. Per procedere subito, ti basterà inviare un SMS con scritto CONFERMA ON al numero 40916 entro il prossimo 16 agosto.

Tutte le indicazioni precise ti verranno fornite all’interno dell’avviso in cui ti viene illustrata la rimodulazione. In alcuni casi, potresti dover scrivere CONFERMO ON al posto di CONFERMA ON nell’SMS da inviare al 40916.

Ad altri clienti TIM sta venendo offerta una nuova promo dedicata che offre 50 Giga di traffico extra al mese. In questo caso, quello che devi fare è inviare un messaggio con scritto 50GIGA ON al 40916. Questa soglia dati sarà utilizzabile ogni mese in aggiunta al traffico dati già disponibile.

C’è infine una terza via: l’abilitazione del 5G Ultra. Attivabile anche qui via SMS, bisogna scrivere al 40916 con il testo 5G ON. Questa opzione offre l’accesso prioritario alla rete fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

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