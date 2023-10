Testamento colombiano Silvio Berlusconi, cos’è e cosa prevede

Silvio Berlusconi è morto lo scorso 12 giugno all’età di 87 anni. Alla sua scomparsa è stato aperto il testamento con le sue ultime volontà circa la ripartizione del suo enorme patrimonio composto in primis da Fininvest, la holding comprendente soprattutto Mediaset e Mondadori. E poi le numerose proprietà immobiliari, yacht e quadri per un valore di svariati miliardi di euro.

Quanto alle aziende la maggioranza è andata a Marina e Pier Silvio che hanno ottenuto il controllo del 53% di Fininvest. Barbara, Eleonora e Luigi si dividono la restante parte. Lascito importante anche per la compagna Marta Fascina e l’amico Marcello Dell’Utri.

Soltanto un mese fa sembrava di aver messo la pietra definitiva sulla successione del patrimonio di Silvio Berlusconi con l’accettazione piena da parte dei figli delle ultime volontà del padre. Ora però, con un colpo di scena degno dei migliori registi, ecco spuntare dalla Colombia un testamento speciale redatto nel 2021 che chiamerebbe in causa tale Marco Di Nunzio il quale reclama parte del patrimonio. Vediamo cos’è questo testamento e cosa contiene.

Cosa prevede il testamento colombiano di Silvio Berlusconi

Con una nota pubblicata nei giorni scorsi l’avvocato Erich Grimaldi del Foro di Napoli ha comunicato di aver depositato lo scorso 3 ottobre presso un notaio appartenente al distretto notarile di Napoli, un testamento speciale redatto da Silvio Berlusconi nel 2021 in Colombia, attribuendogli in questo modo piena validità per la legge italiana.

L’avvocato ha poi spiegato di aver «provveduto, dopo la pubblicazione, come da norma di legge, a formalizzare una diffida, concernente detti legati, alle residenze anagrafiche di ciascuno dei cinque figli della famiglia del Cavaliere, chiedendo l’immediata immissione nel possesso dei beni». Il testamento speciale sarebbe stato sottoscritto dal cavaliere il 21 settembre 2021 nello studio del notaio Jimenez Najera Margarita Rosa a Barrio Espinal, in Colombia. Il testamento sarebbe stato vidimato anche dalla cancelleria del ministero degli Esteri.

Il legatario di questo nuovo testamento è un imprenditore torinese amico di Berlusconi e residente in Colombia, Marco Di Nunzio. Di Nunzio rivendicherebbe parte dell’eredità già affidata ai figli dell’ex presidente del Consiglio. In particolare il 2% delle azioni Fininvest per un valore di 26 milioni di euro, poi il 100% delle azioni delle società proprietarie delle ville ad Antigua nelle Antille, la nave Principessa Vai Vai Bandiera Monaco Yacht e tutte le imbarcazioni, navi e natanti.

A notifica avvenuta, il testamento sarà sottoposto al vaglio della famiglia di Berlusconi e del Comitato direttivo della Fininvest, essendo la società quotata in borsa e in virtù del 2% delle azioni rivendicate.

Chi è Marco Di Nunzio

Classe 1968, attivo fra imprenditoria e politica, vanterebbe un’amicizia personale con Silvio Berlusconi. Ufficialmente attivo nel settore dei cantieri navali, originario di Torino, si è trasferito in Colombia qualche anno fa. Come scritto da Il Giorno, in Italia ha provate diverse volte la carriera politica creando partiti dai nomi abbastanza curiosi. Nel 2010 si candidò alle comunali a Sestriere, presentandosi per le insegne della Fiamma Tricolore. Poi l’anno successivo tentò di presentarsi alle comunali di Torino con la lista Bunga Bunga ma venne bocciata. Ci riprovò a Borgomasino, paesino del Canavese, con una lista denominata Movimento Bunga Bunga-Forza Juve. In quel caso minacciò il ricorso al Tar per cercare di entrare in consiglio comunale attraverso il riconteggio dei voti.

Nel 2013 ha provato a presentarsi alle elezioni regionali in Lombardia sempre con la lista Bunga Bunga ma fu bocciato perché avrebbe fatto figurare fra i firmatari anche persone malate e analfabete. Nel 2016 ha avuto una condanna di primo grado a diciotto mesi per l’accusa di violazione della legge elettorale.