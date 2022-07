Test medicina 2022, quanti sono gli iscritti: le indiscrezioni prima dei dati ufficiali

Il test medicina 2022 per le università statali si svolgerà martedì 6 settembre in tutta Italia. Le iscrizioni si sono aperte il 4 luglio e le future matricole in attesa dei numeri sui partecipanti alla prova d’ingresso possono ora avere accesso alle prime informazioni giunte direttamente da alcuni atenei.

Il 24 giugno infatti il Ministero dell’università e della ricerca aveva pubblicato il bando sulle modalità di svolgimento della prova e gli studenti avevano ricevuto informazioni sulla durata del test, sulle materie disciplinari, gli argomenti e le domande possibili, ma fino a oggi non erano ancora trapelate indiscrezioni sul numero di iscritti effettivi.

Le ultime novità però, messe a confronto con i dati dello scorso anno, possono restituire con buona approssimazione una panoramica favorevole per i candidati anche se con alcune variazioni a seconda dell’ateneo di riferimento.

Test medicina 2022: quanti posti disponibili

Dopo gli innumerevoli dibattiti sulla questione dei posti disponibili per Medicina e Chirurgia qualcosa si è mosso. L’aumento della capienza nazionale quest’anno è stato sensibile. Si tratta di 720 posti in più rispetto all’anno 2021 con un totale che ammonta oggi a 14.740.

La suddivisione ateneo per ateneo è ovviamente variabile:

Bari 297

Bari (Inglese) 42

Bari (Taranto) 60

Basilicata (Potenza) 60

Bologna 364

Bologna (Inglese) 70

Bologna (Forlì) 90

Bologna (Ravenna) 90

Brescia 229

Cagliari 240

Campania – “L. Vanvitelli” (Caserta) 310

Campania – “L. Vanvitelli” (Napoli) 260

Luigi Vanvitelli (Inglese) 50

Catania 400

Catanzaro 300

Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 360

Cattolica del Sacro Cuore (Inglese) (Roma) 30

Chieti 216

della Calabria (Rende) 68

Ferrara 419

Firenze 378

Foggia 179

Genova 290

Humanitas University (Inglese) (Pieve Emanuele) 190

Insubria (Varese) 149

L’Aquila 151

LUM “Giuseppe Degennaro” (Casamassima) 120

Messina 346

Messina* 60

Messina (Inglese) 41

Milano (Inglese) 45

Milano (Polo Centrale) 210

Milano (Milano Polo Vialba) 140

Milano (Milano San Paolo) 120

Milano-Bicocca (Inglese) (Bergamo) 26

Milano-Bicocca (Monza) 150

Modena e Reggio Emilia (Modena) 172

Molise (Campobasso) 115

Napoli – Federico II 608

Napoli – Federico II (Inglese) 15

Padova 84

Padova (Inglese) 51

Padova (02) 84

Padova (03) 83

Padova (04) 83

Padova (Treviso) 88

Palermo (Caltanisetta) 97

Palermo 58

Palermo (Chirone) 160

Palermo (Ippocrate) 160

Parma 240

Parma (Inglese) (Piacenza) 60

Pavia 298

Pavia (Inglese) 103

Perugia 232

Perugia (Terni) 79

Piemonte Orientale (Novara) 188

Pisa 288

Politecnica delle Marche (Ancona) 265

Politecnica delle Marche (Inglese) (Ancona) 35

La Sapienza (E) (Latina) 148

La Sapienza (Roma) 180

La Sapienza (Inglese) (Roma) 38

La Sapienza (A) (Roma) 180

La Sapienza (B) (Roma) 180

La Sapienza (C) (Roma) 180

La Sapienza (D) (Roma) 180

La Sapienza (HT) (Roma) 70

Tor Vergata (Roma) 265

Tor Vergata (Inglese) (Roma) 25

San Raffaele (Milano) 600

San Raffaele (Inglese) (Milano) 86

Salento (Lecce) 57

Salerno (Baronissi) 156

Sassari 139

Siena 248

Torino (Inglese) (Orbassano) 70

Torino 475

Trento 60

Trieste 180

Udine 148

Università Kore di ENNA (Enna) 150

UniCamillus (Roma) 267

Campus Bio-Medico (Roma) 140

Campus Bio-Medico (Inglese) (Roma) 100

Verona 222

Quanti iscritti negli atenei italiani

A fronte di queste disponibilità però mancano ancora indicazioni precise da parte della maggior parte degli atenei italiani riguardo al numero delle iscrizioni 2022.

Ci sono però alcune eccezioni con una serie di atenei che hanno pubblicato questi dati con un leggero anticipo sulla tabella di marcia.

Tra questi troviamo:

Università di Catanzaro

Università di Messina

Università di Padova

Università di Pisa

Università di Siena

Università di Torino

Università di Varese Insubria

L’attesa degli altri poli accademici è dovuta alle tempistiche concesse per il perfezionamento dell’iscrizione (cioè il pagamento del contributo per il test) che deve, secondo normativa ministeriale, essere effettuato entro e non oltre il 1 agosto 2022.

Com’è andata l’anno scorso

Per ricostruire i dati mancanti diamo quindi uno sguardo a cosa è successo nel 2021. Lo scorso giovedì 22 luglio le aspiranti matricole avevano infatti appreso che le candidature inoltrate per partecipare al test in italiano ammontavano a 77.376, circa 3mila in meno rispetto all’anno precedente. Di queste 63.972 erano rivolte a corsi in lingua italiana mentre 13.404 erano quelle in lingua inglese.

Ricordiamo quindi il rapporto posti-iscritti in alcuni atenei:

Università del Molise: totale posti 103, numero iscritti 299;

Università di Catanzaro: totale posti 352, numero iscritti 1142;

Università di Ferrara: totale posti 650, numero iscritti 304;

Università di Messina: totale posti 406, numero iscritti 1072;

Università di Padova: totale posti 86, numero iscritti 2738;

Università di Pisa: totale posti 290, numero iscritti 1179;

Università di Siena: totale posti, numero iscritti 713;

Università di Torino: totale posti 359, numero iscritti 2259;

Università di Varese-Insubria: totale posti 171, numero iscritti 1475;

Con uno scostamento notevole in alcuni casi e più modesto in altri, la situazione per quest’anno potrebbe risultare analoga con variazioni lievi se non addirittura al ribasso come il trend 2021 suggeriva.