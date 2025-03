Tesla a picco, ma questa persona ha guadagnato mezzo miliardo grazie a Musk

Come investire in borsa?

Tesla è in crisi, Elon Musk mostra fiducia anche se sembrerebbe iniziare a sentire la pressione, mentre chi sorride è Robyn Denholm, la presidente del gruppo voluta a capo del consiglio di amministrazione del gruppo proprio dal magnate sudafricano ora prestato alla politica.

Robyn Denholm - classe 1961 da Sidney - prima dell’incontro con Elon Musk ha avuto una buona carriera come contabile ed esperta dei servizi finanziari, lavorando con Toyota, Sun Microsystems e Juniper Networks, senza superare mai uno stipendio da 3 milioni di dollari in un anno.

Nel 2014 Denholm è entrata nel consiglio di amministrazione di Tesla come direttrice indipendente, con Musk che poi nel 2018 l’ha voluta come presidente del consiglio di amministrazione proprio nel momento in cui è stato costretto a cedere la carica.

Come riporta Reuters, a oggi Robyn Denholm “ha incassato circa 532 milioni di dollari in azioni Tesla, secondo Equilar, che ha analizzato decine di documenti normativi riguardanti la sua retribuzione e le vendite di azioni nel corso del suo periodo nel consiglio di amministrazione”.

Nonostante il recente tonfo delle azioni Tesla, la presidente così avrebbe accumulato una sorta di fortuna, con alcune di queste vendite che sarebbero avvenute di recente - all’inizio di marzo - prima che il calo delle azioni accelerasse la scorsa settimana.