Perché il terremoto di Taiwan minaccia l’economia globale?

Il terremoto di Taiwan non ha scosso solo terra ed edifici, ma anche l’economia globale. A tremare, infatti, è stato il settore dei chip dal quale tanto dipende lo sviluppo tecnologico e il progresso delle principali potenze mondiali.

Le conseguenze di un sisma distruttivo nell’isola asiatica potrebbero avere una portata enorme in ambito economico. Il motivo è uno solo: la produzione di semiconduttori che fa capo a Taiwan è la più preziosa al mondo.

La cronaca racconta che mercoledì 3 aprile un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la costa orientale dell’isola. Il sisma è stato il più forte degli ultimi 25 anni, uccidendo nove persone e provocando frane e crolli di edifici.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il principale produttore di chip noto anche come TSMC, opera in gran parte sul lato opposto dell’isola, anche se la società ha affermato che le sue strutture hanno subito alcune scosse. Dopo aver temporaneamente evacuato alcuni stabilimenti di produzione in seguito al terremoto, TSMC ha dichiarato che il personale era al sicuro ed era tornato al lavoro.

Tuttavia, il solo pericolo di danneggiamenti o di uno stop prolungato alla produzione dell’azienda ha allarmato il mondo. Cosa può accadere con un devastante terremoto a Taiwan? Le conseguenze economiche sarebbero globali.

Terremoto Taiwan e impatto economico, cosa può succedere nel mondo?

L’industria dei semiconduttori di Taiwan ha riavviato le operazioni e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., il principale produttore di chip avanzati per Apple Inc. e Nvidia Corp., ha dichiarato che riprenderà la produzione meno di 24 ore dopo l’evacuazione del personale e l’interruzione delle operazioni.

La società ha affermato che non si sono verificati danni alle sue apparecchiature più critiche per la produzione di chip. “Non ci sono danni ai nostri strumenti critici, inclusi tutti i nostri strumenti di litografia a raggi ultravioletti estremi”, ha affermato TSMC in una dichiarazione mercoledì. Un piccolo numero di strumenti è stato danneggiato in alcune strutture, ma la società sta impiegando tutte le risorse disponibili per garantire un recupero completo.

Anche la più piccola United Microelectronics Corp. ha affermato che riprenderà le normali operazioni e spedizioni e che il terremoto non ha avuto alcun impatto significativo sulle operazioni. L’UMC aveva fermato alcuni macchinari in alcuni stabilimenti ed evacuato alcune strutture nei suoi hub nelle città di Hsinchu e Tainan.

Vanguard International Semiconductor Corp., affiliata di TSMC, ha dichiarato di aver riportato in linea circa l’80% dei suoi macchinari entro giovedì mezzogiorno e di riprendere gradualmente la produzione.

Il pericolo di uno stop alla fornitura mondiale di chip sembra scongiurato. Tuttavia, le conseguenze economiche del sisma potrebbero ancora palesarsi.

Alcune aziende tecnologiche dell’isola stanno valutando i danni causati dal terremoto. Gli analisti di Barclays hanno affermato che alcune fabbriche di semiconduttori altamente sofisticate devono funzionare senza interruzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e le interruzioni possono quindi bloccare il processo, aumentando la pressione sui prezzi nel settore.

Ciò potrebbe provocare uno “stop a breve termine” nella produzione elettronica nelle economie focalizzate sui prodotti a monte, come Giappone e Corea, così come in Cina e Vietnam, hanno affermato.

Il rapporto rileva che livelli di inventario più bassi tra i clienti potrebbero consentire ai produttori di chip taiwanesi e coreani di aumentare i prezzi.

I potenziali effetti a catena più ampi per l’industria tecnologica dipenderanno anche dal tipo di produzione di chip interessata, qualcosa che non era immediatamente chiaro mercoledì, secondo l’analista di Gartner Joe Unsworth. Le aziende tecnologiche che fanno affidamento su chip GPU che aiutano ad alimentare le applicazioni di intelligenza artificiale, che già scarseggiano, probabilmente osserveranno attentamente i potenziali impatti su quell’area di produzione.

“Credo che sia una minaccia esistenziale”, ha detto David Bader, professore e direttore dell’Institute for Data Science presso il New Jersey Institute of Technology, a proposito della concentrazione della produzione di chip a Taiwan.

“Il mondo intero ora lavora su dispositivi semiconduttori che alimentano tutto ciò che facciamo, sia che guidiamo in macchina, sia che parliamo sui nostri telefoni cellulari, anche le nostre difese militari o i sistemi d’arma, le compagnie aeree, tutto utilizza chip”, ha detto Bader . “Se la produzione dovesse fermarsi… sarebbe devastante”.

Perché Taiwan è cruciale per l’economia mondiale?

Taiwan svolge un ruolo enorme nell’economia globale, perché le sue aziende producono semiconduttori alla base di tecnologie come l’intelligenza artificiale, gli smartphone e i veicoli elettrici. Guidati da TSMC, i player nazionali producono tra l’80% e il 90% dei chip di fascia più alta.

L’attrezzatura più costosa del colosso, per esempio, sono le macchine a raggi ultravioletti estremi di ASML Holding NV, che vengono utilizzate per progettare processori per gli ultimi iPhone e chip Nvidia e per l’addestramento di modelli IA come ChatGPT.

L’isola inoltre ospita anche produttori più piccoli di dimensioni, ma altrettanto rilevanti per il settore chip mondiale, come UMC, Vanguard International Semiconductor, Powerchip Semiconductor Manufacturing.

I produttori di Taiwan hanno rafforzato le loro fabbriche contro i terremoti per decenni e molti utilizzano sistemi di spegnimento automatico per ridurre al minimo i danni alla produzione e agli strumenti, hanno detto gli analisti.

Anche se sembra improbabile che il terremoto di mercoledì abbia implicazioni a lungo termine per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, l’evento sismico ha comunque messo in guardia sui rischi derivanti dalla concentrazione della produzione cruciale di microchip su un’isola che è allo stesso tempo soggetta a terremoti e punto caldo per le tensioni geopolitiche con la Cina.

Negli ultimi anni i produttori di chip e i Governi, compreso quello degli Stati Uniti, hanno investito miliardi negli sforzi per diversificare la produzione di chip, ma molti esperti temono che il processo non stia avvenendo abbastanza velocemente.

L’analista di CFRA Research Angelo Zino in una nota per gli investitori ha sottolineato che il terremoto dovrebbe servire a ricordare agli investitori i rischi associati a una così grande esposizione alle fabbriche provenienti da una sola regione.