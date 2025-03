Terremoto, chi ha diritto al risarcimento e chi paga

Il terremoto è un evento naturale di grande pericolosità, al centro di paura e devastazione ancora al giorno d’oggi, nonostante tutti i mezzi moderni e le tecnologie a disposizione. Le calamità naturali restano spesso fuori dalla portata del controllo umano, soprattutto quando lo stesso non è così efficiente come dovrebbe essere nel prevenire le situazioni di rischio. La situazione in Campania negli ultimi giorni, nell’ennesimo di episodi tragici che si susseguono da tempo, non fa che accrescere la preoccupazione.

Intere famiglie costrette a spostarsi, perdere i propri effetti personali e subire importanti danni alle abitazioni, senza contare la sofferenza e prima di tutto le fatalità di questi eventi per la salute e la vita. Normale quindi domandarsi, al di là degli aiuti per sostenere i cittadini in situazione di fragilità, chi ha diritto a un risarcimento per i danni provocati dal terremoto e soprattutto chi deve pagare. Anticipiamo però che non è facile ricevere particolari indennizzi per i danni sismici, riducendo la speranza dei più alla solidarietà della comunità e agli aiuti.

Risarcimento danni da terremoto

Nel guardare ai danni causati dagli eventi sismici, troppo spesso i cittadini assumono un atteggiamento giudicante. La domanda comune per molti altri risarcimenti, ossia “a chi spetta”, diventa l’allusione alla responsabilità degli abitanti stessi colpiti dal problema. Non è questo il punto di vista da cui guardare la questione, anche perché non c’è motivo di generalizzare e ogni singolo evento deve essere affrontato individualmente.

Allo stesso tempo, è importante distinguere gli aiuti e il supporto dall’istituto del risarcimento, volto a compensare il danno subito ingiustamente. Per quanto le calamità naturali possano rivelarsi estremamente dannose, come si è visto anche riguardo alle alluvioni per esempio, proprio le loro caratteristiche impediscono nella stragrande maggioranza dei casi di pretendere un risarcimento.

Non esiste alcuna legge a livello nazionale che imponga allo Stato di provvedere a indennizzare i cittadini o gli enti pubblici che patiscono le conseguenze degli eventi atmosferici, per quanto dannosi e pericolosi. Non è previsto quindi alcun obbligo di risarcimento a carico dello Stato (o degli enti pubblici stessi), che però deve sempre intervenire per salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini. Ecco perché quando viene dichiarato lo stato di calamità naturale, una circostanza del tutto eccezionale per la sua portata, lo Stato italiano pensa caso per caso a supportare la popolazione colpita.

Aiuti economici, partecipazione alla ricostruzione e fornitura di alloggi e beni primari sono tra gli strumenti pubblici che lo Stato attiva in caso di terremoto dal carattere straordinario. Lo stesso principio si applica a tutte le calamità naturali, valutate di volta in volta e oggetto di un decreto legge specifico. Lo Stato e gli enti pubblici in generale sono però chiamati al risarcimento se a causa di una propria colpa, ad esempio riguardo alla manutenzione, il terremoto ha causato maggiori danni del dovuto.