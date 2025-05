Una tecnologia sospetta è stata appena trovata nei pannelli solari cinesi

Gli esperti hanno trovato dei componenti cinesi sospetti negli impianti fotovoltaici.

Un’allerta che potrebbe scuotere il settore energetico globale arriva dagli Stati Uniti: durante alcune ispezioni di routine, tecnici americani hanno individuato componenti sospetti all’interno degli inverter utilizzati nei pannelli solari cinesi. Questi elementi non risultano nella documentazione ufficiale dei dispositivi e potrebbero, secondo fonti informate, rappresentare una minaccia concreta alla sicurezza delle infrastrutture energetiche.

In Europa, circa 200 gigawatt di energia solare, una parte significativa del fabbisogno elettrico, dipendono da inverter prodotti in Cina. Il controllo remoto e la manutenzione di questi impianti richiedono necessariamente dispositivi di comunicazione integrati, ma la presenza di hardware non dichiarato apre scenari inquietanti: accessi non autorizzati, manipolazione a distanza e persino la possibilità di blackout su larga scala.

La scoperta, riportata da Reuters, è stata condivisa da due fonti rimaste anonime ma ben informate. Anche se non è ancora emersa una prova definitiva di un’intenzione malevola, l’incertezza che circonda la provenienza, la funzione e l’integrazione di questi componenti alimenta seri dubbi sulla sicurezza della rete elettrica in Europa e nel mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Inverter cinesi: componenti non documentati e sospetti

Secondo quanto riferito da Reuters, le autorità americane hanno scoperto nei pannelli solari cinesi alcuni componenti di natura elettronica che non figurano nella documentazione tecnica dei dispositivi. Si tratta di parti tipicamente impiegate nei telefoni cellulari, in particolare dispositivi di comunicazione che permettono il controllo da remoto. Questi moduli sono stati individuati negli inverter, ovvero i dispositivi responsabili di convertire l’energia prodotta dai pannelli solari in corrente alternata, pronta per essere immessa nella rete elettrica.

Il fatto che questi componenti non siano dichiarati ha sollevato immediatamente interrogativi sulla loro funzione reale. In un settore dove ogni dettaglio deve essere conforme a standard di sicurezza e trasparenza, la presenza di elementi non documentati è una “red flag”. Non si tratta semplicemente di un’anomalia tecnica: è un potenziale punto di ingresso per attacchi informatici o per operazioni di controllo da remoto non autorizzate.

Le aziende energetiche che utilizzano questi inverter adottano solitamente firewall per impedire la comunicazione diretta con l’esterno, in particolare con Paesi terzi come la Cina. Tuttavia, l’integrazione di dispositivi non ufficiali potrebbe eludere tali barriere, aprendo una falla nei sistemi di sicurezza. Se ciò fosse vero, non solo verrebbe compromesso il funzionamento degli impianti solari, ma si aprirebbe la possibilità di azioni coordinate per interrompere o sabotare la produzione elettrica.

Le fonti che hanno condiviso le informazioni con Reuters hanno sottolineato che, anche in assenza di intenti malevoli, è fondamentale conoscere nel dettaglio ogni componente installato in un’infrastruttura critica. Senza questa consapevolezza, il rischio diventa strutturale, perché rende impossibile prevedere o controllare completamente il comportamento del sistema. L’ambiguità in ambito tecnologico, in questo contesto, equivale a vulnerabilità.