La Svizzera avrà una nuova moneta che somiglierà all’euro, ma vale molto di più. In realtà, il valore di questa moneta è anche superiore a quello nominale (10 franchi) visto che si tratta di un’edizione speciale da collezionare. La Swissland, la Zecca federale svizzera, oltre a coniare tutte le monete del franco svizzero su incarico della Confederazione, dal 1936 conia monete speciali per commemorare eventi, personaggi o ricorrenze significativi per la Svizzera.

Vere e proprie opere d’arte in miniatura che racchiudono tutto il prestigio di una lunga tradizione artigianale, rappresentando la Svizzera in tutta la sua dimensione variegata. La nuova moneta in arrivo, quindi, non c’entra nulla con l’euro anche se è molto simile, essendo una moneta bimetallica nelle stesse colorazioni di quelle da 1 e 2 euro in vigore nell’Ue. Il fraintendimento si risolve comunque subito osservando la moneta, che a prescindere dal valore indicato di 10 franchi mostra anche una rappresentazione allegorica della Giustizia. Così, la Svizzera celebra i 150 anni del tribunale federale, simbolo di giustizia, democrazia e uguaglianza.

Somiglia all’euro ma vale molto di più

Come si può anche osservare dall’immagine, quello che a prima vista può somigliare a una moneta da 1 o 2 euro è in realtà una moneta da 10 franchi (quasi 11 euro). Trattandosi di una moneta speciale, però, non sarà utilizzata nei pagamenti e avrà un valore superiore a quello nominale. Da quanto si apprende dalla Zecca federale svizzera, in particolare, l’edizione speciale per il 150° anniversario del tribunale di Losanna sarà venduta a 15 franchi per i 6.000 esemplari in fior di conio (incapsulati e sigillati).

Si sale invece a 55 franchi per ognuno dei 2.000 esemplari in fondo specchio conservati in astuccio, poco meno di 60 euro. Naturalmente, dopo la vendita ufficiale il valore delle monete subirà molti cambiamenti nel tempo come sempre avviene nel mondo del collezionismo, perciò al momento è possibile conoscere soltanto quanto previsto dalla Swissmint. A tal proposito, la moneta sarà rilasciata dal 22 maggio 2025 alle ore 08:00, quando sarà possibile acquistarla anche online dalla sezione monete bimetalliche del sito web.