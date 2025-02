Nuovo Goldvreneli, la famosa moneta d’oro da 100 franchi in arrivo a luglio. Costi e come averla

Il Goldvreneli è la moneta d’oro più famosa della Svizzera. In occasione del centesimo anno dalla sua prima coniazione, nel 1925, per il 2025 è stato annunciato l’arrivo di una nuova edizione della moneta più grande: quella da 100 franchi. Il Goldvreneli rappresenta una pietra miliare significativa nella storia della moneta svizzera. Alcuni giorni fa, in occasione della fiera mondiale della moneta a Berlino, Swissmint, la zecca di Stato svizzera, ha presentato ufficialmente la nuova moneta da 100 franchi Goldvreneli.

«Con il centenario della moneta d’oro da 100 franchi vogliamo continuare la tradizione e creare un nuovo, unico pezzo da collezione che entusiasmerà tutti», ha detto Niklas Betz, vicedirettore generale di Swissmint.

Nuovo Goldvreneli: quanto costa e quanto vale

Il Goldvreneli da 100 franchi sarà ufficialmente in vendita a partire dal 1° luglio 2025 in un’edizione limitata a 2.500 unità. Swissmint ha annunciato anche il prezzo di emissione: 3.500 franchi, pari a poco più di 3.700 euro. Ma considerata l’enorme popolarità della moneta e l’edizione limitata, è molto probabile che il prezzo verrà ampiamente superato. Si pensi che una moneta Goldvreneli da 100 franchi coniata nella prima versione del 1925 è stata battuta all’asta anche per cifre che vanno vai 12.500 ai 25.000 franchi. Anche per la moneta del 2025 tanto attesa, le cifre potrebbero raggiungere queste proporzioni per quelle battute e vendute all’asta.

Così come i suoi predecessori il nuovo Goldvreneli è composta per il 90% da oro e pesa 32,258 grammi. Significa che ha una finezza di 29,032 grammi. Per via della svalutazione subita dal Franco svizzero, negli anni il valore delle monete ha superato il loro valore nominale. A causa di ciò, si sono trasformate in poco tempo in un bene da investimento, acquistabile e vendibile presso i migliori rivenditori d’oro al mondo.

Ma il Goldvreneli da 100 franchi non è l’unico taglio che gli svizzeri attendono. Un recente sondaggio ha dimostrato che il 35% degli svizzeri vorrebbe una nuova edizione del Goldvreneli nella sua versione più nota: quella da 20 franchi che ormai non viene coniata da 70 anni.

È quanto emerge da un sondaggio realizzato nell’ambito di uno studio sui metalli preziosi condotto dall’Università di San Gallo e da Philoro, società attiva nel commercio.

Sono state intervistate 1.000 persone nelle tre regioni linguistiche e ciò che è emerso è che sono in maggioranza gli uomini a desiderare la nuova edizione della moneta.

Il Goldvreneli è la moneta d’oro più iconica della Svizzera. La versione da 20 franchi è stata coniata tra il 1897 e il 1949, con una produzione complessiva di 58,6 milioni di esemplari, rendendo il numero di pezzi disponibili invariato per oltre 75 anni. Meno diffusa è la variante da 10 franchi, coniata tra il 1911 e il 1922 in soli 2,6 milioni di unità.

La moneta non è solo ricercata e ambita in Svizzera ma gode di forte attrazione anche in Austria e Germania. Sopratutto nel periodo che precede il Natale sono tantissime le persone che acquistano la moneta come regalo. Il Goldvreneli è un regalo molto apprezzato, sopratutto nelle famiglie. Vedremo se dopo l’edizione da 100 franchi arriverà anche la nuova versione della moneta da 20 franchi.