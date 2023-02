Superbonus, è giusto bloccare la cessione dei crediti. Questo è il responso del sondaggio di Money.it anche se i quasi 4.000 rispondenti, 3.924 in meno di due giorni per la precisione, si sono sostanzialmente divisi su una tematica che sta infiammando la polemica politica con il Movimento 5 Stelle sulle barricate nel cercare di rispondere alle cifre snocciolate dal governo sui costi della misura.

Superbonus, è giusto bloccare la cessione dei crediti? I risultati del sondaggio di Money.it

Come si può vedere dai risultati del sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo stato realizzato a campione, i lettori appaiono spaccati a metà con i favorevoli a un blocco della cessione dei crediti che alla fine sono stati di un nulla di più rispetto ai contrari.

Del resto il superbonus, varato dal secondo Conte per cercare di ridare fiato al settore dell’edilizia dopo il periodo buio del Covid, da sempre ha generato discussioni ed è finito prima nel mirino del governo Draghi per essere adesso sostanzialmente stoppato dopo la decisione presa durante l’ultimo Consiglio dei ministri.

Il governo Meloni infatti ha deciso che per i nuovi interventi edilizi, quindi sono esclusi i lavori già avviati, non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura; una scelta presa secondo il ministro Giorgetti per “risolvere il nodo dei crediti arrivati ormai a 110 miliardi”.

Il Movimento 5 Stelle e le associazioni di categoria invece hanno parlato di una scelta che rischia di mandare sul lastrico migliaia di imprese e lavoratori, con i grillini che poi hanno contestato le cifre fornite da Giorgetti e Meloni.

A breve però potrebbe arrivare una sorta di accordo sul superbonus tra governo e associazioni di categoria, con l’ipotesi più probabile che dovrebbe essere quella dell’utilizzo dell’F24 per compensare i crediti.