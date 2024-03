Virus batterico in Giappone, ecco la malattia X? Contagi record, cosa sta succedendo

La malattia X di cui tanto si sta parlando in questi giorni arriverà dal Giappone? C’è apprensione per quanto sta succedendo nel Paese del Sol Levante, tanto che è stata rinviata la partita di calcio con la Corea del Nord valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Tutta colpa della STSS (sindrome da shock tossico streptococcico) che da tempo sta imperversando in Giappone: la Federcalcio nordcoreana avrebbe chiesto di non disputare la partita proprio per paura di una possibile diffusione del virus nel Paese.

Da tempo l’Oms ha lanciato l’allarme riguardante la malattia X, ovvero un agente patogeno attualmente sconosciuto potrebbe causare una grave epidemia internazionale. Un timore di recente rilanciato anche dalla popolare virologa Ilaria Capua.

In Giappone c’è apprensione per una rara e pericolosa infezione batterica che si sta diffondendo con una rapidità record, tanto che nel Paese nipponico lo scorso anno sono stati registrati 941 casi complessivi della STSS.

Gli ultimi dati però farebbero intendere che in questo 2024 i numeri potrebbero essere ben peggiori rispetto al 2023, visto che in Giappone nei primi due mesi dell’anno già sono stati 378 casi registrati della sindrome da shock tossico streptococcico. Da qui la grande attenzione dell’Oms proprio in virtù della tetra previsione della malattia X.

STSS: la malattia X arriverà dal Giappone?

Come dichiarato da Ilaria Capua durante un’intervista al Resto del Carlino, la malattia X è “qualcosa che prima o poi arriverà, non si sa che cosa, ma succederà, le pandemie avvengono a cadenza regolare nel tempo, mi dispiace dirlo ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi 200 anni”.

Per diversi esperti è stato proprio il Covid questa annunciata malattia X, ma per la virologa la prossima pandemia potrebbe essere ben peggiore rispetto a quella che ci siamo appena messi alle spalle pagando il caro prezzo di 7 milioni di morti in tutto il mondo.

Il timore legato alla STSS è che in Giappone, nonostante genericamente sia più pericolosa per la popolazione anziana, nel 2023 ha procurato in proporzione più morti nella fascia degli under 50: 21 decessi su 65 contagi.

A preoccupare è il fatto che in Giappone il 30% delle persone che si sono ammalate poi sono morte, un tasso di mortalità molto alto e ben lontano da quello del Covid.

“Ci sono ancora molti fattori sconosciuti - ha spiegato L’Istituto Nazionale delle Malattie Infettive (NIID) - riguardo ai meccanismi alla base delle forme fulminanti (gravi e improvvise) di streptococco, e in questa fase non siamo in grado di spiegarli”.

Se negli ultimi tempi i timori riguardanti la malattia X sono stati tutti rivolti verso le zanzare, visto quello che sta facendo la dengue in Brasile, come spiegato anche da Capua massima attenzione deve essere rivolta soprattutto all’Asia: dopo che ci siamo fatti trovare impreparati dal Covid, replicare gli errori commessi in passato sarebbe imperdonabile.