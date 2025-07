Strade pericolose, la classifica delle 10 peggiori d’Italia

Vacanze in Afghanistan, questa agenzia controversa promuove il turismo con armi e ostaggi

Percorrendo l’Italia in lungo e in largo, occorre fare molta attenzione alle strade più pericolose per gli automobilisti.

Stando alle periodiche rilevazioni ACI-ISTAT, infatti, lo stivale è attraversato da alcune strade tristemente famose per il loro livello di rischio, a causa di traffico intenso, incidenti frequenti, curve strette o condizioni meteo difficili.

La sicurezza stradale è diventata una priorità in Italia, visto che gli incidenti registrati nel 2023 sulle strade italiane sono stati 166.525 con lesioni a persone, con almeno 3.039 decessi. Numeri importanti, che richiamano alla memoria sia la necessità di prudenza alla guida e di misure severe contro chi mostra incoscienza, sia l’importanza di avere strade più sicure possibile.

Di seguito, la classifica dei 10 stradali più pericolosi del Paese, includendo autostrade, tangenziali e strade statali.

Le strade più pericolose d’Italia Incrociando i dati di vari report emergono alcuni tratti stradali particolarmente insidiosi e rischiosi per gli automobilisti. Ecco la lista dei 10 più pericolosi: Autostrada A24 (tratto urbano Roma-Teramo), presenta un elevato tasso di incidenti per chilometro, con una densità di traffico alta;

(tratto urbano Roma-Teramo), presenta un elevato tasso di incidenti per chilometro, con una densità di traffico alta; Tangenziale Nord di Milano , che presenta una rilevante frequenza di sinistri, complice anche l’intenso traffico urbano;

, che presenta una rilevante frequenza di sinistri, complice anche l’intenso traffico urbano; Diramazione Capodichino dell’ A1 (Campania);

dell’ (Campania); A1 Milano-Napoli (Autostrada del Sole): molto lunga e battuta da tir e auto. I punti critici sono i nodi intorno a Firenze, Bologna e Roma;

(Autostrada del Sole): molto lunga e battuta da tir e auto. I punti critici sono i nodi intorno a Firenze, Bologna e Roma; SS36 del Lago di Como e dello Spluga , tra Monza, Lecco e la Valtellina: velocità elevata, gallerie, traffico misto;

, tra Monza, Lecco e la Valtellina: velocità elevata, gallerie, traffico misto; SS309 Romea (Ravenna – Mestre) , famosa per essere una delle statali più pericolose: è una via di collegamento trafficatissima tra Veneto ed Emilia-Romagna, piena di incroci a raso e sorpassi azzardati;

, famosa per essere una delle statali più pericolose: è una via di collegamento trafficatissima tra Veneto ed Emilia-Romagna, piena di incroci a raso e sorpassi azzardati; SS106 Jonica (Reggio Calabria – Taranto) , nota come la “strada della morte” per la sua scarsa manutenzione, curve pericolose, accessi diretti e limiti di velocità non sempre rispettati;

, nota come la “strada della morte” per la sua scarsa manutenzione, curve pericolose, accessi diretti e limiti di velocità non sempre rispettati; SS1 Aurelia (Liguria, Toscana, Lazio) , in alcuni tratti costieri, come tra La Spezia e Livorno, è a carreggiata unica, con curve cieche e sorpassi azzardati;

, in alcuni tratti costieri, come tra La Spezia e Livorno, è a carreggiata unica, con curve cieche e sorpassi azzardati; Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma : spesso scenario di incidenti multipli per traffico intenso e alta velocità;

: spesso scenario di incidenti multipli per traffico intenso e alta velocità; Tangenziale Est di Milano