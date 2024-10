Quanto guadagna un dirigente scolastico? Lo stipendio in Italia

L’immigrazione come invasione, la colpa dei trattati Ue: lo dice Mori

Quanto guadagna un dirigente scolastico? Se vi state chiedendo quale sia lo stipendio di un preside in Italia in questo articolo cercheremo di soddisfare ogni vostra curiosità.

Per prima cosa bisogna dire che, a partire dal 2018 a seguito dell’ultimo rinnovo, lo stipendio dei dirigenti scolastici è stato equiparato a quello degli altri dirigenti statali.

Una novità non di poco conto, visto che in tutta Italia al momento sono quasi 7.000 i presidi in servizio, ai quali si sommano gli oltre 350 dirigenti delle Università e degli enti di ricerca.

In precedenza lo stipendio di un dirigente scolastico era più basso rispetto a quello degli altri dirigenti statali, con i guadagni che dal 2018 grazie al rinnovo sono cresciuti di 125€ mensili.

Vediamo allora quanto guadagna oggi un dirigente scolastico, dando uno sguardo anche a quelle che sono le differenze di stipendio in base alla Regione in cui opera.

leggi anche Come si diventa Dirigente scolastico? Procedimento e stipendio

Lo stipendio di un dirigente scolastico

Lo stipendio dei dirigenti scolastici si suddivide in due parti, una fissa e una variabile. Quella fissa è il risultato della somma di varie voci, quali:

stipendio tabellare : 3.331,61 euro mensili;

: 3.331,61 euro mensili; retribuzione di posizione (quota fissa): 273,59 euro mensili;

(quota fissa): 273,59 euro mensili; indennità di vacanza contrattuale: 24,99 euro mensili.

Solo di retribuzione fissa un preside al mese guadagna 3.630 euro lordi. Bisogna ricordate poi di come la Legge 107/2015 abbia riconosciuto loro un assegno una tantum - nel 2017 - del valore di 3.000 euro.

C’è poi la retribuzione variabile che si divide a sua volta in due voci:

retribuzione variabile di posizione;

retribuzione di risultato: non viene pagata mensilmente ma in un’unica soluzione annua.

Gli importi di queste due voci variano a seconda della Regione in cui si è impiegati.

Ecco una tabella in cui sono indicati gli importi annui (e lordi) dello stipendio di un dirigente scolastico nelle varie Regioni d’Italia:

PRIMA FASCIA SECONDA FASCIA TERZA FASCIA QUARTA FASCIA ABRUZZO 62.362,28 58.785,96 55.209,62 ******** BASILICATA 64.349,87 60.321,27 56.292,67 ******** CALABRIA 65.185,26 60.422,03 56.150,49 51.878,95 CAMPANIA 59.088,83 57.613,02 54.549,74 50.449,22 EMILIA ROMAGNA 63.422,01 60.862,15 58.302,50 55.742,87 FRIULI V.G. 62.464,20 59.349,87 56.235,55 53.121,17 LAZIO 61.102,41 58.658,54 56.214,67 53.770,80 LIGURIA 63.460,54 58.808,07 54.155,60 ******** LOMBARDIA 63.406,37 60.799,13 58.191,49 55.584,05 MARCHE 59.282,81 58.298,41 56.083,51 ******** MOLISE 58.819,68 56.515,23 54.956,61 ******** PIEMONTE 63.325,51 58.962,63 55.995,87 53.378,15 PUGLIA 60.334,62 59.214,46 58.094,28 54.173,68 SARDEGNA 59.946,23 58.547,62 57.615,22 56.216,61 SICILIA 62.079,26 59.681,37 57.283,47 54.885,57 TOSCANA 62.935,30 58.277,38 53.619,45 ******** UMBRIA 62.022,57 58.996,57 52.944,57 ******** VENETO 60.953,90 58.468,90 55.983,90 ********

Nel dettaglio, con il nuovo contratto lo stipendio tabellare è stato incrementato di 125 euro lordi al mese. Come si può vedere però esistono marcate differenze in base alle Regioni.

Lo stipendio di un preside in Calabria così è il più alto d’Italia, mentre al contrario è il Molise la Regione dove i dirigenti scolastici guadagnano di meno.