Lo stipendio del dirigente scolastico, ecco quanto guadagna

Stipendio dirigente scolastico: stiamo parlando di uno dei cardini della scuola italiana, una volta chiamati presidi e oggetto di recente di un rinnovo del CCLN.

Il dirigente scolastico è il responsabile della gestione, organizzazione e direzione di una scuola statale, che può essere di ogni ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Il suo ruolo unisce funzioni amministrative, organizzative e pedagogiche, visto che tra le principali mansioni ci sono quelle di dirigere l’istituzione scolastica, coordinare il personale scolastico sia docente sia ATA -, gestire il piano dell’offerta formativa e rappresentare legalmente l’istituto.

Secondo i dati aggiornati al 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in Italia ci sono circa 8.000 dirigenti scolastici e, sempre il MIM, ad agosto 2024 ha annunciato novità in merito allo stipendio dei presidi.

“Il nuovo CCNL - si legge nel comunicato del ministero - prevede aumenti stipendiali di 260 euro mensili con le risorse ordinarie, di cui 195 euro per la componente fissa della retribuzione (stipendio tabellare e posizione fissa), e introduce significativi incrementi del fondo nazionale unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici”.

Vediamo allora nel dettaglio guadagna un dirigente scolastico in Italia, dando uno sguardo agli stipendi dei presidi in base alle Regioni e alla scuola diretta.

La retribuzione di posizione parte variabile è determinata in base alla complessità dell’istituzione scolastica ed è suddivisa in tre fasce .

Quanto guadagna un dirigente scolastico in base alla scuola

In base alla scuola diretta bisogna considerare anche la retribuzione di risultato, nello specifico un compenso aggiuntivo legato al raggiungimento degli obiettivi e può variare in base a diversi fattori, tra cui la complessità dell’istituto e l’eventuale reggenza di ulteriori istituzioni scolastiche.

Gli importi possono variare, ma generalmente si attestano su un importo base di circa 3.000,00 euro annui e degli importi aggiuntivi tra 15.000 e 20.000 euro annui per reggenze o incarichi aggiuntivi.

Sommando le varie componenti, lo stipendio annuo lordo di un dirigente scolastico può variare significativamente in base alla Fascia.

Fascia C : circa 71.425,84 euro

: circa 71.425,84 euro Fascia B : circa 75.425,84 euro

: circa 75.425,84 euro Fascia A: circa 79.425,84 euro

A questi importi si aggiungono eventuali retribuzioni di risultato e compensi per incarichi aggiuntivi, che possono portare il totale annuo lordo fino a 100.000 euro o più a seconda delle responsabilità e degli incarichi specifici.

Ricordiamo che le fasce di complessità (A, B e C) delle scuole vengono determinate sulla base di un punteggio assegnato a ciascuna istituzione scolastica in base a parametri come il numero di studenti, il contesto socio-territoriale, la presenza di alunni con disabilità, la percentuale di studenti stranieri, la presenza di plessi in comuni montani o isole e la presenza di classi a tempo pieno.

Questo punteggio viene utilizzato per distribuire le risorse finanziarie alle scuole e per determinare la parte variabile della retribuzione di posizione del personale, compresi i dirigenti scolastici.