Stellantis annuncia nuovi tagli al personale in Italia, sindacati in rivolta

Stellantis ha annunciato una nuova ondata di esuberi che coinvolgerà oltre 1.000 lavoratori in Italia con tagli significativi negli stabilimenti di Termoli, Melfi, Pomigliano d’Arco e Pratola Serra.

Solo a Termoli sono previsti 200 esuberi tramite uscite volontarie incentivate, mentre a Melfi la riduzione toccherà quota 500, pari a quasi il 10% dell’organico. A questi si sommano amche i 300 tagli a Pomigliano e i 50 a Pratola Serra, alimentando la crescente incertezza per il futuro industriale del gruppo nel Paese.

Le uscite saranno accompagnate da pacchetti economici e, per alcuni lavoratori, dall’accesso alla Naspi, ma la prospettiva di rilancio promessa dal “Piano Italia” di Stellantis appare sempre più lontana.

Oltre 1.000 esuberi in Italia: Stellantis accelera la ristrutturazione

Il sito di Termoli, storico polo produttivo di motori e cambi, si trova in uno stato di stallo: l’investimento per la realizzazione della gigafactory di batterie, annunciato in pompa magna nel 2023, è stato sospeso e rinviato almeno alla fine del 2025, senza alcuna certezza sulla sua effettiva realizzazione.

Nel frattempo, la produzione di motori Fire sta per esaurirsi e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione (EDCT), che dovrebbe impiegare circa 300 lavoratori, non basta a compensare il calo occupazionale. Il gruppo, infatti, ha già avviato la costruzione di una gigafactory in Spagna, a Saragozza, con un investimento da 4,1 miliardi di euro, lasciando il Molise in attesa di risposte concrete.

Questa situazione ha alimentato la frustrazione tra i lavoratori e i sindacati, che denunciano un crescente ricorso alla cassa integrazione e la mancanza di investimenti strutturali. Dal 2015, secondo la Fiom-Cgil, sono andati persi oltre 16.000 posti di lavoro nel gruppo e il rischio è quello di un progressivo svuotamento degli stabilimenti italiani.