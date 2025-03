Gli Stati Uniti puntano alla scoperta di litio da $1,5 trilioni nel giacimento record

Come investire in borsa?

La corsa al litio è una delle più grandi sfide che le potenze mondiali dovranno cercare di vincere nei prossimi anni. Porsi come nazione leader nell’estrazione di questo elemento chimico significa accumulare una grande ricchezza. Si stima che la domanda di litio possa crescere sempre di più nei prossimi anni.

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, la domanda globale di litio dovrebbe aumentare di 40 volte entro il 2040. Così come dovrebbe aumentare la quotazione sul mercato. Il litio è molto importante per la costruzione di batterie. In un mondo dove è in atto un’importante transizione energetica con l’addio al fossile per lasciare spazio all’elettrico, le batterie diventeranno sempre più fondamentali.

Una nuova interessante scoperta fatta negli Stati Uniti potrebbe porre gli USA tra le nazioni leader mondiali nell’estrazione di litio. Una leadership molto ambita. La scoperta è stata fatta nella caldera McDermitt che si trova a confine tra Oregon e Nevada.

La caldera è nota da anni per essere fonte interessante di litio ma recenti nuove ricerche hanno rivisto nettamente al rialzo la portata del giacimento. Ad oggi si stima che gli Stati Uniti possano avere 18 milioni di tonnellate di litio sul proprio territorio. E invece nel solo giacimento di McDermitt potrebbero esserci tra i 20 e i 40 milioni di tonnellate di litio. Una quantità enorme soltanto in quel sito che sommandosi ad altri piccoli giacimenti, se sfruttati porrebbero gli Stati Uniti tra le nazioni leader al mondo, se non la leader indiscussa.