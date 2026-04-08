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Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 8 aprile in prima serata

Money.it Guide

8 Aprile 2026 - 15:08

Pretty Woman si prende RAI 1, ma il programma da battere rimane Stasera Tutto è Possibile su RAI 2: ecco cosa c’è da vedere stasera in TV, mercoledì 8 aprile

Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 8 aprile in prima serata

Stasera in TV: dopo il multiplo successo delle settimane scorse nei dati auditel per il grande rientro di Stasera Tutto è Possibile su RAI 2, stasera si replica e la RAI se la gioca anche con un grande cult del cinema sull’ammiraglia

Difatti, su RAI 1 troviamo la commedia senza età che ha segnato un’epoca, Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere sugli scudi. Di contro, invece, CANALE 5, dopo il best of di Scherzi a Parte della scorsa settimana, torna a giocarsela con Forbidden Fruit, fortunata dizi turca che ha un suo pubblico anche in Italia.

Occhi puntati, però, ancora e soprattutto su Stefano De Martino, fresco di nomina a direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, che si sdoppia di programma e anche di rete: prima, nell’access prime time, con il solito Affari Tuoi su RAI 1; dopo in prima serata, invece, con Stasera tutto è possibile su RAI 2, che settimana scorsa aveva sbancato ancora con oltre 2,3 milioni di spettatori.

Tra contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, c’è davvero di tutto stasera in TV. Anche il cinema, soprattutto sulle reti tematiche, e il calcio, che torna in prima serata con l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid su TV8.

Programmi TV stasera, 8 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, mercoledì 8 aprile 2026.

  • RAI 1 - Pretty Woman (dalle 21:30): film del 1990 diretto da Garry Marshall, con Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo e Alex Hyde-White
  • RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile (dalle 21:20): nuova uscita dell’inedita stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino
  • RAI 3 - Chi l’ha visto? (dalle 21:20): programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli
  • RETE 4 - Realpolitik (dalle 21:32): programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate
  • CANALE 5 - Forbidden Fruit (dalle 21:21): nuovi episodi in prima visione della fortunata dizi turca
  • ITALIA 1 - Le Iene (dalle 21:13): Veronica Gentili e Max Angioni conducono la nuova puntata tra inchieste, interviste e approfondimento d’attualità
  • LA7 - La giusta distanza - Cutolo-Ammaturo (dalle 21:15): documentario d’approfondimento con Roberto Saviano, tra storie di malavita e criminalità organizzata
  • TV8 - UEFA Champions League - Barcellona-Atletico Madrid (dalle 20:55): andata dei quarti di finale della massima competizione calcistica continentale
  • NOVE - Terrybilmente divagante (dalle 21:30): one woman show di Teresa Mannino, tra comicità, sketch e attualità

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Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di mercoledì 8 aprile

Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

  • Pretty Woman - RAI 1 (21:30)
Titolo Pretty Woman
Anno di uscita 1990
Regia Garry Marshall
Interpreti principali Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde-White
Sinossi Un uomo d’affari abituato a controllare ogni situazione incontra per caso una giovane donna dal carattere spontaneo e diretto. Quello che nasce come un accordo temporaneo si trasforma in un rapporto più complesso, tra differenze sociali e aspettative inattese, mettendo entrambi di fronte a scelte che vanno oltre il semplice interesse personale.
Budget di produzione circa 17 milioni di dollari
Incassi oltre 463 milioni di dollari
  • Robin Hood - 20 (21:08)
Titolo Robin Hood
Anno di uscita 2010
Regia Ridley Scott
Interpreti principali Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac
Sinossi Di ritorno dalla guerra, un arciere inglese si trova coinvolto in un contesto politico instabile e segnato da tradimenti. Tra alleanze fragili e tensioni crescenti, sceglie di agire contro le ingiustizie emergenti, trasformandosi progressivamente in una figura simbolica capace di opporsi a un potere sempre più oppressivo.
Budget di produzione circa 200 milioni di dollari
Incassi circa 321,7 milioni di dollari
  • Becky - RAI 4 (21:22)
Titolo Becky
Anno di uscita 2020
Regia Cary Murnion
Interpreti principali Lulu Wilson, Kevin James, Joel McHale, Amanda Brugel, Robert Maillet, Ryan McDonald
Sinossi Dopo un evento traumatico che ha segnato la sua famiglia, una ragazza si ritrova coinvolta in una situazione estrema in un luogo isolato. Tra tensioni personali e presenze inattese, ciò che doveva essere un momento di riconciliazione si trasforma rapidamente in una prova di sopravvivenza, dove determinazione e istinto diventano le uniche risorse per affrontare una minaccia crescente.
Budget di produzione Non comunicato (produzione indipendente a basso costo)
Incassi circa 1,04 milioni di dollari
  • Cuori in Atlantide - Iris (21:12)
Titolo Cuori in Atlantide
Anno di uscita 2001
Regia Scott Hicks
Interpreti principali Anthony Hopkins, Anton Yelchin, Hope Davis, Mika Boorem, David Morse, Alan Tudyk
Sinossi Il ritorno in una cittadina d’origine riporta alla luce un’estate lontana, segnata da incontri inattesi e legami destinati a lasciare un segno profondo. Tra amicizie giovanili e la presenza enigmatica di un adulto fuori dall’ordinario, emergono esperienze che contribuiscono a plasmare il passaggio all’età adulta e la comprensione del mondo.
Budget di produzione circa 31 milioni di dollari
Incassi circa 30,9 milioni di dollari
  • Tutti lo sanno - RAI Movie (21:10)
Titolo Tutti lo sanno
Anno di uscita 2018
Regia Asghar Farhadi
Interpreti principali Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Mínguez
Sinossi Il ritorno in un paese d’origine per una celebrazione familiare riporta a galla legami irrisolti e tensioni latenti. Quando un evento improvviso rompe l’equilibrio, ciò che era rimasto nascosto emerge con forza, costringendo i presenti a confrontarsi con verità scomode e rapporti complessi che mettono in discussione fiducia, passato e responsabilità condivise.
Budget di produzione circa 11,9 milioni di dollari
Incassi circa 22,6 milioni di dollari
  • Vendetta finale - Cielo (21:15)
Titolo Vendetta finale
Anno di uscita 2000
Regia Dwight Yoakam
Interpreti principali Dwight Yoakam, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Peter Fonda, Paul Reubens, Bud Cort
Sinossi All’inizio del Novecento, in una cittadina segnata da tensioni e violenza, uno sceriffo si trova costretto a confrontarsi con il proprio passato mentre cerca di salvare la donna che ama da una pericolosa banda. Tra conflitti interiori e scontri inevitabili, ogni scelta rischia di cambiare definitivamente il suo destino.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 320.000 dollari
  • Rush Hour - Missione Parigi - Twenty Seven (21:12)
Titolo Rush Hour - Missione Parigi
Anno di uscita 2007
Regia Brett Ratner
Interpreti principali Chris Tucker, Jackie Chan, Hiroyuki Sanada, Max von Sydow, Yvan Attal, Roman Polanski
Sinossi Un’indagine che sembra sotto controllo si trasforma rapidamente in una caccia complessa e imprevedibile, dove ogni mossa dell’avversario ribalta le certezze iniziali. Tra inseguimenti, intuizioni e continui cambi di scenario, due agenti molto diversi tra loro devono collaborare per anticipare un criminale sfuggente, capace di muoversi nell’ombra e restare sempre un passo avanti.
Budget di produzione circa 120–140 milioni di dollari
Incassi circa 258–300 milioni di dollari
  • Indiziato di reato - La7 Cinema (21:15)
Titolo Indiziato di reato
Anno di uscita 1991
Regia Irwin Winkler
Interpreti principali Robert De Niro, Annette Bening, George Wendt, Patricia Wettig, Sam Wanamaker, Luke Edwards
Sinossi Nel clima teso della Hollywood di fine anni Quaranta, segnata da sospetti e pressioni politiche, un regista si trova coinvolto in un sistema che impone scelte morali difficili. Tra ricatti e accuse indirette, la sua posizione diventa sempre più fragile, mettendo a rischio carriera e relazioni personali in un contesto dominato dalla paura e dal conformismo.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 9–10 milioni di dollari
  • C’è post@ per te - LA5 (21:12)
Titolo C’è post@ per te
Anno di uscita 1998
Regia Nora Ephron
Interpreti principali Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, Steve Zahn, Dave Chappelle
Sinossi Tra le strade di New York, due persone si scontrano nella vita reale per motivi professionali, senza sapere di condividere altrove un legame sincero e profondo. Tra messaggi digitali, incomprensioni e incontri inattesi, il confine tra identità pubblica e privata si fa sempre più sottile, mettendo in discussione certezze e sentimenti.
Budget di produzione circa 65 milioni di dollari
Incassi oltre 250 milioni di dollari
  • Che bella giornata - Cine34 (21:00)
Titolo Che bella giornata
Anno di uscita 2011
Regia Gennaro Nunziante
Interpreti principali Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Anna Rita Del Piano, Michele Alhaique
Sinossi Un uomo ingenuo e pieno di entusiasmo si ritrova inaspettatamente coinvolto in un incarico di grande responsabilità. Tra errori continui e incontri imprevedibili, la sua quotidianità si intreccia con un piano molto più grande di lui, in cui leggerezza e tensione convivono, dando vita a una situazione in bilico tra comicità e pericolo.
Budget di produzione circa 6 milioni di euro
Incassi oltre 43 milioni di euro in Italia

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