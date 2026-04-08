Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 8 aprile in prima serata

Stasera in TV: dopo il multiplo successo delle settimane scorse nei dati auditel per il grande rientro di Stasera Tutto è Possibile su RAI 2, stasera si replica e la RAI se la gioca anche con un grande cult del cinema sull’ammiraglia
Difatti, su RAI 1 troviamo la commedia senza età che ha segnato un’epoca, Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere sugli scudi. Di contro, invece, CANALE 5, dopo il best of di Scherzi a Parte della scorsa settimana, torna a giocarsela con Forbidden Fruit, fortunata dizi turca che ha un suo pubblico anche in Italia.
Occhi puntati, però, ancora e soprattutto su Stefano De Martino, fresco di nomina a direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, che si sdoppia di programma e anche di rete: prima, nell’access prime time, con il solito Affari Tuoi su RAI 1; dopo in prima serata, invece, con Stasera tutto è possibile su RAI 2, che settimana scorsa aveva sbancato ancora con oltre 2,3 milioni di spettatori.
Tra contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, c’è davvero di tutto stasera in TV. Anche il cinema, soprattutto sulle reti tematiche, e il calcio, che torna in prima serata con l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid su TV8.
Programmi TV stasera, 8 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, mercoledì 8 aprile 2026.
- RAI 1 - Pretty Woman (dalle 21:30): film del 1990 diretto da Garry Marshall, con Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo e Alex Hyde-White
- RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile (dalle 21:20): nuova uscita dell’inedita stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino
- RAI 3 - Chi l’ha visto? (dalle 21:20): programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli
- RETE 4 - Realpolitik (dalle 21:32): programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate
- CANALE 5 - Forbidden Fruit (dalle 21:21): nuovi episodi in prima visione della fortunata dizi turca
- ITALIA 1 - Le Iene (dalle 21:13): Veronica Gentili e Max Angioni conducono la nuova puntata tra inchieste, interviste e approfondimento d’attualità
- LA7 - La giusta distanza - Cutolo-Ammaturo (dalle 21:15): documentario d’approfondimento con Roberto Saviano, tra storie di malavita e criminalità organizzata
- TV8 - UEFA Champions League - Barcellona-Atletico Madrid (dalle 20:55): andata dei quarti di finale della massima competizione calcistica continentale
- NOVE - Terrybilmente divagante (dalle 21:30): one woman show di Teresa Mannino, tra comicità, sketch e attualità
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di mercoledì 8 aprile
Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Pretty Woman - RAI 1 (21:30)
|Titolo
|Pretty Woman
|Anno di uscita
|1990
|Regia
|Garry Marshall
|Interpreti principali
|Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde-White
|Sinossi
|Un uomo d’affari abituato a controllare ogni situazione incontra per caso una giovane donna dal carattere spontaneo e diretto. Quello che nasce come un accordo temporaneo si trasforma in un rapporto più complesso, tra differenze sociali e aspettative inattese, mettendo entrambi di fronte a scelte che vanno oltre il semplice interesse personale.
|Budget di produzione
|circa 17 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 463 milioni di dollari
|Titolo
|Robin Hood
|Anno di uscita
|2010
|Regia
|Ridley Scott
|Interpreti principali
|Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac
|Sinossi
|Di ritorno dalla guerra, un arciere inglese si trova coinvolto in un contesto politico instabile e segnato da tradimenti. Tra alleanze fragili e tensioni crescenti, sceglie di agire contro le ingiustizie emergenti, trasformandosi progressivamente in una figura simbolica capace di opporsi a un potere sempre più oppressivo.
|Budget di produzione
|circa 200 milioni di dollari
|Incassi
|circa 321,7 milioni di dollari
|Titolo
|Becky
|Anno di uscita
|2020
|Regia
|Cary Murnion
|Interpreti principali
|Lulu Wilson, Kevin James, Joel McHale, Amanda Brugel, Robert Maillet, Ryan McDonald
|Sinossi
|Dopo un evento traumatico che ha segnato la sua famiglia, una ragazza si ritrova coinvolta in una situazione estrema in un luogo isolato. Tra tensioni personali e presenze inattese, ciò che doveva essere un momento di riconciliazione si trasforma rapidamente in una prova di sopravvivenza, dove determinazione e istinto diventano le uniche risorse per affrontare una minaccia crescente.
|Budget di produzione
|Non comunicato (produzione indipendente a basso costo)
|Incassi
|circa 1,04 milioni di dollari
- Cuori in Atlantide - Iris (21:12)
|Titolo
|Cuori in Atlantide
|Anno di uscita
|2001
|Regia
|Scott Hicks
|Interpreti principali
|Anthony Hopkins, Anton Yelchin, Hope Davis, Mika Boorem, David Morse, Alan Tudyk
|Sinossi
|Il ritorno in una cittadina d’origine riporta alla luce un’estate lontana, segnata da incontri inattesi e legami destinati a lasciare un segno profondo. Tra amicizie giovanili e la presenza enigmatica di un adulto fuori dall’ordinario, emergono esperienze che contribuiscono a plasmare il passaggio all’età adulta e la comprensione del mondo.
|Budget di produzione
|circa 31 milioni di dollari
|Incassi
|circa 30,9 milioni di dollari
- Tutti lo sanno - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Tutti lo sanno
|Anno di uscita
|2018
|Regia
|Asghar Farhadi
|Interpreti principali
|Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Mínguez
|Sinossi
|Il ritorno in un paese d’origine per una celebrazione familiare riporta a galla legami irrisolti e tensioni latenti. Quando un evento improvviso rompe l’equilibrio, ciò che era rimasto nascosto emerge con forza, costringendo i presenti a confrontarsi con verità scomode e rapporti complessi che mettono in discussione fiducia, passato e responsabilità condivise.
|Budget di produzione
|circa 11,9 milioni di dollari
|Incassi
|circa 22,6 milioni di dollari
- Vendetta finale - Cielo (21:15)
|Titolo
|Vendetta finale
|Anno di uscita
|2000
|Regia
|Dwight Yoakam
|Interpreti principali
|Dwight Yoakam, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Peter Fonda, Paul Reubens, Bud Cort
|Sinossi
|All’inizio del Novecento, in una cittadina segnata da tensioni e violenza, uno sceriffo si trova costretto a confrontarsi con il proprio passato mentre cerca di salvare la donna che ama da una pericolosa banda. Tra conflitti interiori e scontri inevitabili, ogni scelta rischia di cambiare definitivamente il suo destino.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 320.000 dollari
- Rush Hour - Missione Parigi - Twenty Seven (21:12)
|Titolo
|Rush Hour - Missione Parigi
|Anno di uscita
|2007
|Regia
|Brett Ratner
|Interpreti principali
|Chris Tucker, Jackie Chan, Hiroyuki Sanada, Max von Sydow, Yvan Attal, Roman Polanski
|Sinossi
|Un’indagine che sembra sotto controllo si trasforma rapidamente in una caccia complessa e imprevedibile, dove ogni mossa dell’avversario ribalta le certezze iniziali. Tra inseguimenti, intuizioni e continui cambi di scenario, due agenti molto diversi tra loro devono collaborare per anticipare un criminale sfuggente, capace di muoversi nell’ombra e restare sempre un passo avanti.
|Budget di produzione
|circa 120–140 milioni di dollari
|Incassi
|circa 258–300 milioni di dollari
- Indiziato di reato - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Indiziato di reato
|Anno di uscita
|1991
|Regia
|Irwin Winkler
|Interpreti principali
|Robert De Niro, Annette Bening, George Wendt, Patricia Wettig, Sam Wanamaker, Luke Edwards
|Sinossi
|Nel clima teso della Hollywood di fine anni Quaranta, segnata da sospetti e pressioni politiche, un regista si trova coinvolto in un sistema che impone scelte morali difficili. Tra ricatti e accuse indirette, la sua posizione diventa sempre più fragile, mettendo a rischio carriera e relazioni personali in un contesto dominato dalla paura e dal conformismo.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 9–10 milioni di dollari
- C’è post@ per te - LA5 (21:12)
|Titolo
|C’è post@ per te
|Anno di uscita
|1998
|Regia
|Nora Ephron
|Interpreti principali
|Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, Steve Zahn, Dave Chappelle
|Sinossi
|Tra le strade di New York, due persone si scontrano nella vita reale per motivi professionali, senza sapere di condividere altrove un legame sincero e profondo. Tra messaggi digitali, incomprensioni e incontri inattesi, il confine tra identità pubblica e privata si fa sempre più sottile, mettendo in discussione certezze e sentimenti.
|Budget di produzione
|circa 65 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 250 milioni di dollari
- Che bella giornata - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Che bella giornata
|Anno di uscita
|2011
|Regia
|Gennaro Nunziante
|Interpreti principali
|Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Anna Rita Del Piano, Michele Alhaique
|Sinossi
|Un uomo ingenuo e pieno di entusiasmo si ritrova inaspettatamente coinvolto in un incarico di grande responsabilità. Tra errori continui e incontri imprevedibili, la sua quotidianità si intreccia con un piano molto più grande di lui, in cui leggerezza e tensione convivono, dando vita a una situazione in bilico tra comicità e pericolo.
|Budget di produzione
|circa 6 milioni di euro
|Incassi
|oltre 43 milioni di euro in Italia