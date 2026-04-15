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Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 15 aprile in prima serata

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15 Aprile 2026 - 17:30

Sister Act si prende RAI 1, ma il programma da battere rimane Stasera Tutto è Possibile su RAI 2: ecco cosa c’è da vedere stasera in TV, mercoledì 15 aprile

Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 15 aprile in prima serata

Stasera in TV: il mercoledì della primavera della TV generalista fa rima con Stasera Tutto è Possibile su RAI 2, che con la nuova stagione sta spopolando ogni settimana nei dati audience. E le altre reti si adeguano, mandando in campo o repliche di grandi cult (come nel caso dell’ammiraglia RAI) o prodotti completamente diversi, per racimolare quegli spettatori non attratti dallo show condotto da De Martino.

Difatti, su RAI 1 troviamo la commedia senza età tra musica e risate, Sister Act, con Whoopi Goldberg e Maggie Smith sugli scudi. Di contro, invece, CANALE 5 ripropone Forbidden Fruit, fortunata dizi turca che ha un ottimo seguito anche in Italia.

Occhi puntati, però, ancora e soprattutto su Stefano De Martino, fresco di nomina a direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, che si sdoppia di programma e anche di rete: prima, nell’access prime time, con il solito Affari Tuoi su RAI 1; dopo in prima serata, invece, con il già citato Stasera tutto è possibile su RAI 2.

Tra contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, c’è davvero di tutto stasera in TV. Anche il cinema, soprattutto sulle reti tematiche, e il calcio, che torna in prima serata con il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Sporting Lisbona su TV8.

Programmi TV stasera, 15 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, mercoledì 15 aprile 2026.

  • RAI 1 - Sister Act (dalle 21:30): film del 1992 diretto da Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes e Harvey Keitel
  • RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile (dalle 21:20): nuova uscita dell’inedita stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino
  • RAI 3 - Chi l’ha visto? (dalle 21:20): programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli
  • RETE 4 - Realpolitik (dalle 21:33): programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate
  • CANALE 5 - Forbidden Fruit (dalle 21:21): nuovi episodi in prima visione della fortunata dizi turca
  • ITALIA 1 - Le Iene (dalle 21:13): Veronica Gentili e Max Angioni conducono una nuova puntata tra inchieste, interviste e approfondimento d’attualità
  • LA7 - La giusta distanza - (dalle 21:15): documentario d’approfondimento con Roberto Saviano, tra storie di malavita e criminalità organizzata
  • TV8 - UEFA Champions League - Arsenal-Sporting Lisbona (dalle 20:55): ritorno dei quarti di finale della massima competizione calcistica continentale
  • NOVE - Teresa Mannino in Sono Nata il Ventitré (dalle 21:30): irriverente one woman show di Teresa Mannino, tra comicità, sketch e attualità

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Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di mercoledì 15 aprile

Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

  • Sister Act - Una svitata in abito da suora - RAI 1 (21:30)
Titolo Sister Act - Una svitata in abito da suora
Anno di uscita 1992
Regia Emile Ardolino
Interpreti principali Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel
Sinossi Costretta a nascondersi dopo aver scoperto una verità pericolosa, una donna cambia identità rifugiandosi in un ambiente lontano dalla sua vita precedente. Tra regole rigide e personalità molto diverse, dovrà adattarsi senza attirare attenzioni. Ma il passato è pronto a riaffiorare, mettendo a rischio il fragile equilibrio costruito e costringendola a trovare nuove risorse per salvarsi.
Budget di produzione circa 31 milioni di dollari
Incassi oltre 231 milioni di dollari
  • Il gladiatore - 20 (21:10)
Titolo Il gladiatore
Anno di uscita 2000
Regia Ridley Scott
Interpreti principali Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi
Sinossi In un momento cruciale per l’Impero romano, una decisione inattesa rompe gli equilibri della successione al potere. Tra rivalità familiari e ambizioni personali, un uomo stimato si ritrova improvvisamente in fuga, costretto a reinventarsi in un contesto brutale. Da lì prende forma un percorso segnato da scontri, identità celate e un confronto destinato a cambiare i destini di più vite.
Budget di produzione circa 103 milioni di dollari
Incassi oltre 465 milioni di dollari
  • The Wrath of Becky - RAI 4 (21:21)
Titolo The Wrath of Becky
Anno di uscita 2023
Regia Matt Angel
Interpreti principali Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse, Jill Larson, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa
Sinossi A distanza di due anni da un evento traumatico, una ragazza tenta di lasciarsi il passato alle spalle costruendo una nuova quotidianità. Ma un’irruzione violenta spezza l’equilibrio appena ritrovato, costringendola a reagire. In un contesto sempre più teso e imprevedibile, riemergono capacità che pensava di aver abbandonato, trasformando la fuga in una lotta personale.
Budget di produzione non reso pubblico (produzione a basso costo)
Incassi circa 207.118 dollari
  • Red Dragon - Iris (21:13)
Titolo Red Dragon
Anno di uscita 2002
Regia Brett Ratner
Interpreti principali Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel, Emily Watson, Mary-Louise Parker
Sinossi Dopo aver affrontato un pericoloso assassino che ha segnato profondamente la sua vita, un ex agente federale viene richiamato per indagare su una nuova serie di omicidi. Costretto a confrontarsi con il proprio passato e con menti criminali complesse, si addentra in un’indagine dove intuizione e rischio personale diventano elementi decisivi.
Budget di produzione circa 78–90 milioni di dollari
Incassi oltre 209 milioni di dollari
  • L’ombra di Stalin - RAI Movie (21:10)
Titolo L’ombra di Stalin
Anno di uscita 2019
Regia Agnieszka Holland
Interpreti principali James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle, Kenneth Cranham, Celyn Jones
Sinossi Un giovane giornalista ambizioso si muove tra le tensioni politiche europee degli anni Trenta, deciso a indagare oltre le versioni ufficiali. Spinto dalla curiosità e da un crescente senso di urgenza, intraprende un viaggio rischioso nel cuore di un sistema opaco, dove ciò che scopre potrebbe cambiare la percezione della realtà e mettere in discussione potenti equilibri.
Budget di produzione circa 10 milioni di euro
Incassi circa 2,8 milioni di dollari
  • Belly of the Beast - Ultima missione - Cielo (21:15)
Titolo Belly of the Beast - Ultima missione
Anno di uscita 2003
Regia Tony Ching Siu-Tung
Interpreti principali Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu, Sara Malakul Lane, Elidh MacQueen
Sinossi Un passato difficile e una scelta radicale hanno allontanato un ex agente dalla sua vita operativa, ma un evento improvviso lo costringe a tornare in azione. In un contesto internazionale segnato da tensioni e richieste estreme, si ritrova coinvolto in una corsa contro il tempo dove ogni decisione può cambiare il destino di chi ama.
Budget di produzione 8–10 milioni di dollari
Incassi circa 254.988 dollari (uscita cinematografica limitata)
  • Via col vento - Twenty Seven (21:10)
Titolo Via col vento
Anno di uscita 1939
Regia Victor Fleming
Interpreti principali Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel, Thomas Mitchell
Sinossi Nel pieno di un’epoca segnata da profondi sconvolgimenti, la vita di una giovane donna si intreccia con gli eventi della guerra civile americana. Tra ambizioni personali, legami sentimentali e difficoltà impreviste, il suo percorso diventa una continua sfida alla sopravvivenza e alla resilienza, mentre il mondo attorno a lei cambia in modo irreversibile.
Budget di produzione circa 3,98 milioni di dollari
Incassi oltre 400 milioni di dollari
  • The Vanishing - Scomparsa - LA7 Cinema (21:15)
Titolo The Vanishing - Scomparsa
Anno di uscita 1993
Regia George Sluizer
Interpreti principali Kiefer Sutherland, Jeff Bridges, Nancy Travis, Sandra Bullock, Park Overall, Maggie Linderman
Sinossi Durante una vacanza all’insegna della serenità, la scomparsa improvvisa di una giovane donna spezza ogni equilibrio e apre un vuoto destinato a durare nel tempo. Anni dopo, mentre le indagini ufficiali restano inconcludenti, il compagno continua a inseguire risposte, entrando in un percorso sempre più oscuro che mette alla prova la sua determinazione e lucidità.
Budget di produzione circa 20 milioni di dollari
Incassi circa 14,5 milioni di dollari (USA)
  • Tutte le strade portano a Roma - La 5 (21:23)
Titolo Tutte le strade portano a Roma
Anno di uscita 2016
Regia Ella Lemhagen
Interpreti principali Sarah Jessica Parker, Paz Vega, Claudia Cardinale, Raoul Bova, Rosie Day, Nadir Caselli
Sinossi Un viaggio in Italia che dovrebbe riavvicinare madre e figlia prende una piega inattesa tra incontri del passato e fughe improvvise. Tra la Toscana e Roma, relazioni complicate e decisioni impulsive intrecciano i destini dei protagonisti, dando vita a una corsa contro il tempo fatta di emozioni, scelte e legami da ridefinire.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 600.000 dollari
  • Sole a catinelle - Cine34 (21:00)
Titolo Sole a catinelle
Anno di uscita 2013
Regia Gennaro Nunziante
Interpreti principali Checco Zalone, Miriam Dalmazio, Marco Paolini, Robert Dancs, Aurore Erguy, Augusto Zucchi
Sinossi In un momento di difficoltà economica, una famiglia prova a reinventarsi tra nuove opportunità e promesse azzardate. Quando una svolta inattesa apre la porta a un cambiamento, un viaggio diventa il terreno in cui desideri, illusioni e realtà si intrecciano, mettendo alla prova legami e scelte personali senza mai perdere leggerezza.
Budget di produzione circa 8 milioni di euro
Incassi oltre 51,9 milioni di euro

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