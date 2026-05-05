Stasera in TV, programmi e film di martedì 5 maggio in prima serata

Stasera in TV: un martedì che ricalca in tutto e per tutto quello delle ultime settimane, con diverse conferme in palinsesto e qualche vecchia gemma che va sempre bene per i dati audience.
Anche questa settimana l’ammiraglia RAI si presenta con un evergreen: Il Commissario Montalbano, con l’episodio La pazienza del ragno del 2006, con Luca Zingaretti che torna a vestire i panni di Salvo, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Dall’altra parte, Mediaset schiera una nuova puntata del GF VIP. Riecco, quindi, Ilary Blasi e gli inquilini della casa più spiata d’Italia.
Le altre reti offrono un po’ di tutto, con il cinema relegato principalmente ai canali tematici. Su RAI 2 ecco la novità Belve Crime, il celebre contenitore di interviste condotto da Francesca Fagnani, che stasera si focalizzerà sulla cronaca nera. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8, che non sta riscontrando grande successo di pubblico.
Programmi TV stasera, 5 maggio 2026: cosa vedere tra fiction, reality, talent, film e show sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, martedì 5 maggio 2026.
- RAI 1 - Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragno (dalle 21:30): primo episodio della sesta stagione (2006) del commissario tratto da romanzi e racconti di Andrea Camilleri
- RAI 2 - Belve (dalle 21:20): programma condotto da Francesca Fagnani, in cui la giornalista intervista testimoni e protagonisti di casi di cronaca nera
- RAI 3 - FarWest (dalle 21:15): talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile
- RETE 4 - È sempre Cartabianca (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer
- CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20): nuova edizione del GF VIP condotta da Ilary Blasi
- ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside (dalle 21:15): nuovo approfondimento a cura della redazione de Le Iene dedicato a casi di cronaca e attualità
- LA7 - DiMartedì (dalle 21:15): programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris
- TV8 - Italia’s Got Talent (dalle 21:55): nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano
- NOVE - Michael Jackson: anatomia di una caduta (dalle 21:30): documentario d’approfondimento sulle pagine più nere, tra accuse e abusi, di Michael Jackson
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di martedì 5 maggio
Chi, invece, cerca un buon film, sappia che soprattutto sui canali tematici la scelta è tanta, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Mission: Impossible - Protocollo fantasma - 20 (21:08)
|Titolo
|Mission: Impossible - Protocollo fantasma
|Anno di uscita
|2011
|Regia
|Brad Bird
|Interpreti principali
|Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg, Jeremy Renner, Michael Nyqvist, Vladimir Mashkov
|Sinossi
|Ethan Hunt, agente segreto prigioniero di organizzazioni criminali russe, si ritrova coinvolto in una missione che precipita rapidamente fuori controllo. Dopo un’operazione fallita e l’attivazione del Protocollo Fantasma, la protezione ufficiale viene meno e il team deve agire senza supporto, tra fughe rischiose, obiettivi cruciali e un contesto internazionale sempre più instabile.
|Budget di produzione
|circa 140-145 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 580 milioni di dollari
- The North Sea - RAI 4 (21:20)
|Titolo
|The North Sea
|Anno di uscita
|2021
|Regia
|John Andreas Andersen
|Interpreti principali
|Kristine Kujath Thorp, Henrik Bjelland, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Bjørn Floberg, Anneke von der Lippe
|Sinossi
|A partire da una scoperta energetica che promette prosperità, si apre una lunga ombra su infrastrutture e sicurezza nel Mare del Nord. Quando segnali di instabilità emergono con crescente evidenza, il rischio di un disastro si fa concreto. In un contesto dominato da interessi economici e ritardi decisionali, la gestione dell’emergenza diventa cruciale per evitare conseguenze irreversibili.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 4.025.723 dollari
|Titolo
|Hondo
|Anno di uscita
|1967
|Regia
|Lee H. Katzin
|Interpreti principali
|Ralph Taeger, Kathie Browne, Michael Rennie, Noah Beery Jr., Gary Clarke, Randy Boone
|Sinossi
|In un contesto segnato da tensioni tra esercito e popolazioni native, un uomo dalla doppia appartenenza si trova al centro di una delicata missione diplomatica. Tra equilibri precari e interessi contrastanti, il suo ruolo diventa cruciale per tentare una mediazione che potrebbe evitare un conflitto aperto e cambiare il destino delle parti coinvolte.
|Budget di produzione
|n.d.
|Titolo
|Orlando
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|Daniele Vicari
|Interpreti principali
|Michele Placido, Angelica Kazankova, Fabrizio Rongione, Federico Pacifici, Denis Mpunga
|Sinossi
|Un uomo legato alle proprie radici si trova costretto a lasciare il suo ambiente per affrontare una realtà nuova e complessa all’estero. In un contesto familiare inatteso, emergono tensioni e fragilità, ma anche la possibilità di costruire un legame autentico. Tra differenze e difficoltà, il confronto quotidiano diventa occasione di crescita reciproca e di riscoperta personale.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 93,4 mila euro in Italia
- Jumanji - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Jumanji
|Anno di uscita
|1995
|Regia
|Joe Johnston
|Interpreti principali
|Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt, Jonathan Hyde, Bebe Neuwirth
|Sinossi
|Alla fine degli anni ’70, il ritrovamento di un misterioso gioco da tavolo innesca eventi inspiegabili destinati a ripresentarsi nel tempo. Quando anni dopo il gioco riemerge tra le mani di nuovi giocatori, le sue regole si rivelano tutt’altro che innocue, dando vita a conseguenze imprevedibili che richiedono coraggio, ingegno e collaborazione per essere affrontate.
|Budget di produzione
|circa 65 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 262 milioni di dollari
- Absolution - Le regole della vendetta - Cielo (21:15)
|Titolo
|Absolution - Le regole della vendetta
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Keoni Waxman
|Interpreti principali
|Steven Seagal, Byron Mann, Josh Barnett, Adina Stetcu, Massimo Dobrovic, Vinnie Jones
|Sinossi
|Un sicario esperto accetta un incarico ad alto rischio affidatogli da un’agenzia governativa, ma durante la missione si imbatte in una realtà parallela fatta di violenze e traffici illegali. Costretto a rivedere le proprie priorità, dovrà scegliere se portare a termine il lavoro o intervenire per fermare un sistema che colpisce vittime innocenti.
|Budget di produzione
|tra 1,5 e 5 milioni di dollari
|Incassi
|circa 150.000 dollari
- I Goonies - Twenty Seven (21:15)
|Titolo
|I Goonies
|Anno di uscita
|1985
|Regia
|Richard Donner
|Interpreti principali
|Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green, Martha Plimpton
|Sinossi
|Un gruppo affiatato di ragazzi si trova a fronteggiare una situazione che minaccia le loro case, dando il via a un’avventura inattesa. Tra indizi nascosti e percorsi sotterranei, la ricerca di un tesoro si intreccia con pericoli crescenti e presenze ostili. Solo restando uniti potranno portare a termine la loro impresa e cambiare il proprio destino.
|Budget di produzione
|circa 19 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 124–130 milioni di dollari
- Non per soldi... ma per denaro - TV2000 (21:10)
|Titolo
|Non per soldi... ma per denaro
|Anno di uscita
|1966
|Regia
|Billy Wilder
|Interpreti principali
|Jack Lemmon, Walter Matthau, Ron Rich, Judi West, Cliff Osmond, Lurene Tuttle
|Sinossi
|Dopo un infortunio apparentemente ordinario durante una partita, un uomo si ritrova al centro di un piano opportunistico orchestrato dal cognato, deciso a sfruttare l’episodio per ottenere un risarcimento. Tra ambizioni personali e conseguenze impreviste, la situazione si complica, mettendo in discussione intenzioni, rapporti e limiti morali.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 713.000 lire in Italia
- Trappola d’amore - LA7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Trappola d’amore
|Anno di uscita
|1994
|Regia
|Mark Rydell
|Interpreti principali
|Richard Gere, Sharon Stone, Lolita Davidovich, Martin Landau, Jennifer Morrison, David Selby
|Sinossi
|Dopo aver abbandonato un matrimonio lungo e apparentemente stabile, un uomo si trova sospeso tra passato e presente, ripercorrendo scelte, incontri e cambiamenti che hanno segnato la sua vita sentimentale. Mentre chi gli sta intorno prova a orientarlo, emergono dubbi e ricordi che mettono in discussione ogni decisione presa e il significato stesso delle relazioni.
|Budget di produzione
|45 milioni di dollari
|Incassi
|circa 21,3 milioni di dollari
- Quel mostro di suocera - La 5 (21:18)
|Titolo
|Quel mostro di suocera
|Anno di uscita
|2005
|Regia
|Robert Luketic
|Interpreti principali
|Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott, Monet Mazur
|Sinossi
|Una relazione sentimentale apparentemente perfetta si complica quando entra in gioco una figura familiare ingombrante e determinata a non cedere il proprio ruolo. Tra tensioni domestiche e strategie sottili, una futura sposa si trova coinvolta in un confronto sempre più acceso, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri e mettere alla prova il legame appena costruito.
|Budget di produzione
|circa 43-44 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 155 milioni di dollari
- Compromessi sposi - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Compromessi sposi
|Anno di uscita
|2019
|Regia
|Francesco Miccichè
|Interpreti principali
|Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Valeria Bilello, Rosita Celentano, Elda Alvigini, Lorenzo Zurzolo
|Sinossi
|Un amore nato all’improvviso mette in contatto due famiglie molto diverse tra loro, facendo emergere contrasti profondi e visioni opposte. Mentre i preparativi avanzano, tensioni e rivalità rischiano di compromettere tutto. In un intreccio di incomprensioni e strategie, i genitori si muovono per ostacolare un’unione che nessuno sembra davvero pronto ad accettare.
|Budget di produzione
|circa 1,5 milioni di euro
|Incassi
|circa 1,35 milioni di dollari