Stasera in TV, programmi e film di martedì 5 maggio in prima serata

Sinossi

Dopo aver abbandonato un matrimonio lungo e apparentemente stabile, un uomo si trova sospeso tra passato e presente, ripercorrendo scelte, incontri e cambiamenti che hanno segnato la sua vita sentimentale. Mentre chi gli sta intorno prova a orientarlo, emergono dubbi e ricordi che mettono in discussione ogni decisione presa e il significato stesso delle relazioni.