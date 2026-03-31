Stasera in TV, programmi e film di martedì 31 marzo in prima serata

Stasera in TV: un martedì rinnovato per l’ultimo giorno di marzo, con i fari puntati sull’Italia che si giocherà in Bosnia l’accesso ai Mondiali 2026. Settimana scorsa, in occasione del match contro l’Irlanda del Nord, gli spettatori sono stati più di 10 milioni. Data l’importanza dello spareggio da dentro o fuori, è lecito aspettarsi ancora più audience.
Dall’altra parte, Mediaset schiera un prodotto per “andare sul sicuro”: Forbidden Fruit, dizi turca che attira sempre un buon seguito indipendentemente da dove viene collocata nel palinsesto.
Le altre reti offrono un po’ di tutto, compreso il cinema. Su RAI 2 ecco Fatima, dramma del 2020 firmato da Marco Pontecorvo, con, tra gli altri, anche la star americana Harvey Keitel. Su ITALIA 1, sull’onda degli scorsi martedì, arriva il terzo capitolo della saga Spider-Man, con Tobey Maguire nei panni dell’eroe Marvel. Sul resto dei canali generalisti, invece, torna il solito palinsesto fatto di contenitori di attualità, politica e approfondimento, senza scossoni particolari. Da segnalare anche la prima TV in chiaro della nuova stagione di Italia’s Got Talent su TV8.
Programmi TV stasera, 31 marzo 2026: cosa vedere tra fiction, reality, talent, film e show sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, martedì 24 marzo 2026.
- RAI 1 - Bosnia Erzegovina-Italia (dalle 20:30): finale playoff da Zenica (Bosnia) tra la nazionale allenata da Gennaro Gattuso e la Bosnia Erzegovina
- RAI 2 - Fatima (dalle 21:20): dramma del 2020 diretto da Marco Pontecorvo, con Harvey Keitel e Sônia Braga
- RAI 3 - FarWest (dalle 21:20): talk d’attualità e cronaca condotto da Salvo Sottile
- RETE 4 - È sempre Cartabianca (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Bianca Berlinguer
- CANALE 5 - Forbidden Fruit (dalle 21:21): dizi turca intensa e di successo che racconta intrighi, passioni e denaro nell’alta società di Istanbul
- ITALIA 1 - Spider-Man 3 (dalle 21:30): terzo capitolo del 2007 diretto da Sam Raimi, con Tobey Maguire nei panni dell’uomo ragno
- LA7 - DiMartedì (dalle 21:15): programma di politica, attualità e approfondimento condotto da Giovanni Floris
- TV8 - Italia’s Got Talent (dalle 21:55): nuova stagione del talent condotto per la prima volta da Aurora e Fru dei The Jackal; i giudici di questa edizione sono Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano
- NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori (dalle 21:30): show condotto da Paolo Conticini, dove comuni cittadini mettono all’asta oggetti di famiglia
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di martedì 31 marzo
|Titolo
|Fatima
|Anno di uscita
|2020
|Regia
|Marco Pontecorvo
|Interpreti principali
|Harvey Keitel, Sônia Braga, Goran Visnjic, Joaquim de Almeida, Lúcia Moniz, Joana Ribeiro
|Sinossi
|Nel Portogallo del 1917, le dichiarazioni di tre giovani pastorelli scuotono una comunità divisa tra fede e scetticismo. Mentre autorità religiose e civili cercano di mettere a tacere la vicenda, il racconto si diffonde rapidamente attirando folle crescenti, trasformando un evento locale in un fenomeno capace di mettere in discussione equilibri sociali e convinzioni consolidate.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 5,7–5,9 milioni di dollari
- Spider-Man 3 - Italia 1 (21:26)
|Titolo
|Spider-Man 3
|Anno di uscita
|2007
|Regia
|Sam Raimi
|Interpreti principali
|Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard
|Sinossi
|In una fase di apparente equilibrio, Peter Parker vede finalmente armonizzarsi vita privata e identità eroica. Tuttavia, nuove minacce emergono mettendo alla prova non solo le sue capacità, ma anche la sua stabilità emotiva. Tra sfide esterne e tensioni interiori, il confine tra forza e vulnerabilità si assottiglia, costringendolo a confrontarsi con ciò che potrebbe cambiarlo profondamente.
|Budget di produzione
|circa 258–300 milioni di dollari
|Incassi
|quasi 895 milioni di dollari
- Nemico pubblico - 20 (21:06)
|Titolo
|Nemico pubblico
|Anno di uscita
|1998
|Regia
|Tony Scott
|Interpreti principali
|Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Jack Black
|Sinossi
|Un incontro casuale trascina un avvocato in una spirale di sorveglianza e accuse che minacciano di distruggere la sua vita. In possesso di una prova compromettente, si ritrova bersaglio di forze invisibili e potenti, mentre ogni sua mossa viene controllata. Con l’aiuto di un ex agente, tenta di ribaltare una situazione sempre più pericolosa.
|Budget di produzione
|circa 90 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 250 milioni di dollari
- Il Fuoco del Peccato - RAI 4 (21:18)
|Titolo
|Il Fuoco del Peccato
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|Neil LaBute
|Interpreti principali
|Diane Kruger, Ray Nicholson, Gia Crovatin, Hank Azaria, Chase Sui Wonders
|Sinossi
|Dopo aver scontato una pena che ha segnato profondamente la sua vita, un giovane cerca di ricostruire il proprio equilibrio tra routine e isolamento. L’incontro con una donna affascinante e inquieta rompe però ogni stabilità, trascinandolo in una relazione intensa che apre la strada a decisioni sempre più rischiose e a un piano destinato a cambiare tutto.
- Pat Garrett e Billy the Kid - Iris (21:14)
|Titolo
|Pat Garrett e Billy the Kid
|Anno di uscita
|1973
|Regia
|Sam Peckinpah
|Interpreti principali
|James Coburn, Kris Kristofferson, Richard Jaeckel, Katy Jurado, Chill Wills, Barry Sullivan
|Sinossi
|Nel cuore del Vecchio West, due uomini legati da un passato condiviso si ritrovano su fronti opposti quando la legge e il cambiamento impongono nuove scelte. Tra le tensioni di un territorio in trasformazione e il peso di un’amicizia spezzata, il confronto assume contorni sempre più inevitabili, in un clima segnato da rimpianto e fine di un’epoca.
|Budget di produzione
|circa 4,6 milioni di dollari
|Incassi
|n.d.
- I fratelli De Filippo - RAI 5 (21:24)
|Titolo
|I fratelli De Filippo
|Anno di uscita
|2021
|Regia
|Sergio Rubini
|Interpreti principali
|Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Marisa Laurito, Susy Del Giudice
|Sinossi
|In un contesto familiare complesso e segnato da equilibri irrisolti, tre fratelli crescono tra le ombre e le opportunità del mondo teatrale. Tra ambizioni, legami non riconosciuti e rivalità, il loro percorso si intreccia con quello di una figura dominante, fino a trasformare talento e determinazione in un’identità artistica capace di emergere oltre ogni ostacolo.
|Budget di produzione
|n.d.
- Love Affair - Un grande amore - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Love Affair - Un grande amore
|Anno di uscita
|1994
|Regia
|Glenn Gordon Caron
|Interpreti principali
|Warren Beatty, Annette Bening, Katharine Hepburn, Garry Shandling, Chloe Webb, Pierce Brosnan
|Sinossi
|Durante un viaggio verso Sydney, due sconosciuti si incontrano per caso e, complice una sosta inattesa, instaurano un legame intenso destinato a cambiare le loro vite. Tra promesse e decisioni difficili, il loro futuro si gioca su un appuntamento simbolico, mentre imprevisti e fragilità personali mettono alla prova la possibilità di ritrovarsi.
|Budget di produzione
|circa 60 milioni di dollari
|Incassi
|circa 18,3 milioni di dollari
- Black Dawn - Tempesta di fuoco - Cielo (21:15)
|Titolo
|Black Dawn - Tempesta di fuoco
|Anno di uscita
|2005
|Regia
|Alexander Gruszynski
|Interpreti principali
|Steven Seagal, Tamara Davies, John Pyper-Ferguson, Julian Stone, Nicholas Davidoff, Roman Varshavsky
|Sinossi
|Creduto morto, un ex agente della CIA si infiltra in una rete terroristica impegnata nello sviluppo di un’arma nucleare. Muovendosi tra inganni e doppi giochi, mantiene una copertura rischiosa mentre cerca di portare alla luce l’intera organizzazione. Un incontro inatteso complica la missione, mettendo in discussione alleanze e obiettivi.
|Budget di produzione
|circa 8 milioni di dollari
|Incassi
|n.d.
- R.I.P.D. - Poliziotti dall’aldilà - Twenty Seven (21:11)
|Titolo
|R.I.P.D. - Poliziotti dall’aldilà
|Anno di uscita
|2013
|Regia
|Robert Schwentke
|Interpreti principali
|Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Stephanie Szostak, Robert Knepper
|Sinossi
|Dopo una morte improvvisa durante un’operazione, un poliziotto si ritrova in una realtà inaspettata dove le regole della giustizia assumono nuove forme. Inserito in un’unità speciale che opera oltre la vita, dovrà affrontare minacce nascoste tra i vivi e comprendere il proprio ruolo in un sistema che va oltre ciò che conosceva.
|Budget di produzione
|130–150 milioni di dollari
|Incassi
|circa 78,3 milioni di dollari
- Rocky V - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Rocky V
|Anno di uscita
|1990
|Regia
|John G. Avildsen
|Interpreti principali
|Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Tommy Morrison, Burgess Meredith
|Sinossi
|Dopo il trionfo internazionale, un pugile torna a casa deciso a chiudere con il ring, ma una serie di difficoltà personali e finanziarie lo costringono a rivedere le proprie scelte. Tra nuovi legami e sfide indirette, il suo percorso prende una direzione inattesa, mettendo alla prova identità, valori e futuro.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 120 milioni di dollari
- La sfida delle mogli - LA 5 (21:16)
|Titolo
|La sfida delle mogli
|Anno di uscita
|2020
|Regia
|Peter Cattaneo
|Interpreti principali
|Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Amy James-Kelly, Lara Rossi, Gaby French, Emma Lowndes
|Sinossi
|In una base militare dove l’attesa e l’incertezza scandiscono le giornate, un gruppo di donne trova un inaspettato punto di unione. Tra differenze caratteriali e tensioni latenti, un progetto comune prende forma, trasformando relazioni fragili in qualcosa di più solido e offrendo un nuovo modo per affrontare la distanza e la paura.
|Budget di produzione
|stimato tra 5 e 10 milioni di dollari
|Incassi
|circa 5 milioni di dollari
- Piccolo grande amore - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Piccolo grande amore
|Anno di uscita
|1993
|Regia
|Carlo Vanzina
|Interpreti principali
|Raoul Bova, Barbara Snellenburg, David Warner, Susannah York, Paul Freeman, Catherine Schell
|Sinossi
|In fuga da un destino già scritto, una giovane donna cerca anonimato lontano dal proprio mondo, trovando rifugio in un luogo inaspettato. Tra nuove esperienze e incontri decisivi, nasce un legame che mette in discussione obblighi e identità. Ma mentre il passato torna a cercarla, ogni scelta diventa più complessa e carica di conseguenze.