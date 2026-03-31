Stasera in TV, programmi e film di martedì 31 marzo in prima serata

Sinossi

Dopo aver scontato una pena che ha segnato profondamente la sua vita, un giovane cerca di ricostruire il proprio equilibrio tra routine e isolamento. L’incontro con una donna affascinante e inquieta rompe però ogni stabilità, trascinandolo in una relazione intensa che apre la strada a decisioni sempre più rischiose e a un piano destinato a cambiare tutto.