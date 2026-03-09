Stasera in TV, programmi e film di lunedì 9 marzo in prima serata

Stasera in TV: torna un grande lunedì di prime visioni sulla TV generalista, con diversi programmi di successo e nuove fiction che promettono bene in materia di consensi e pubblico.

Su RAI 1, infatti, ecco la prima puntata della serie Guerrieri - La regola dell’equilibrio, con Alessandro Gassman nei panni di un irreprensibile avvocato. Di contro, su CANALE 5 arriva la seconda puntata di Scherzi a Parte, in prima serata con un nuovo format guidato da Max Giusti. Settimana scorsa la prima uscita fu un vero e proprio boom di ascolti.

Sugli altri canali, invece, torna il solito palinsesto, tra film, programmi di approfondimento e talk su attualità e politica. Il cinema è protagonista sia sulla TV generalista che sui canali tematici con diversi cult e anche qualche novità per il mercato italiano del piccolo schermo.

Programmi TV stasera, 9 marzo 2026: cosa vedere tra film, show e intrattenimento sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, lunedì 9 marzo 2026.

RAI 1 - Guerrieri - La regola dell’equilibrio (dalle 21:30 ) : prima puntata della serie TV con Alessandro Gassman nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri

: prima puntata della serie TV con Alessandro Gassman nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri RAI 2 - Chi segna vince (dalle 21:20 ) : la storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane, con Michael Fassbender

: la storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane, con Michael Fassbender RAI 3 - Lo Stato delle Cose (dalle 21:20 ) : talk d’attualità condotto da Massimo Giletti

: talk d’attualità condotto da Massimo Giletti RETE 4 - Quarta Repubblica (dalle 21:34 ) : programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro

: programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro CANALE 5 - Scherzi a parte (dalle 21:20 ) : il ritorno del celebre programma, condotto da Max Giusti: tra i malcapitati degli scherzi troviamo Selvaggia Lucarelli, Samira Lui, Claudio Amendola, Ermal Meta, Matteo Bassetti e Filippo Bisciglia

: il ritorno del celebre programma, condotto da Max Giusti: tra i malcapitati degli scherzi troviamo Selvaggia Lucarelli, Samira Lui, Claudio Amendola, Ermal Meta, Matteo Bassetti e Filippo Bisciglia ITALIA 1 - Top Gun (dalle 21:30 ) : cult d’azione indimenticabile del 1986 con Tom Cruise, diretto da Tony Scott

: cult d’azione indimenticabile del 1986 con Tom Cruise, diretto da Tony Scott LA7 - La Torre di Babele - Mafia alla sbarra (dalle 21:15 ) : programma di cultura e approfondimento condotto da Corrado Augias

: programma di cultura e approfondimento condotto da Corrado Augias TV8 - The Equalizer - Il vendicatore (dalle 21:40 ) : thriller tra crime e azione del 2014 con Denzel Washington

: thriller tra crime e azione del 2014 con Denzel Washington NOVE - Angeli e Demoni (dalle 21:30): il ritorno di Tom Hanks nei panni del professor Robert Langdon nel film del 2009 tratto dal bestseller di Dan Brown

Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di lunedì 9 marzo

Chi, invece, vuole rilassarsi davanti a un bel film, sappia che tra TV generalista e canali tematici c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

Chi segna vince - RAI 2 (21:20)

Titolo Chi segna vince Anno di uscita 2023 Regia Taika Waititi Interpreti principali Michael Fassbender, Oscar Kightley, Kaimana, David Fane, Rachel House, Beulah Koale Sinossi Dopo una delle sconfitte più pesanti mai registrate nella storia del calcio internazionale, la nazionale delle Samoa Americane affronta un nuovo percorso di ricostruzione sportiva e personale. L’arrivo di un allenatore determinato introduce metodi e prospettive diverse, mettendo alla prova un gruppo di giocatori chiamati a cambiare mentalità e a inseguire un risultato che sembra impossibile. Budget di produzione 10–14 milioni di dollari Incassi circa 18,6 milioni di dollari

Top Gun - Italia 1 (21:30)

Titolo Top Gun Anno di uscita 1986 Regia Tony Scott Interpreti principali Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt, Michael Ironside Sinossi Tra i piloti più promettenti dell’aviazione militare, Maverick e il suo navigatore Goose vengono inviati in California per un programma di addestramento d’élite. In un ambiente dominato da competizione, rischio e disciplina, il talento di Maverick emerge ma mette anche alla prova il suo equilibrio personale. Tra missioni, rivalità e un incontro inatteso, dovrà dimostrare di essere all’altezza. Budget di produzione circa 15 milioni di dollari Incassi oltre 357 milioni di dollari

The Equalizer - Il vendicatore - TV8 (21:40)

Titolo The Equalizer - Il vendicatore Anno di uscita 2014 Regia Antoine Fuqua Interpreti principali Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, Johnny Skourtis, David Harbour, Haley Bennett Sinossi In una quotidianità apparentemente anonima, un uomo dal passato operativo sceglie di non voltarsi dall’altra parte quando la violenza rompe un fragile equilibrio. Un intervento che nasce come gesto personale attira l’attenzione di un’organizzazione criminale strutturata, trasformando la routine in una spirale di tensione e confronto. Metodo, controllo e determinazione ridefiniscono i ruoli, ribaltando progressivamente i rapporti di forza. Budget di produzione circa 55 milioni di dollari Incassi oltre 192,3 milioni di dollari

Angeli e demoni - NOVE (21:30)

Titolo Angeli e demoni Anno di uscita 2009 Regia Ron Howard Interpreti principali Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino, Nikolaj Lie Kaas Sinossi Dopo la morte del pontefice, il Vaticano si trova al centro di una crisi che minaccia l’intero mondo cristiano. Con quattro cardinali scomparsi e un’antica società segreta pronta a colpire nel cuore di Roma, un professore di simbologia viene chiamato a decifrare indizi nascosti tra storia, fede e potere prima che il tempo si esaurisca. Budget di produzione circa 150 milioni di dollari Incassi oltre 485 milioni di dollari

Shazam! - 20 (21:10)

Titolo Shazam! Anno di uscita 2019 Regia David F. Sandberg Interpreti principali Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faithe Herman Sinossi Billy è un ragazzo cresciuto senza una famiglia stabile e fatica ad adattarsi alla nuova casa adottiva. Quando un incontro inatteso con un antico mago gli conferisce poteri straordinari, la sua vita cambia improvvisamente. Tra entusiasmo, inesperienza e pericoli reali, Billy dovrà capire come gestire una forza più grande di lui e le responsabilità che comporta. Budget di produzione circa 100 milioni di dollari Incassi circa 367,8 milioni di dollari nel mondo

Benvenuti a ieri - RAI 4 (21:21)

Titolo Benvenuti a ieri Anno di uscita 2015 Regia Dean Israelite Interpreti principali Jonny Weston, Virginia Gardner, Sofia Black-D’Elia, Sam Lerner, Allen Evangelista, Amy Landecker Sinossi Un brillante studente delle superiori scopre tra gli oggetti lasciati dal padre scomparso un dispositivo capace di alterare il tempo. Insieme ai suoi amici decide di sperimentarne le possibilità per migliorare la propria vita e conquistare la ragazza che ama. Ma ogni intervento sul passato porta conseguenze imprevedibili, trasformando un gioco entusiasmante in una situazione sempre più rischiosa. Budget di produzione circa 12 milioni di dollari Incassi circa 33,2 milioni di dollari

*- Deepwater - Inferno sull’Oceano - Iris (21:13)

Titolo Deepwater - Inferno sull’Oceano Anno di uscita 2016 Regia Peter Berg Interpreti principali Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O’Brien, Kate Hudson Sinossi Nel 2010, al largo del Golfo del Messico, una piattaforma petrolifera è al centro di un turno di lavoro che sembra procedere come molti altri. Decisioni affrettate e controlli superficiali però innescano una situazione fuori controllo, trasformando l’impianto in un luogo di pericolo estremo. Tra caos e fiamme, gli operai devono contare su sangue freddo e determinazione per affrontare l’emergenza. Budget di produzione 110–120 milioni di dollari Incassi circa 121,8 milioni di dollari

Gloria Bell - RAI 5 (21:25)

Titolo Gloria Bell Anno di uscita 2019 Regia Sebastián Lelio Interpreti principali Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Caren Pistorius, Brad Garrett, Sean Astin Sinossi Divorziata e con due figli ormai grandi, Gloria conduce una vita indipendente fatta di lavoro, responsabilità e notti trascorse nei locali di Los Angeles. Tra musica, incontri e nuove possibilità, l’arrivo di Arnold accende una relazione intensa ma complessa, spingendola a confrontarsi con desideri, limiti e con il bisogno di restare fedele alla propria vitalità. Budget di produzione n.d. Incassi circa 11,1 milioni di dollari

I giganti del West - RAI Movie (21:10)

Titolo I giganti del West Anno di uscita 1980 Regia Richard Lang Interpreti principali Charlton Heston, Brian Keith, Victoria Racimo, Stephen Macht, Seymour Cassel, David Ackroyd Sinossi Nelle terre selvagge del Wyoming, due esperti cacciatori di castori affrontano rivalità, tensioni con le tribù native e un territorio dove ogni equilibrio è fragile. Quando restano coinvolti in una disputa tra gruppi indiani rivali, alleanze e diffidenze si intrecciano, trasformando la loro sopravvivenza in una prova continua tra natura ostile, orgoglio e conflitti personali. Budget di produzione n.d. Incassi circa 16,9 milioni di dollari

Revenge - Cielo HD (21:20)

Titolo Revenge Anno di uscita 2018 Regia Coralie Fargeat Interpreti principali Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède, Jean-Louis Tribes, Barbara Gateau Sinossi Un weekend nel deserto, organizzato da un ricco uomo d’affari per trascorrere del tempo con la giovane amante, prende una piega inquietante quando arrivano due ospiti inattesi per una battuta di caccia. In un ambiente isolato e dominato da tensioni e violenza, gli equilibri si spezzano rapidamente, dando origine a una spirale di sopravvivenza e resa dei conti. Budget di produzione circa 3 milioni di dollari Incassi circa 929.000–938.000 dollari nel mondo

Una moglie per papà - Twenty Seven (21:10)

Titolo Una moglie per papà Anno di uscita 1994 Regia Jessie Nelson Interpreti principali Whoopi Goldberg, Ray Liotta, Tina Majorino, Joan Cusack, Larry Miller, Brent Spiner Sinossi Rimasto solo dopo la perdita della moglie, un padre deve occuparsi della figlia, chiusa in un silenzio profondo. L’arrivo di una nuova governante cambia lentamente gli equilibri domestici, introducendo ascolto, attenzione e una diversa quotidianità. Tra difficoltà emotive e piccoli gesti, la storia segue un percorso di ricostruzione familiare intimo e misurato. Budget di produzione 15–20 milioni di dollari Incassi circa 20 milioni di dollari

*- L.A. Confidential - LA7 Cinema (21:15)

Titolo L.A. Confidential Anno di uscita 1997 Regia Curtis Hanson Interpreti principali Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny DeVito, James Cromwell Sinossi Nella Los Angeles dei primi anni Cinquanta, una brutale sparatoria in un locale notturno diventa il punto di partenza per un’indagine complessa. Tre poliziotti molto diversi tra loro, divisi da metodi e ambizioni, seguono piste che si intrecciano tra potere, celebrità e criminalità. Avvicinandosi alla verità, scoprono un sistema più oscuro e ramificato di quanto immaginassero. Budget di produzione circa 35 milioni di dollari Incassi circa 126,2 milioni di dollari

Come un uragano - LA 5 (21:25)

Titolo Come un uragano Anno di uscita 2008 Regia George C. Wolfe Interpreti principali Diane Lane, Richard Gere, Christopher Meloni, Viola Davis, Scott Glenn, James Franco Sinossi In cerca di una pausa da una vita personale complicata, una donna accetta di gestire per qualche giorno una locanda affacciata sull’oceano in una tranquilla cittadina costiera. L’arrivo di un ospite solitario e l’imminenza di una tempesta cambiano l’atmosfera del luogo, dando origine a un incontro inatteso destinato a lasciare un segno profondo. Budget di produzione circa 30 milioni di dollari Incassi circa 84,4 milioni di dollari

I migliori giorni - Cine34 (21:00)

Titolo I migliori giorni Anno di uscita 2023 Regia Massimiliano Bruno, Edoardo Leo Interpreti principali Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero Sinossi Quattro ricorrenze simboliche dell’anno diventano lo scenario di storie diverse, tra relazioni, aspettative e piccoli conflitti quotidiani. Dal cenone della vigilia di Natale alla festa delle donne, passando per Capodanno e San Valentino, momenti tradizionalmente dedicati alla celebrazione rivelano dinamiche impreviste e fragilità nascoste dietro la ricerca dei cosiddetti giorni più felici. Budget di produzione n.d. Incassi circa 1,9 milioni di euro