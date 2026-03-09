Stasera in TV, programmi e film di lunedì 9 marzo in prima serata

Stasera in TV: torna un grande lunedì di prime visioni sulla TV generalista, con diversi programmi di successo e nuove fiction che promettono bene in materia di consensi e pubblico.
Su RAI 1, infatti, ecco la prima puntata della serie Guerrieri - La regola dell’equilibrio, con Alessandro Gassman nei panni di un irreprensibile avvocato. Di contro, su CANALE 5 arriva la seconda puntata di Scherzi a Parte, in prima serata con un nuovo format guidato da Max Giusti. Settimana scorsa la prima uscita fu un vero e proprio boom di ascolti.
Sugli altri canali, invece, torna il solito palinsesto, tra film, programmi di approfondimento e talk su attualità e politica. Il cinema è protagonista sia sulla TV generalista che sui canali tematici con diversi cult e anche qualche novità per il mercato italiano del piccolo schermo.
Programmi TV stasera, 9 marzo 2026: cosa vedere tra film, show e intrattenimento sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, lunedì 9 marzo 2026.
- RAI 1 - Guerrieri - La regola dell’equilibrio (dalle 21:30): prima puntata della serie TV con Alessandro Gassman nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri
- RAI 2 - Chi segna vince (dalle 21:20): la storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane, con Michael Fassbender
- RAI 3 - Lo Stato delle Cose (dalle 21:20): talk d’attualità condotto da Massimo Giletti
- RETE 4 - Quarta Repubblica (dalle 21:34): programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro
- CANALE 5 - Scherzi a parte (dalle 21:20): il ritorno del celebre programma, condotto da Max Giusti: tra i malcapitati degli scherzi troviamo Selvaggia Lucarelli, Samira Lui, Claudio Amendola, Ermal Meta, Matteo Bassetti e Filippo Bisciglia
- ITALIA 1 - Top Gun (dalle 21:30): cult d’azione indimenticabile del 1986 con Tom Cruise, diretto da Tony Scott
- LA7 - La Torre di Babele - Mafia alla sbarra (dalle 21:15): programma di cultura e approfondimento condotto da Corrado Augias
- TV8 - The Equalizer - Il vendicatore (dalle 21:40): thriller tra crime e azione del 2014 con Denzel Washington
- NOVE - Angeli e Demoni (dalle 21:30): il ritorno di Tom Hanks nei panni del professor Robert Langdon nel film del 2009 tratto dal bestseller di Dan Brown
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di lunedì 9 marzo
Chi, invece, vuole rilassarsi davanti a un bel film, sappia che tra TV generalista e canali tematici c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Chi segna vince - RAI 2 (21:20)
|Titolo
|Chi segna vince
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|Taika Waititi
|Interpreti principali
|Michael Fassbender, Oscar Kightley, Kaimana, David Fane, Rachel House, Beulah Koale
|Sinossi
|Dopo una delle sconfitte più pesanti mai registrate nella storia del calcio internazionale, la nazionale delle Samoa Americane affronta un nuovo percorso di ricostruzione sportiva e personale. L’arrivo di un allenatore determinato introduce metodi e prospettive diverse, mettendo alla prova un gruppo di giocatori chiamati a cambiare mentalità e a inseguire un risultato che sembra impossibile.
|Budget di produzione
|10–14 milioni di dollari
|Incassi
|circa 18,6 milioni di dollari
- Top Gun - Italia 1 (21:30)
|Titolo
|Top Gun
|Anno di uscita
|1986
|Regia
|Tony Scott
|Interpreti principali
|Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt, Michael Ironside
|Sinossi
|Tra i piloti più promettenti dell’aviazione militare, Maverick e il suo navigatore Goose vengono inviati in California per un programma di addestramento d’élite. In un ambiente dominato da competizione, rischio e disciplina, il talento di Maverick emerge ma mette anche alla prova il suo equilibrio personale. Tra missioni, rivalità e un incontro inatteso, dovrà dimostrare di essere all’altezza.
|Budget di produzione
|circa 15 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 357 milioni di dollari
- The Equalizer - Il vendicatore - TV8 (21:40)
|Titolo
|The Equalizer - Il vendicatore
|Anno di uscita
|2014
|Regia
|Antoine Fuqua
|Interpreti principali
|Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, Johnny Skourtis, David Harbour, Haley Bennett
|Sinossi
|In una quotidianità apparentemente anonima, un uomo dal passato operativo sceglie di non voltarsi dall’altra parte quando la violenza rompe un fragile equilibrio. Un intervento che nasce come gesto personale attira l’attenzione di un’organizzazione criminale strutturata, trasformando la routine in una spirale di tensione e confronto. Metodo, controllo e determinazione ridefiniscono i ruoli, ribaltando progressivamente i rapporti di forza.
|Budget di produzione
|circa 55 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 192,3 milioni di dollari
- Angeli e demoni - NOVE (21:30)
|Titolo
|Angeli e demoni
|Anno di uscita
|2009
|Regia
|Ron Howard
|Interpreti principali
|Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino, Nikolaj Lie Kaas
|Sinossi
|Dopo la morte del pontefice, il Vaticano si trova al centro di una crisi che minaccia l’intero mondo cristiano. Con quattro cardinali scomparsi e un’antica società segreta pronta a colpire nel cuore di Roma, un professore di simbologia viene chiamato a decifrare indizi nascosti tra storia, fede e potere prima che il tempo si esaurisca.
|Budget di produzione
|circa 150 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 485 milioni di dollari
|Titolo
|Shazam!
|Anno di uscita
|2019
|Regia
|David F. Sandberg
|Interpreti principali
|Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faithe Herman
|Sinossi
|Billy è un ragazzo cresciuto senza una famiglia stabile e fatica ad adattarsi alla nuova casa adottiva. Quando un incontro inatteso con un antico mago gli conferisce poteri straordinari, la sua vita cambia improvvisamente. Tra entusiasmo, inesperienza e pericoli reali, Billy dovrà capire come gestire una forza più grande di lui e le responsabilità che comporta.
|Budget di produzione
|circa 100 milioni di dollari
|Incassi
|circa 367,8 milioni di dollari nel mondo
- Benvenuti a ieri - RAI 4 (21:21)
|Titolo
|Benvenuti a ieri
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Dean Israelite
|Interpreti principali
|Jonny Weston, Virginia Gardner, Sofia Black-D’Elia, Sam Lerner, Allen Evangelista, Amy Landecker
|Sinossi
|Un brillante studente delle superiori scopre tra gli oggetti lasciati dal padre scomparso un dispositivo capace di alterare il tempo. Insieme ai suoi amici decide di sperimentarne le possibilità per migliorare la propria vita e conquistare la ragazza che ama. Ma ogni intervento sul passato porta conseguenze imprevedibili, trasformando un gioco entusiasmante in una situazione sempre più rischiosa.
|Budget di produzione
|circa 12 milioni di dollari
|Incassi
|circa 33,2 milioni di dollari
*- Deepwater - Inferno sull’Oceano - Iris (21:13)
|Titolo
|Deepwater - Inferno sull’Oceano
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|Peter Berg
|Interpreti principali
|Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O’Brien, Kate Hudson
|Sinossi
|Nel 2010, al largo del Golfo del Messico, una piattaforma petrolifera è al centro di un turno di lavoro che sembra procedere come molti altri. Decisioni affrettate e controlli superficiali però innescano una situazione fuori controllo, trasformando l’impianto in un luogo di pericolo estremo. Tra caos e fiamme, gli operai devono contare su sangue freddo e determinazione per affrontare l’emergenza.
|Budget di produzione
|110–120 milioni di dollari
|Incassi
|circa 121,8 milioni di dollari
- Gloria Bell - RAI 5 (21:25)
|Titolo
|Gloria Bell
|Anno di uscita
|2019
|Regia
|Sebastián Lelio
|Interpreti principali
|Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Caren Pistorius, Brad Garrett, Sean Astin
|Sinossi
|Divorziata e con due figli ormai grandi, Gloria conduce una vita indipendente fatta di lavoro, responsabilità e notti trascorse nei locali di Los Angeles. Tra musica, incontri e nuove possibilità, l’arrivo di Arnold accende una relazione intensa ma complessa, spingendola a confrontarsi con desideri, limiti e con il bisogno di restare fedele alla propria vitalità.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 11,1 milioni di dollari
- I giganti del West - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|I giganti del West
|Anno di uscita
|1980
|Regia
|Richard Lang
|Interpreti principali
|Charlton Heston, Brian Keith, Victoria Racimo, Stephen Macht, Seymour Cassel, David Ackroyd
|Sinossi
|Nelle terre selvagge del Wyoming, due esperti cacciatori di castori affrontano rivalità, tensioni con le tribù native e un territorio dove ogni equilibrio è fragile. Quando restano coinvolti in una disputa tra gruppi indiani rivali, alleanze e diffidenze si intrecciano, trasformando la loro sopravvivenza in una prova continua tra natura ostile, orgoglio e conflitti personali.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 16,9 milioni di dollari
- Revenge - Cielo HD (21:20)
|Titolo
|Revenge
|Anno di uscita
|2018
|Regia
|Coralie Fargeat
|Interpreti principali
|Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède, Jean-Louis Tribes, Barbara Gateau
|Sinossi
|Un weekend nel deserto, organizzato da un ricco uomo d’affari per trascorrere del tempo con la giovane amante, prende una piega inquietante quando arrivano due ospiti inattesi per una battuta di caccia. In un ambiente isolato e dominato da tensioni e violenza, gli equilibri si spezzano rapidamente, dando origine a una spirale di sopravvivenza e resa dei conti.
|Budget di produzione
|circa 3 milioni di dollari
|Incassi
|circa 929.000–938.000 dollari nel mondo
- Una moglie per papà - Twenty Seven (21:10)
|Titolo
|Una moglie per papà
|Anno di uscita
|1994
|Regia
|Jessie Nelson
|Interpreti principali
|Whoopi Goldberg, Ray Liotta, Tina Majorino, Joan Cusack, Larry Miller, Brent Spiner
|Sinossi
|Rimasto solo dopo la perdita della moglie, un padre deve occuparsi della figlia, chiusa in un silenzio profondo. L’arrivo di una nuova governante cambia lentamente gli equilibri domestici, introducendo ascolto, attenzione e una diversa quotidianità. Tra difficoltà emotive e piccoli gesti, la storia segue un percorso di ricostruzione familiare intimo e misurato.
|Budget di produzione
|15–20 milioni di dollari
|Incassi
|circa 20 milioni di dollari
*- L.A. Confidential - LA7 Cinema (21:15)
|Titolo
|L.A. Confidential
|Anno di uscita
|1997
|Regia
|Curtis Hanson
|Interpreti principali
|Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny DeVito, James Cromwell
|Sinossi
|Nella Los Angeles dei primi anni Cinquanta, una brutale sparatoria in un locale notturno diventa il punto di partenza per un’indagine complessa. Tre poliziotti molto diversi tra loro, divisi da metodi e ambizioni, seguono piste che si intrecciano tra potere, celebrità e criminalità. Avvicinandosi alla verità, scoprono un sistema più oscuro e ramificato di quanto immaginassero.
|Budget di produzione
|circa 35 milioni di dollari
|Incassi
|circa 126,2 milioni di dollari
- Come un uragano - LA 5 (21:25)
|Titolo
|Come un uragano
|Anno di uscita
|2008
|Regia
|George C. Wolfe
|Interpreti principali
|Diane Lane, Richard Gere, Christopher Meloni, Viola Davis, Scott Glenn, James Franco
|Sinossi
|In cerca di una pausa da una vita personale complicata, una donna accetta di gestire per qualche giorno una locanda affacciata sull’oceano in una tranquilla cittadina costiera. L’arrivo di un ospite solitario e l’imminenza di una tempesta cambiano l’atmosfera del luogo, dando origine a un incontro inatteso destinato a lasciare un segno profondo.
|Budget di produzione
|circa 30 milioni di dollari
|Incassi
|circa 84,4 milioni di dollari
- I migliori giorni - Cine34 (21:00)
|Titolo
|I migliori giorni
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|Massimiliano Bruno, Edoardo Leo
|Interpreti principali
|Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero
|Sinossi
|Quattro ricorrenze simboliche dell’anno diventano lo scenario di storie diverse, tra relazioni, aspettative e piccoli conflitti quotidiani. Dal cenone della vigilia di Natale alla festa delle donne, passando per Capodanno e San Valentino, momenti tradizionalmente dedicati alla celebrazione rivelano dinamiche impreviste e fragilità nascoste dietro la ricerca dei cosiddetti giorni più felici.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 1,9 milioni di euro