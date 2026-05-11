Stasera in TV, programmi e film di lunedì 11 maggio in prima serata

Stasera in TV: torna un grande lunedì di prime visioni sulla TV generalista, sulla falsa riga di sette giorni fa (ma anche con qualche novità), con diversi programmi di successo, show acclamati e tante fiction nuove di zecca.

Su RAI 1, infatti, troviamo la seconda uscita primaverile di Ulisse: il piacere della scoperta, con Alberto Angela che dopo New York ci porta in Giappone. Di contro, su CANALE 5 ritornano I Cesaroni, che settimana scorsa hanno vinto di poco la lotta degli ascolti TV con oltre 2,7 milioni di spettatori.

Sugli altri canali, invece, c’è un po’ di tutto in palinsesto, tra i soliti talk d’attualità e politica e anche qualche nuovo contenitore d’approfondimento sui canali secondari. The Unknown - Fino all’ultimo bivio su RAI 2 è il nuovo game show della serata, con al timone Elettra Lamborghini e Scintilla, mentre su TV8 ecco di nuovo il GialappaShow. Su ITALIA 1 spazio all’unico film dei canali generalisti, Attacco al potere 2. Discorso diverso, invece, per i canali tematici.

Programmi TV stasera, 11 maggio 2026: cosa vedere tra film, show e intrattenimento sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, lunedì 11 maggio 2026.

RAI 1 - Ulisse: il piacere della scoperta (dalle 21:30 ) : seconda puntata del documentario di successo condotto da Alberto Angela, che viaggia alla scoperta delle meraviglie giapponesi

: seconda puntata del documentario di successo condotto da Alberto Angela, che viaggia alla scoperta delle meraviglie giapponesi RAI 2 - The Unknown - Fino all’ultimo bivio (dalle 21:20 ) : prima puntata del nuovo divertente game show condotto da Scintilla ed Elettra Lamborghini

: prima puntata del nuovo divertente game show condotto da Scintilla ed Elettra Lamborghini RAI 3 - NewsRoom (dalle 21:20 ) : contenitore di notizie e reportage da tutto il mondo, condotto da Monica Maggioni

: contenitore di notizie e reportage da tutto il mondo, condotto da Monica Maggioni RETE 4 - Quarta Repubblica (dalle 21:33 ) : programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro

: programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro CANALE 5 - I Cesaroni (dalle 21:21 ) : episodio numero 8 della settima stagione, a 12 anni dall’ultima storia. Cast rinnovato, capitanato sempre da Claudio Amendola

: episodio numero 8 della settima stagione, a 12 anni dall’ultima storia. Cast rinnovato, capitanato sempre da Claudio Amendola ITALIA 1 - Attacco al Potere 2 (dalle 21:29 ) : film del 2016 diretto da Babak Najafi, secondo capitolo della saga con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman, Melissa Leo e Robert Forster

: film del 2016 diretto da Babak Najafi, secondo capitolo della saga con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman, Melissa Leo e Robert Forster LA7 - La Torre di Babele (dalle 21:15 ) : programma di cultura e approfondimento condotto da Corrado Augias

: programma di cultura e approfondimento condotto da Corrado Augias TV8 - GialappaShow (dalle 21:40 ) : nuova edizione del programma irriverente firmato dalla Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest

: nuova edizione del programma irriverente firmato dalla Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest NOVE - Little Big Italy (dalle 21:30): nuova puntata del programma di viaggi e cucina condotto da Francesco Panella

Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di lunedì 11 maggio

Chi, invece, vuole rilassarsi davanti a un bel film, sappia che tra TV generalista e canali tematici c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

Attacco al potere 2 - Italia 1 (21:29)

Titolo Attacco al potere 2 Anno di uscita 2016 Regia Babak Najafi Interpreti principali Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman, Melissa Leo, Robert Forster Sinossi Quello che dovrebbe essere un momento di cordoglio internazionale si trasforma improvvisamente in uno scenario ad altissima tensione. Nel cuore di Londra, tra apparati di sicurezza e leader politici riuniti da tutto il mondo, un attacco coordinato mette in crisi gli equilibri globali. Ancora una volta, un agente dei servizi segreti americani si ritrova al centro di una corsa contro il tempo per evitare il caos. Budget di produzione circa 60 milioni di dollari Incassi oltre 205 milioni di dollari

Transformers - Il risveglio - 20 (21:10)

Titolo Transformers - Il risveglio Anno di uscita 2023 Regia Steven Caple Jr. Interpreti principali Anthony Ramos, Dominique Fishback, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh Sinossi Tra antiche reliquie, minacce cosmiche e alleanze inattese, due giovani newyorkesi si ritrovano coinvolti in uno scontro che potrebbe cambiare il destino di più mondi. Mentre i Transformers cercano un modo per tornare su Cybertron, una forza distruttiva si avvicina sempre di più alla Terra, costringendo umani e robot a unire le forze contro un nemico apparentemente inarrestabile. Budget di produzione 195-200 milioni di dollari Incassi circa 440 milioni di dollari

Il colore viola - Iris (21:14)

Titolo Il colore viola Anno di uscita 1985 Regia Steven Spielberg Interpreti principali Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Willard E. Pugh, Akosua Busia Sinossi Nella Georgia dei primi del Novecento, la giovane Celie affronta un’esistenza segnata da violenze, separazioni e privazioni che sembrano soffocare ogni speranza. Mentre il legame con la sorella Nettie resta l’unico filo capace di darle forza, una serie di incontri e cambiamenti inattesi mette lentamente in discussione il destino che altri hanno deciso per lei. Budget di produzione circa 15 milioni di dollari Incassi oltre 98 milioni di dollari

Sfida all’O.K. Corral - RAI Movie (21:10)

Titolo Sfida all’O.K. Corral Anno di uscita 1957 Regia John Sturges Interpreti principali Burt Lancaster, Kirk Douglas, Jo Van Fleet, Rhonda Fleming, John Ireland, Lyle Bettger Sinossi A Dodge City, segnata dalla violenza della banda dei Clanton, si intrecciano amicizia, lealtà e tensioni personali. Lo sceriffo Wyatt Earp e Doc Holliday condividono un legame profondo ma fragile, messo alla prova da scelte difficili e ferite intime. In un clima sempre più teso, la ricerca di giustizia prende forma in un percorso carico di conflitti e determinazione. Budget di produzione Circa 2 milioni di dollari Incassi Oltre 6 milioni di dollari in Nord America (fino a 11,8 milioni secondo altre stime)

Come ti ammazzo il bodyguard - Cielo (21:15)

Titolo Come ti ammazzo il bodyguard Anno di uscita 2017 Regia Patrick Hughes Interpreti principali Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Élodie Yung, Joaquim de Almeida Sinossi Dopo un clamoroso passo falso professionale, una guardia del corpo caduta in disgrazia riceve un incarico ad altissimo rischio: proteggere un sicario ricercato e accompagnarlo fino a un processo internazionale decisivo. Tra inseguimenti, agguati e tensioni continue, la missione si trasforma rapidamente in una corsa contro il tempo tra Europa e criminalità organizzata. Budget di produzione circa 30 milioni di dollari Incassi oltre 183 milioni di dollari

Beethoven - Twenty Seven (21:16)

Titolo Beethoven Anno di uscita 1992 Regia Brian Levant Interpreti principali Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose Karr Sinossi L’arrivo improvviso di un cucciolo di San Bernardo sconvolge la quotidianità della famiglia Newton, inizialmente divisa sulla possibilità di accoglierlo in casa. Col passare del tempo il cane conquista tutti, diventando parte integrante della famiglia. Quando però emergono comportamenti sospetti attorno al veterinario che segue l’animale, i Newton iniziano a dubitare delle sue reali intenzioni e decidono di andare fino in fondo per capire la verità. Budget di produzione circa 18 milioni di dollari Incassi oltre 147 milioni di dollari nel mondo

Vertical Limit - LA7D (21:15)

Titolo Vertical Limit Anno di uscita 2000 Regia Martin Campbell Interpreti principali Chris O’Donnell, Robin Tunney, Bill Paxton, Scott Glenn, Izabella Scorupco, Nicholas Lea Sinossi Una spedizione estrema sulle montagne del K2 si trasforma in una corsa contro il tempo dopo un incidente che intrappola alcuni alpinisti in condizioni proibitive. Per affrontare il recupero, un ex scalatore è costretto a confrontarsi con il trauma che lo aveva allontanato dalle vette, affrontando una missione ad altissimo rischio tra ghiaccio, valanghe e scelte decisive. Budget di produzione circa 75 milioni di dollari Incassi oltre 215 milioni di dollari

Io e Lulù - La 5 (21:22)

Titolo Io e Lulù Anno di uscita 2022 Regia Channing Tatum Interpreti principali Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Ethan Suplee, Bill Burr, Q’orianka Kilcher Sinossi Un ex soldato affronta un lungo viaggio attraverso il Pacifico insieme a un cane militare segnato dagli stessi traumi della guerra. Tra tensioni, imprevisti e silenzi difficili da colmare, il percorso verso una cerimonia in memoria di un commilitone si trasforma lentamente in un confronto personale con il dolore, la perdita e la possibilità di ritrovare un equilibrio. Budget di produzione 15 milioni di dollari Incassi oltre 84 milioni di dollari

Se mi lasci non vale - Cine34 (21:00)

Titolo Se mi lasci non vale Anno di uscita 2016 Regia Vincenzo Salemme Interpreti principali Vincenzo Salemme, Paolo Calabresi, Carlo Buccirosso, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè Sinossi Due uomini accomunati da una delusione sentimentale si incontrano per caso e trasformano la reciproca amarezza in un’improbabile alleanza. Tra propositi di rivalsa, situazioni imprevedibili e il coinvolgimento di un eccentrico attore teatrale, il loro piano prende una piega sempre più complicata, mettendo alla prova amicizia, orgoglio e capacità di lasciarsi il passato alle spalle. Budget di produzione n.d. Incassi circa 2,2–2,4 milioni di euro