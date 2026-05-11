Stasera in TV, programmi e film di lunedì 11 maggio in prima serata

Ancora I Cesaroni su CANALE 5, mentre ritorna anche Alberto Angela sull’ammiraglia RAI. Nuovo show in onda su RAI 2. Ecco cosa c’è in TV stasera, lunedì 11 maggio 2026
Stasera in TV: torna un grande lunedì di prime visioni sulla TV generalista, sulla falsa riga di sette giorni fa (ma anche con qualche novità), con diversi programmi di successo, show acclamati e tante fiction nuove di zecca.
Su RAI 1, infatti, troviamo la seconda uscita primaverile di Ulisse: il piacere della scoperta, con Alberto Angela che dopo New York ci porta in Giappone. Di contro, su CANALE 5 ritornano I Cesaroni, che settimana scorsa hanno vinto di poco la lotta degli ascolti TV con oltre 2,7 milioni di spettatori.
Sugli altri canali, invece, c’è un po’ di tutto in palinsesto, tra i soliti talk d’attualità e politica e anche qualche nuovo contenitore d’approfondimento sui canali secondari. The Unknown - Fino all’ultimo bivio su RAI 2 è il nuovo game show della serata, con al timone Elettra Lamborghini e Scintilla, mentre su TV8 ecco di nuovo il GialappaShow. Su ITALIA 1 spazio all’unico film dei canali generalisti, Attacco al potere 2. Discorso diverso, invece, per i canali tematici.
Programmi TV stasera, 11 maggio 2026: cosa vedere tra film, show e intrattenimento sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, lunedì 11 maggio 2026.
- RAI 1 - Ulisse: il piacere della scoperta (dalle 21:30): seconda puntata del documentario di successo condotto da Alberto Angela, che viaggia alla scoperta delle meraviglie giapponesi
- RAI 2 - The Unknown - Fino all’ultimo bivio (dalle 21:20): prima puntata del nuovo divertente game show condotto da Scintilla ed Elettra Lamborghini
- RAI 3 - NewsRoom (dalle 21:20): contenitore di notizie e reportage da tutto il mondo, condotto da Monica Maggioni
- RETE 4 - Quarta Repubblica (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Nicola Porro
- CANALE 5 - I Cesaroni (dalle 21:21): episodio numero 8 della settima stagione, a 12 anni dall’ultima storia. Cast rinnovato, capitanato sempre da Claudio Amendola
- ITALIA 1 - Attacco al Potere 2 (dalle 21:29): film del 2016 diretto da Babak Najafi, secondo capitolo della saga con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman, Melissa Leo e Robert Forster
- LA7 - La Torre di Babele (dalle 21:15): programma di cultura e approfondimento condotto da Corrado Augias
- TV8 - GialappaShow (dalle 21:40): nuova edizione del programma irriverente firmato dalla Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest
- NOVE - Little Big Italy (dalle 21:30): nuova puntata del programma di viaggi e cucina condotto da Francesco Panella
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Chi, invece, vuole rilassarsi davanti a un bel film, sappia che tra TV generalista e canali tematici c’è tanta carne al fuoco, sia a livello italiano che internazionale. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- Attacco al potere 2 - Italia 1 (21:29)
|Titolo
|Attacco al potere 2
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|Babak Najafi
|Interpreti principali
|Gerard Butler, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman, Melissa Leo, Robert Forster
|Sinossi
|Quello che dovrebbe essere un momento di cordoglio internazionale si trasforma improvvisamente in uno scenario ad altissima tensione. Nel cuore di Londra, tra apparati di sicurezza e leader politici riuniti da tutto il mondo, un attacco coordinato mette in crisi gli equilibri globali. Ancora una volta, un agente dei servizi segreti americani si ritrova al centro di una corsa contro il tempo per evitare il caos.
|Budget di produzione
|circa 60 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 205 milioni di dollari
- Transformers - Il risveglio - 20 (21:10)
|Titolo
|Transformers - Il risveglio
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|Steven Caple Jr.
|Interpreti principali
|Anthony Ramos, Dominique Fishback, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh
|Sinossi
|Tra antiche reliquie, minacce cosmiche e alleanze inattese, due giovani newyorkesi si ritrovano coinvolti in uno scontro che potrebbe cambiare il destino di più mondi. Mentre i Transformers cercano un modo per tornare su Cybertron, una forza distruttiva si avvicina sempre di più alla Terra, costringendo umani e robot a unire le forze contro un nemico apparentemente inarrestabile.
|Budget di produzione
|195-200 milioni di dollari
|Incassi
|circa 440 milioni di dollari
- Il colore viola - Iris (21:14)
|Titolo
|Il colore viola
|Anno di uscita
|1985
|Regia
|Steven Spielberg
|Interpreti principali
|Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Willard E. Pugh, Akosua Busia
|Sinossi
|Nella Georgia dei primi del Novecento, la giovane Celie affronta un’esistenza segnata da violenze, separazioni e privazioni che sembrano soffocare ogni speranza. Mentre il legame con la sorella Nettie resta l’unico filo capace di darle forza, una serie di incontri e cambiamenti inattesi mette lentamente in discussione il destino che altri hanno deciso per lei.
|Budget di produzione
|circa 15 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 98 milioni di dollari
- Sfida all’O.K. Corral - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|Sfida all’O.K. Corral
|Anno di uscita
|1957
|Regia
|John Sturges
|Interpreti principali
|Burt Lancaster, Kirk Douglas, Jo Van Fleet, Rhonda Fleming, John Ireland, Lyle Bettger
|Sinossi
|A Dodge City, segnata dalla violenza della banda dei Clanton, si intrecciano amicizia, lealtà e tensioni personali. Lo sceriffo Wyatt Earp e Doc Holliday condividono un legame profondo ma fragile, messo alla prova da scelte difficili e ferite intime. In un clima sempre più teso, la ricerca di giustizia prende forma in un percorso carico di conflitti e determinazione.
|Budget di produzione
|Circa 2 milioni di dollari
|Incassi
|Oltre 6 milioni di dollari in Nord America (fino a 11,8 milioni secondo altre stime)
- Come ti ammazzo il bodyguard - Cielo (21:15)
|Titolo
|Come ti ammazzo il bodyguard
|Anno di uscita
|2017
|Regia
|Patrick Hughes
|Interpreti principali
|Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Élodie Yung, Joaquim de Almeida
|Sinossi
|Dopo un clamoroso passo falso professionale, una guardia del corpo caduta in disgrazia riceve un incarico ad altissimo rischio: proteggere un sicario ricercato e accompagnarlo fino a un processo internazionale decisivo. Tra inseguimenti, agguati e tensioni continue, la missione si trasforma rapidamente in una corsa contro il tempo tra Europa e criminalità organizzata.
|Budget di produzione
|circa 30 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 183 milioni di dollari
- Beethoven - Twenty Seven (21:16)
|Titolo
|Beethoven
|Anno di uscita
|1992
|Regia
|Brian Levant
|Interpreti principali
|Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose Karr
|Sinossi
|L’arrivo improvviso di un cucciolo di San Bernardo sconvolge la quotidianità della famiglia Newton, inizialmente divisa sulla possibilità di accoglierlo in casa. Col passare del tempo il cane conquista tutti, diventando parte integrante della famiglia. Quando però emergono comportamenti sospetti attorno al veterinario che segue l’animale, i Newton iniziano a dubitare delle sue reali intenzioni e decidono di andare fino in fondo per capire la verità.
|Budget di produzione
|circa 18 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 147 milioni di dollari nel mondo
- Vertical Limit - LA7D (21:15)
|Titolo
|Vertical Limit
|Anno di uscita
|2000
|Regia
|Martin Campbell
|Interpreti principali
|Chris O’Donnell, Robin Tunney, Bill Paxton, Scott Glenn, Izabella Scorupco, Nicholas Lea
|Sinossi
|Una spedizione estrema sulle montagne del K2 si trasforma in una corsa contro il tempo dopo un incidente che intrappola alcuni alpinisti in condizioni proibitive. Per affrontare il recupero, un ex scalatore è costretto a confrontarsi con il trauma che lo aveva allontanato dalle vette, affrontando una missione ad altissimo rischio tra ghiaccio, valanghe e scelte decisive.
|Budget di produzione
|circa 75 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 215 milioni di dollari
- Io e Lulù - La 5 (21:22)
|Titolo
|Io e Lulù
|Anno di uscita
|2022
|Regia
|Channing Tatum
|Interpreti principali
|Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Ethan Suplee, Bill Burr, Q’orianka Kilcher
|Sinossi
|Un ex soldato affronta un lungo viaggio attraverso il Pacifico insieme a un cane militare segnato dagli stessi traumi della guerra. Tra tensioni, imprevisti e silenzi difficili da colmare, il percorso verso una cerimonia in memoria di un commilitone si trasforma lentamente in un confronto personale con il dolore, la perdita e la possibilità di ritrovare un equilibrio.
|Budget di produzione
|15 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 84 milioni di dollari
- Se mi lasci non vale - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Se mi lasci non vale
|Anno di uscita
|2016
|Regia
|Vincenzo Salemme
|Interpreti principali
|Vincenzo Salemme, Paolo Calabresi, Carlo Buccirosso, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè
|Sinossi
|Due uomini accomunati da una delusione sentimentale si incontrano per caso e trasformano la reciproca amarezza in un’improbabile alleanza. Tra propositi di rivalsa, situazioni imprevedibili e il coinvolgimento di un eccentrico attore teatrale, il loro piano prende una piega sempre più complicata, mettendo alla prova amicizia, orgoglio e capacità di lasciarsi il passato alle spalle.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 2,2–2,4 milioni di euro
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