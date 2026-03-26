Stasera in TV, programmi e film di giovedì 26 marzo in prima serata

Stasera in TV: dopo l’ennesima vittoria ieri sera di Stasera Tutto è Possibile di ieri sera su RAI 2, con Stefano De Martino ancor più in rampa di lancio, anche stasera il vincitore annunciato degli ascolti TV si trova in RAI, precisamente su RAI 1 con la nazionale di calcio azzurra che si gioca un bel pezzo del ticket d’accesso ai mondiali 2026 nella sfida di Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Un match delicatissimo, primo capitolo degli spareggi da dentro o fuori da brividi che aspetta la nostra nazionale.
Dall’altra parte, Mediaset schiera un prodotto per “andare sul sicuro”: Forbidden Fruit, dizi turca che attira sempre un buon seguito indipendentemente da dove viene collocata nel palinsesto.
Ma, come ogni giovedì, anche stasera torna su RAI 3 Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se la vedrà anche con PiazzaPulita e Dritto e Rovescio, i grandi classici dell’approfondimento di serata.
E c’è anche il cinema. Su ITALIA 1, infatti, troviamo uno dei cult dei film catastrofici, The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo, mentre su TV8 ecco il dramma romantico Il profumo del mosto selvatico, che quest’anno compie le 30 primavere. Ecco tutto sulla programmazione TV di questa sera, giovedì 26 marzo 2026.
Programmi TV stasera, 26 marzo 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali
Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, giovedì 26 febbraio 2026.
- RAI 1 - Spareggio Mondiali 2026: Italia-Irlanda del Nord (dalle 20:30): semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, da Bergamo
- RAI 2 - Ore 14 Sera (dalle 21:20): programma d’attualità e cronaca condotto da Milo Infante
- RAI 3 - Splendida Cornice (dalle 21:20): talk d’approfondimento e interviste condotto da Geppi Cucciari
- RETE 4 - Dritto e Rovescio (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Paolo Del Debbio
- CANALE 5 - Forbidden Fruit (dalle 21:21): dizi turca intensa e di successo che racconta intrighi, passioni e denaro nell’alta società di Istanbul
- ITALIA 1 - The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo (dalle 21:30): disaster movie del 2004 diretto da Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal e Emmy Rossum
- LA7 - PiazzaPulita (dalle 21:15): programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli
- TV8 - Il profumo del mosto selvatico (dalle 21:40): intrigo romantico del 1995 diretto da Alfonso Aráu, con Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón e Anthony Quinn
- NOVE - Only Fun - Comico Show (dalle 21:30): il ritorno del programma comico condotto da Belen Rodriguez e i Panpers
Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di giovedì 26 marzo
Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.
- The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo - Italia 1 (21:30)
|Titolo
|The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo
|Anno di uscita
|2004
|Regia
|Roland Emmerich
|Interpreti principali
|Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward
|Sinossi
|Quando segnali climatici estremi iniziano a manifestarsi con rapidità inquietante, un esperto si rende conto che una catastrofe globale è ormai imminente. Tra istituzioni impreparate e fenomeni sempre più devastanti, la lotta per la sopravvivenza si intreccia a una corsa contro il tempo, dove le scelte individuali diventano decisive in un mondo che cambia improvvisamente volto.
|Budget di produzione
|circa 125 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 552 milioni di dollari
- Il profumo del mosto selvatico - TV8 (21:40)
|Titolo
|Il profumo del mosto selvatico
|Anno di uscita
|1995
|Regia
|Alfonso Aráu
|Interpreti principali
|Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn, Angélica Aragón, Evangelina Elizondo, Debra Messing
|Sinossi
|Dopo la guerra, un uomo in cerca di stabilità si trova coinvolto nella vita di una giovane donna segnata da una situazione difficile. Un incontro casuale si trasforma in un accordo inatteso, capace di cambiare le prospettive di entrambi. Tra tensioni familiari e identità costruite, il loro percorso si sviluppa in un contesto ricco di emozioni e tradizioni.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 90,5 milioni di dollari
- La mummia - Il ritorno - 20 (21:08)
|Titolo
|La mummia - Il ritorno
|Anno di uscita
|2001
|Regia
|Stephen Sommers
|Interpreti principali
|Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velásquez
|Sinossi
|Un’antica maledizione riemerge dal passato minacciando di travolgere il presente con forze sovrannaturali fuori controllo. Tra risvegli oscuri e antiche alleanze, una famiglia si ritrova al centro di un conflitto che intreccia mito e realtà. In un crescendo di pericoli e rivelazioni, solo il coraggio e l’ingegno potranno contrastare un destino apparentemente già scritto.
|Budget di produzione
|circa 98 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 433–443 milioni di dollari
- Testimone involontario - IRIS (21:12)
|Titolo
|Testimone involontario
|Anno di uscita
|1997
|Regia
|David Hogan
|Interpreti principali
|Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Jill Hennessy, Paul Sorvino, Eric Roberts, Robert Culp
|Sinossi
|Condannato per un crimine che gli ha spezzato la carriera, un ex militare riceve un’offerta che potrebbe salvarlo dalla pena capitale. Accettando una missione apparentemente chiara, si ritrova invece intrappolato in un sistema di interessi occulti e giochi di potere, dove nulla è come sembra e ogni scelta può cambiare il suo destino.
|Budget di produzione
|circa 25 milioni di dollari
|Incassi
|circa 15,4 milioni di dollari (USA)
- Io, noi e Gaber - RAI 5 (21:22)
|Titolo
|Io, noi e Gaber
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|Riccardo Milani
|Interpreti principali
|Claudio Bisio, Ombretta Colli, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Luigi Vignali
|Sinossi
|Tra ricordi personali e testimonianze pubbliche, prende forma il ritratto di un artista capace di attraversare linguaggi e generazioni. Mentre il racconto si muove tra luoghi simbolici e voci diverse, emerge il percorso umano e creativo di una figura che ha segnato profondamente la cultura italiana, restituendone complessità e unicità.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|oltre 611.000 euro in Italia
- The Miracle Club - RAI Movie (21:10)
|Titolo
|The Miracle Club
|Anno di uscita
|2023
|Regia
|Thaddeus O’Sullivan
|Interpreti principali
|Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates, Agnes O’Casey, Stephen Rea, Mark O’Halloran
|Sinossi
|In una cittadina irlandese degli anni ’60, un gruppo di donne decide di rompere la routine quotidiana intraprendendo un viaggio verso Lourdes. Tra aspettative, tensioni mai risolte e vecchie rivalità che riemergono, l’esperienza si trasforma in un confronto diretto con il passato e con ciò che ciascuna di loro cerca davvero.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|n.d.
- Joker - Wild Card - Cielo (21:20)
|Titolo
|Joker - Wild Card
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Simon West
|Interpreti principali
|Jason Statham, Michael Angarano, Dominik Garcia, Milo Ventimiglia, Hope Davis, Max Casella
|Sinossi
|A Las Vegas, un ex militare lavora come guardia del corpo tra casinò e clienti facoltosi, cercando di mettere da parte abbastanza denaro per cambiare vita. Quando una conoscente gli chiede aiuto dopo un’aggressione, si ritrova coinvolto in una vicenda più grande del previsto, dove ogni scelta può avere conseguenze imprevedibili.
|Budget di produzione
|circa 30 milioni di dollari
|Incassi
|circa 6 milioni di dollari
- Forrest Gump - Twenty Seven (21:10)
|Titolo
|Forrest Gump
|Anno di uscita
|1994
|Regia
|Robert Zemeckis
|Interpreti principali
|Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Michael Conner Humphreys
|Sinossi
|La vita di un uomo semplice si intreccia con eventi cruciali della storia contemporanea, tra incontri inattesi e percorsi imprevedibili. Spinto dagli insegnamenti ricevuti e da un’innata determinazione, attraversa diverse fasi della propria esistenza lasciando un segno inconsapevole nel mondo che lo circonda, mentre cerca un senso profondo nei legami e nelle scelte che compie.
|Budget di produzione
|55 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 678 milioni di dollari
- King David - TV2000 (21:05)
|Titolo
|King David
|Anno di uscita
|1985
|Regia
|Bruce Beresford
|Interpreti principali
|Richard Gere, Edward Woodward, Denis Quilley, Alice Krige, Cherie Lunghi, John Castle
|Sinossi
|In un contesto segnato da guerre e profezie, l’ascesa di un giovane destinato a un ruolo cruciale mette in discussione equilibri già fragili. Tra imprese che ne accrescono il prestigio e legami che lo avvicinano al potere, emergono tensioni sempre più profonde con chi governa, aprendo la strada a un conflitto destinato a segnare il futuro di un intero popolo.
|Budget di produzione
|20–25 milioni di dollari
|Incassi
|circa 7,8 milioni di dollari nel mercato nordamericano
- Colpevole d’innocenza - La7 Cinema (21:15)
|Titolo
|Colpevole d’innocenza
|Anno di uscita
|1999
|Regia
|Bruce Beresford
|Interpreti principali
|Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood, Annabeth Gish, Benjamin Weir, Spencer Treat Clark
|Sinossi
|Una vita familiare apparentemente solida viene improvvisamente sconvolta da un’accusa devastante, che porta una donna a confrontarsi con un sistema che la considera colpevole. Tra inganni, fiducia tradita e una perdita irreparabile, la protagonista intraprende un percorso rischioso per riappropriarsi della verità e affrontare le conseguenze di un destino ingiusto.
|Budget di produzione
|40–70 milioni di dollari
|Incassi
|oltre 177 milioni di dollari
- Jenny’s Wedding - LA 5 (21:16)
|Titolo
|Jenny’s Wedding
|Anno di uscita
|2015
|Regia
|Mary Agnes Donoghue
|Interpreti principali
|Katherine Heigl, Tom Wilkinson, Linda Emond, Grace Gummer, Alexis Bledel, Sam McMurray
|Sinossi
|Due donne sono pronte a compiere un passo decisivo che cambierà le loro vite, affrontando una scelta meditata ma non priva di conseguenze. Tra resistenze e difficoltà che emergono lungo il percorso, una delle due dimostra una determinazione incrollabile nel portare avanti il proprio progetto, sfidando aspettative e ostacoli personali e familiari.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|circa 42.927 dollari
- Il vigile - Cine34 (21:00)
|Titolo
|Il vigile
|Anno di uscita
|1960
|Regia
|Luigi Zampa
|Interpreti principali
|Alberto Sordi, Marisa Merlini, Vittorio De Sica, Riccardo Garrone, Mara Berni, Mario Riva
|Sinossi
|In una cittadina di provincia, un uomo semplice ottiene finalmente un impiego pubblico che sogna da tempo, ma il nuovo ruolo si rivela più complesso del previsto. Tra eccessi di zelo, debolezze personali e situazioni paradossali, il suo comportamento lo porterà a scontrarsi con le autorità locali, mettendo a rischio non solo il lavoro, ma anche la propria credibilità.
|Budget di produzione
|n.d.
|Incassi
|n.d.