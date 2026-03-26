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Stasera in TV, programmi e film di giovedì 26 marzo in prima serata

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26 Marzo 2026 - 16:09

L’Italia su RAI 1 si gioca l’accesso al mondiale, mentre sulle altre reti troviamo fiction, film e diversi programmi di approfondimento: ecco cosa c’è in TV stasera, giovedì 26 marzo 2026

Stasera in TV, programmi e film di giovedì 26 marzo in prima serata

Stasera in TV: dopo l’ennesima vittoria ieri sera di Stasera Tutto è Possibile di ieri sera su RAI 2, con Stefano De Martino ancor più in rampa di lancio, anche stasera il vincitore annunciato degli ascolti TV si trova in RAI, precisamente su RAI 1 con la nazionale di calcio azzurra che si gioca un bel pezzo del ticket d’accesso ai mondiali 2026 nella sfida di Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Un match delicatissimo, primo capitolo degli spareggi da dentro o fuori da brividi che aspetta la nostra nazionale.

Dall’altra parte, Mediaset schiera un prodotto per “andare sul sicuro”: Forbidden Fruit, dizi turca che attira sempre un buon seguito indipendentemente da dove viene collocata nel palinsesto.

Ma, come ogni giovedì, anche stasera torna su RAI 3 Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se la vedrà anche con PiazzaPulita e Dritto e Rovescio, i grandi classici dell’approfondimento di serata.

E c’è anche il cinema. Su ITALIA 1, infatti, troviamo uno dei cult dei film catastrofici, The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo, mentre su TV8 ecco il dramma romantico Il profumo del mosto selvatico, che quest’anno compie le 30 primavere. Ecco tutto sulla programmazione TV di questa sera, giovedì 26 marzo 2026.

Programmi TV stasera, 26 marzo 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, giovedì 26 febbraio 2026.

  • RAI 1 - Spareggio Mondiali 2026: Italia-Irlanda del Nord (dalle 20:30): semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, da Bergamo
  • RAI 2 - Ore 14 Sera (dalle 21:20): programma d’attualità e cronaca condotto da Milo Infante
  • RAI 3 - Splendida Cornice (dalle 21:20): talk d’approfondimento e interviste condotto da Geppi Cucciari
  • RETE 4 - Dritto e Rovescio (dalle 21:33): programma di dibattito politico condotto da Paolo Del Debbio
  • CANALE 5 - Forbidden Fruit (dalle 21:21): dizi turca intensa e di successo che racconta intrighi, passioni e denaro nell’alta società di Istanbul
  • ITALIA 1 - The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo (dalle 21:30): disaster movie del 2004 diretto da Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal e Emmy Rossum
  • LA7 - PiazzaPulita (dalle 21:15): programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli
  • TV8 - Il profumo del mosto selvatico (dalle 21:40): intrigo romantico del 1995 diretto da Alfonso Aráu, con Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón e Anthony Quinn
  • NOVE - Only Fun - Comico Show (dalle 21:30): il ritorno del programma comico condotto da Belen Rodriguez e i Panpers

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Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di giovedì 26 marzo

Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

  • The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo - Italia 1 (21:30)
Titolo The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo
Anno di uscita 2004
Regia Roland Emmerich
Interpreti principali Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward
Sinossi Quando segnali climatici estremi iniziano a manifestarsi con rapidità inquietante, un esperto si rende conto che una catastrofe globale è ormai imminente. Tra istituzioni impreparate e fenomeni sempre più devastanti, la lotta per la sopravvivenza si intreccia a una corsa contro il tempo, dove le scelte individuali diventano decisive in un mondo che cambia improvvisamente volto.
Budget di produzione circa 125 milioni di dollari
Incassi oltre 552 milioni di dollari
  • Il profumo del mosto selvatico - TV8 (21:40)
Titolo Il profumo del mosto selvatico
Anno di uscita 1995
Regia Alfonso Aráu
Interpreti principali Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn, Angélica Aragón, Evangelina Elizondo, Debra Messing
Sinossi Dopo la guerra, un uomo in cerca di stabilità si trova coinvolto nella vita di una giovane donna segnata da una situazione difficile. Un incontro casuale si trasforma in un accordo inatteso, capace di cambiare le prospettive di entrambi. Tra tensioni familiari e identità costruite, il loro percorso si sviluppa in un contesto ricco di emozioni e tradizioni.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 90,5 milioni di dollari
  • La mummia - Il ritorno - 20 (21:08)
Titolo La mummia - Il ritorno
Anno di uscita 2001
Regia Stephen Sommers
Interpreti principali Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velásquez
Sinossi Un’antica maledizione riemerge dal passato minacciando di travolgere il presente con forze sovrannaturali fuori controllo. Tra risvegli oscuri e antiche alleanze, una famiglia si ritrova al centro di un conflitto che intreccia mito e realtà. In un crescendo di pericoli e rivelazioni, solo il coraggio e l’ingegno potranno contrastare un destino apparentemente già scritto.
Budget di produzione circa 98 milioni di dollari
Incassi oltre 433–443 milioni di dollari
  • Testimone involontario - IRIS (21:12)
Titolo Testimone involontario
Anno di uscita 1997
Regia David Hogan
Interpreti principali Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Jill Hennessy, Paul Sorvino, Eric Roberts, Robert Culp
Sinossi Condannato per un crimine che gli ha spezzato la carriera, un ex militare riceve un’offerta che potrebbe salvarlo dalla pena capitale. Accettando una missione apparentemente chiara, si ritrova invece intrappolato in un sistema di interessi occulti e giochi di potere, dove nulla è come sembra e ogni scelta può cambiare il suo destino.
Budget di produzione circa 25 milioni di dollari
Incassi circa 15,4 milioni di dollari (USA)
  • Io, noi e Gaber - RAI 5 (21:22)
Titolo Io, noi e Gaber
Anno di uscita 2023
Regia Riccardo Milani
Interpreti principali Claudio Bisio, Ombretta Colli, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Luigi Vignali
Sinossi Tra ricordi personali e testimonianze pubbliche, prende forma il ritratto di un artista capace di attraversare linguaggi e generazioni. Mentre il racconto si muove tra luoghi simbolici e voci diverse, emerge il percorso umano e creativo di una figura che ha segnato profondamente la cultura italiana, restituendone complessità e unicità.
Budget di produzione n.d.
Incassi oltre 611.000 euro in Italia
  • The Miracle Club - RAI Movie (21:10)
Titolo The Miracle Club
Anno di uscita 2023
Regia Thaddeus O’Sullivan
Interpreti principali Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates, Agnes O’Casey, Stephen Rea, Mark O’Halloran
Sinossi In una cittadina irlandese degli anni ’60, un gruppo di donne decide di rompere la routine quotidiana intraprendendo un viaggio verso Lourdes. Tra aspettative, tensioni mai risolte e vecchie rivalità che riemergono, l’esperienza si trasforma in un confronto diretto con il passato e con ciò che ciascuna di loro cerca davvero.
Budget di produzione n.d.
Incassi n.d.
  • Joker - Wild Card - Cielo (21:20)
Titolo Joker - Wild Card
Anno di uscita 2015
Regia Simon West
Interpreti principali Jason Statham, Michael Angarano, Dominik Garcia, Milo Ventimiglia, Hope Davis, Max Casella
Sinossi A Las Vegas, un ex militare lavora come guardia del corpo tra casinò e clienti facoltosi, cercando di mettere da parte abbastanza denaro per cambiare vita. Quando una conoscente gli chiede aiuto dopo un’aggressione, si ritrova coinvolto in una vicenda più grande del previsto, dove ogni scelta può avere conseguenze imprevedibili.
Budget di produzione circa 30 milioni di dollari
Incassi circa 6 milioni di dollari
  • Forrest Gump - Twenty Seven (21:10)
Titolo Forrest Gump
Anno di uscita 1994
Regia Robert Zemeckis
Interpreti principali Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Michael Conner Humphreys
Sinossi La vita di un uomo semplice si intreccia con eventi cruciali della storia contemporanea, tra incontri inattesi e percorsi imprevedibili. Spinto dagli insegnamenti ricevuti e da un’innata determinazione, attraversa diverse fasi della propria esistenza lasciando un segno inconsapevole nel mondo che lo circonda, mentre cerca un senso profondo nei legami e nelle scelte che compie.
Budget di produzione 55 milioni di dollari
Incassi oltre 678 milioni di dollari
  • King David - TV2000 (21:05)
Titolo King David
Anno di uscita 1985
Regia Bruce Beresford
Interpreti principali Richard Gere, Edward Woodward, Denis Quilley, Alice Krige, Cherie Lunghi, John Castle
Sinossi In un contesto segnato da guerre e profezie, l’ascesa di un giovane destinato a un ruolo cruciale mette in discussione equilibri già fragili. Tra imprese che ne accrescono il prestigio e legami che lo avvicinano al potere, emergono tensioni sempre più profonde con chi governa, aprendo la strada a un conflitto destinato a segnare il futuro di un intero popolo.
Budget di produzione 20–25 milioni di dollari
Incassi circa 7,8 milioni di dollari nel mercato nordamericano
  • Colpevole d’innocenza - La7 Cinema (21:15)
Titolo Colpevole d’innocenza
Anno di uscita 1999
Regia Bruce Beresford
Interpreti principali Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood, Annabeth Gish, Benjamin Weir, Spencer Treat Clark
Sinossi Una vita familiare apparentemente solida viene improvvisamente sconvolta da un’accusa devastante, che porta una donna a confrontarsi con un sistema che la considera colpevole. Tra inganni, fiducia tradita e una perdita irreparabile, la protagonista intraprende un percorso rischioso per riappropriarsi della verità e affrontare le conseguenze di un destino ingiusto.
Budget di produzione 40–70 milioni di dollari
Incassi oltre 177 milioni di dollari
  • Jenny’s Wedding - LA 5 (21:16)
Titolo Jenny’s Wedding
Anno di uscita 2015
Regia Mary Agnes Donoghue
Interpreti principali Katherine Heigl, Tom Wilkinson, Linda Emond, Grace Gummer, Alexis Bledel, Sam McMurray
Sinossi Due donne sono pronte a compiere un passo decisivo che cambierà le loro vite, affrontando una scelta meditata ma non priva di conseguenze. Tra resistenze e difficoltà che emergono lungo il percorso, una delle due dimostra una determinazione incrollabile nel portare avanti il proprio progetto, sfidando aspettative e ostacoli personali e familiari.
Budget di produzione n.d.
Incassi circa 42.927 dollari
  • Il vigile - Cine34 (21:00)
Titolo Il vigile
Anno di uscita 1960
Regia Luigi Zampa
Interpreti principali Alberto Sordi, Marisa Merlini, Vittorio De Sica, Riccardo Garrone, Mara Berni, Mario Riva
Sinossi In una cittadina di provincia, un uomo semplice ottiene finalmente un impiego pubblico che sogna da tempo, ma il nuovo ruolo si rivela più complesso del previsto. Tra eccessi di zelo, debolezze personali e situazioni paradossali, il suo comportamento lo porterà a scontrarsi con le autorità locali, mettendo a rischio non solo il lavoro, ma anche la propria credibilità.
Budget di produzione n.d.
Incassi n.d.

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