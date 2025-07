Starlink di Elon Musk down in tutto il mondo, cosa sta succedendo?

Starlink è il servizio di connessione satellitare di Elon Musk, una nuova frontiera della navigazione online che promette di fornire internet anche nelle zone più remote del pianeta. In queste ore, il provider sta affrontando grossi problemi, tanto che è in down in tutto il mondo. Le prime segnalazioni sono giunte alle ore 21:15 italiane di ieri, salvo poi arrivare un avviso di risoluzione circa due ore dopo.

Passata la notte, ancora oggi si segnalano tantissimi messaggi d’errore. Pare che il problema non sia rientrato del tutto e siano migliaia i cittadini che, pur avendo un regolare abbonamento attivo e nonostante l’installazione di tutta l’apparecchiatura necessaria, non riescono a navigare online. L’avviso parla di un problema ai server, che non permette di connettersi e di sfruttare i principali servizi offerti da Starlink.

Starlink down, cosa sta succedendo All’interno del messaggio di errore, si legge la dicitura “No Healthy Upstream”. Il che vuol dire, c’è un problema di connessione ai server che non permette a Starlink di fornire connessione a internet per i propri utenti abbonati. Circa un’ora dopo l’inizio dei disservizi, l’account ufficiale di Starlink aveva parlato su X di problemi di rete prossimi alla risoluzione. Dopo la mezzanotte, il vicepresidente di Starlink Engineering Michael Nicolls ha affermato che il problema era stato prontamente fatto rientrare: L’interruzione è stata dovuta a un guasto dei principali servizi software interni, che hanno il compito di gestire la rete centrale Dunque nessun attacco hacker, come si era paventato inizialmente. Nonostante questo, anche in questi minuti continuano a susseguirsi segnalazioni su larga scala che parlano di un problema non ancora realmente rientrato. Sul sito web Down Detector, dedicato proprio alla raccolta dei feedback da parte della community, ci sono oltre 60.000 avvisi da parte degli utenti Starlink che non riescono a sfruttare il servizio.