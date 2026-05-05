Star Wars Day. Cos’è, perché si celebra il 4 maggio (e come festeggiare)

Il 4 maggio di ogni anno, milioni di fan di Star Wars di tutto il mondo festeggiano il cosiddetto Star Wars Day. Probabilmente anche tu avrai sentito o letto almeno una volta lo slogan “May the 4th be with you”.

Un gioco di parole che racchiude il significato di questa giornata speciale, tutta da festeggiare sia con gadget a tema sia con vere e proprie giornate evento organizzate in tutto il mondo.

Vuoi saperne di più sullo Star Wars Day? In questa guida, ti spieghiamo nel dettaglio cos’è, perché si festeggia in questa giornata e come fare per celebrare il 4 maggio nel migliore dei mod.

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Cos’è lo Star Wars Day

Lo Star Wars Day altro non è che una giornata scelta dai fan per celebrare una delle saghe più amate nella storia del cinema. La frase originale è “May the Force be with you”, reinterpretata dai fan in “May the 4th be with you”.

In inglese, la parola Force suona quasi identica a Fourth, ossia quarto, mentre May significa sia Maggio sia Possa. Quindi l’iconico Che la forza sia con te è diventato Il 4 maggio sia con te.

La frase comparve per la prima volta il 4 maggio 1979, quando il Partito Conservatore britannico pubblicò sul London Evening News un messaggio d’auguri per la premier Margaret Tatcher.

Anni dopo, la data venne ripresa e fatta diventare lo Star Wars Day per celebrare la saga di George Lucas. Ovviamente, anche Lucasfilm e Disney l’hanno ripresa.

Esiste in realtà un’altra data di riferimento. Nel 2007, il Los Angeles Council stabilì che il 25 maggio doveva essere uno Star Wars Day, in quanto coincide con l’uscita nelle sale di Una Nuova Speranza nel 1977.

Il 4 maggio divenne però così iconico nella cultura popolare che rimane ancora oggi la data universalmente conosciuta.

Con l’acquisto di Lucasfilm da parte della Disney nel 2012, la giornata oggi è un’occasione di grandissimo rilievo dal punto di vista anche commerciale. Spesso escono nuovi contenuti in streaming, ci sono annunci di prodotti esclusivi, Amazon lancia offerte e ci sono iniziative in giro per il mondo da segnarsi sul calendario.

Come si celebra lo Star Wars Day nel mondo

Oggi lo Star Wars Day è una ricorrenza riconosciuta in tutto il mondo. Ci sono ogni anno centinaia di eventi sparsi per il globo, che cadono proprio il 4 maggio.

La prima celebrazione ufficiale avvenne a Toronto, in Canada. Nel 2011 il Toronto Underground Cinema ospitò il primo Star Wars Day con gare di cosplay giudicate da celebrità, quiz sulla trilogia originale e proiezioni sul maxischermo.

Una tappa iconica è quella della University of Texas, ad Austin, dove ogni anno c’è il più grande flash mob di spade laser con centinaia di fan che si sfidano.

Al Pacific Science Center di Seattle, invece, si unisce la festa dedicata a Star Wars con la divulgazione scientifica. In che modo? Tramite attività dedicate a tutti gli aspetti tecnologici e fisici della saga.

In Europa, un punto di riferimento è l’Inghilterra e più nello specifico Leeds. Ogni anno c’è una mostra che ospita opere di artisti che si sono ispirati alla saga con oggetti di scena e collezioni rare.

Lo scorso anno, a Tokyo c’è stato il Star Wars Celebration 2025, un raduno internazionale con migliaia di fan, panel, anteprime esclusive e l’annuncio del film Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling protagonista.

Persino le compagnie aeree aderiscono a questa ricorrenza, dedicando aerei speciali, rotte presentate come titoli di testa, spade laser sui finestrini e verniciature ispirate a Darth Vader.

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Come si celebra lo Star Wars Day in Italia

Anche l’Italia può vantare una grande comunità di appassionati di Star Wars, motivo per cui lo Star Wars Day è diventata una data di culto. Ci sono fanclub riconosciuti da Lucasfilm e un calendario di eventi che cresce di anno in anno.

A Milano, il Museo del Fumetto organizza il 4 maggio dalle 10 alle 19 incontri con artisti autori, giochi da tavolo e collaborazioni benefiche.

A Pisa c’è lo Star Event il 3 e il 4 maggio, in Piazza XX Settembre e Logge di Banchi. Qui sfilano combattimenti coreografici, SCuola Padawan, cosplay, Lego Star Wars e film in proiezione.

Non poteva mancare Napoli con il suo Comicon, in cui si celebra la Star Wars Cosplay Challenge, ci sono parate nella zona di Neverland e incontri con i disegnatori.

Completano il quadro il Museo del Fantastico di Torino e l’incontro dei principali fan group riconosciuti da Lucasfilm al Centro Commerciale Carosello di Carugate (MI).

Negli anni, ci sono stati tanti momenti rimasti nella storia. Alcuni esempi? Il 2014 con il Colosseo che venne invaso da truppe imperiali e nel 2015 festeggiamenti all’Arena Civica di Milano per l’inaugurazione di Expo.

Come festeggiare lo Star Wars Day

Vuoi festeggiare lo Star Wars Day come un vero fan? Le attività da fare sono tantissime, così come i prodotti a tema da comprare su Amazon.

Se non hai voglia di uscire, puoi guardare tutti i film in ordine cronologico oppure in ordine di uscita su Disney+, o cucinare a tema torte a forma di Darth Vader, biscotti a forma di stormtrooper e tante altre ricette che puoi trovare online.

Se sei con amici, puoi sfidarli con quiz a tema Star Wars con domande, personaggi, date di uscite. via dicendo. Perché non costruire se no un set Lego? Può essere un modo soddisfacente per celebrare la ricorrenza.

Vuoi comprare su Amazon? Un’ottima idea è il cofanetto Star Wars con la saga degli Skywalker, nove film tutti al massimo della qualità. All’interno trovi anche contenuti speciali e backstage.

Un’altra idea vincente è il set LEGO del Millenium Falcon, uno dei più amati in assoluto dai collezionisti adulti.

Oppure un Funko Pop di Grouka, il Baby Yoda della serie TV The Mandalorian disponibile in streaming su Disney+.

Ti consigliamo infine questa speciale edizione a tema Star Wars di Monopoly, per una serata alternativa da passare con i tuoi amici in casa il 4 maggio.