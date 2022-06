Stagflazione o recessione? Cosa sta per accadere alla finanza globale

Gli investitori sono in attesa di un importante annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, con le scommesse su un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base in aumento alla luce di uno shock dell’inflazione annuale dell′8,6% per maggio.

La prospettiva che la Fed e le altre banche centrali saranno costrette alzare il costo di finanziamento in modo più aggressivo per frenare i prezzi al consumo, in un momento in cui la crescita sta rallentando nella maggior parte delle principali economie, ha riacceso i timori di una recessione globale.

Non solo, i timori degli investitori per la stagflazione sono ai massimi dalla crisi finanziaria del 2008, stando ad alcune analisi.

Cosa sta per accadere, in questo quadro difficile, ai mercati?

La recessione dei profitti sta per arrivare?

Parlando a Cnbc, Guy Stear, capo della ricerca sui mercati emergenti e sul credito presso Société Générale, ha affermato una recessione è sempre più probabile, ma occorre considerare due altri aspetti.

“Uno è la pura prospettiva economica e, in secondo luogo, le prospettive di profitto. In realtà sarei più preoccupato per i profitti che per la crescita economica stessa”, ha dichiarato.

Secondo l’analista, infatti, la tendenza di oltre 25 anni di aumento del profitto in percentuale del Pil è “più o meno finita”, considerando i temi di deglobalizzazione, costi energetici e di input più elevati e salari in aumento.

“Penso che, indipendentemente da ciò che accade in termini di prospettive economiche - e sì, la probabilità di una recessione economica sta aumentando - la probabilità di una recessione dei profitti sta crescendo molto più velocemente”, ha sottolineato Guy Stear.

Nell’analisi si inquadra anche la valutazione di Carsten Brzeski, di ING: “quello che stiamo vedendo attualmente è che le banche centrali in qualche modo iniziano a farsi prendere dal panico, i mercati chiaramente affrontano all’improvviso questa nuova era di tassi di interesse più elevati, quindi abbiamo questa grande correzione del mercato azionario, penso giustamente”.

I profitti, in questo rinnovato quadro economico, possono erodersi.

Crolla i sentiment e avanza la stagflazione: l’indagine

Anche gli analisti di Bank of America hanno captato un clima pessimista con rischio stagflazione.

L’ottimismo per la crescita globale è sceso a un minimo storico, secondo il sondaggio mensile dei gestori di fondi della banca.

Le aspettative sugli utili globali sono scese ai livelli del 2008, come accaduto in precedenza durante altre importanti crisi di Wall Street, come il fallimento di Lehman Brothers e lo scoppio della bolla delle dotcom.

L’indagine della BofA, che includeva 266 partecipanti con 747 miliardi di dollari in gestione nella settimana fino al 10 giugno, si è concluso prima che i dati sull’inflazione statunitense di venerdì frantumassero le speranze che la Federal Reserve interrompesse il suo ciclo aggressivo di rialzi dei tassi.

“Il sentimento di Wall Street è terribile...”, ha scritto lo stratega Hartnett.

I risultati, compreso il 73% degli intervistati che si aspetta un’economia più debole nei prossimi 12 mesi, il più basso dall’inizio del sondaggio nel 1994, forniscono informazioni sulle allocazioni e sul sentiment dei gestori di fondi subito prima che l’S&P 500 crollasse in un mercato ribassista lunedì, con l’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti che ha alimentato i timori di un’azione più acuta della Fed.

Le banche centrali falco sono state viste come il più grande rischio di coda per i mercati tra gli investitori, seguite dalla recessione globale.