Come ascoltare Spotify senza pubblicità e offline

La versione free di Spotify impone diverse limitazioni, seppur dia in ogni modo la possibilità di ascoltare musica gratis. Ci sono le interruzioni pubblicitarie, c’è un limite di skip giornalieri, non si può scegliere il singolo brano da riprodurre, la qualità offerta non è la migliore disponibile e via dicendo.

Tutti fattori che sembrano obbligare alla sottoscrizione di un abbonamento. Ma non temere, ecco alcuni dei trucchetti utili per poter ascoltare Spotify senza pubblicità e anche in modalità offline.

Attenzione : puoi disattivare in ogni momento il rinnovo automatico , per evitare di pagare al termine dei 3 mesi di prova, andando nella sezione di gestione del tuo account, facendo clic sul pulsante dedicato agli abbonamenti e scegliendo l’opzione “ Disattiva il rinnovo automatico ”.

Per tutti coloro che non hanno mai sottoscritto un piano in abbonamento a Spotify, c’è la possibilità di attivare una prova gratuita del piano Individual . Quest’ultimo ti propone un singolo account con musica in alta qualità, skip illimitati, nessuna interruzione pubblicitaria e modalità offline attiva.

Da Windows , ti basta connettere il dispositivo con un cavo USB , cliccare sulla notifica che compare e poi selezionare Apri il dispositivo per visualizzare i file . Sul computer, apri poi una finestra per il trasferimento dei file, trascina i brani e infine espelli il dispositivo da Windows.

Da Mac , hai due opzioni a tua disposizione. La prima tramite iCloud , accessibile una volta aver configurato Universal Clipboard . Per procedere, copia il file per aggiungerlo agli appunti del tuo dispositivo iOS, poi vai nella cartella On my iPhone e infine, una volta aver toccato e premuto la cartella Spotify , ti basta premere su Incolla e la musica sarà archiviata nei File locali . La seconda invece tramite USB , devi aprire il Finder da Mac, selezionare il dispositivo iOS dalla barra laterale, cliccare su Musica e infine trascinare il file nella cartella File Locali .

Da Android , una volta aver aperto l’applicazione devi toccare l’immagine del tuo profilo e poi andare in App e dispositivi . Qui ti verrà mostrato l’interruttore di fianco a File audio locali , da impostare su ON per andare infine in La tua libreria e trovare tutta la musica salvata sul tuo smartphone nella cartella File locali .

Da iOS , devi per prima cosa aprire l’applicazione e toccare l’immagine del profilo nella parte superiore. Segui il percorso Impostazioni e privacy > App e dispositivi > File audio locali . Una volta giunto in questa sezione, troverai un interruttore da impostare su ON . Per concludere, torna nella homepage di Spotify, vai in La tua libreria e troverai la tua musica archiviata nella sezione File locali .

La medesima feature è accessibile anche tramite il software per Mac e per Windows , così che in ogni momento puoi ascoltare le canzoni che preferisci senza pubblicità e anche se non sei connesso a internet.

Offerte

Un’ultima via percorribile per poter ascoltare tutta la musica che vuoi su Spotify gratis e senza pubblicità, anche in modalità offline, è approfittare delle tante offerte che vengono proposte periodicamente dall’azienda. In questo caso, difficilmente non pagherai nulla – se non con i mesi di prova – ma in ogni modo potresti spendere pochissimo per usufruire del servizio completo.

Per approfittarne, è sempre bene consultare periodicamente la pagina dedicata agli abbonamenti. Qui vengono elencati tutti i costi previsti per poter attivare una sottoscrizione. In passato, la piattaforma ha per esempio proposto 3 mesi al prezzo di 1, così da pagare solamente 9,99 euro per 3 mesi di Piano Individual.

Non sono nemmeno mancate promozioni per poter attivare, al prezzo di 0,99 euro, ben 3 mesi di piano in abbonamento al servizio Premium. Si tratta di offerte a tempo, dunque il consiglio è di approfittarne prima che scadano. Al termine del periodo promozionale, è possibile disattivare il rinnovo automatico seguendo la stessa procedura che ti abbiamo elencato nei capitoli precedenti.